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أكثر من 35 مليون مستفيد من ترجمة خطبة يوم عرفة خلال 3 أعوام

شملت 10 لغات لإيضاح الرسالة الصحيحة للمسلمين باختلاف لغاتهم

أوضح وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي أنه منذ توجيه خادم الحرمين الشريفين بتشريف الرئاسة بترجمة خطبة يوم عرفة عام 1439هـ وحتى 1441هـ بلغ عدد المستفيدين أكثر من (٣٥) مليون مستفيد حول العالم من أعمال "مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة عرفة" في الأعوام السابقة عبر المنصات الإلكترونية.

وتفصيلاً، أكد "الحميدي" حرص الرئاسة واهتمامها بترجمة خطبة يوم عرفة خلال حج هذا العام 1442هـ، من خلال دعم التطبيقات الإلكترونية ومنصة منارة الحرمين وكذلك الدور الذي تقدمه الوسائل التقنية الحديثة في نقل وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم بـ (10) لغات، وحيث إن المشروع يلقى متابعة واهتمامًا مباشرًا من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وذلك لتذليل كل الصعوبات والعقبات إن وجدت.

وختم الحميدي حديثه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بأن يسدد الله خطاهم، ويجزيهم خير الجزاء على جهودهم العظيمة وما يقدمونه من الغالي والثمين لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة للإسلام والمسلمين، حفظ الله بلاد الحرمين آمنة مطمئنة.

يُشار إلى أن اللغات العشر التي ستتم ترجمة خطبة يوم عرفة إليها تشمل: "الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية، والصينية، والتركية، والبنغالية، والهاوسا، والملاوية" بما سيُسهم في إيضاح الرسالة الإسلامية والدينية الصحيحة وفق منهج إلى المسلمين باختلاف لغاتهم لأهداف الخطبة عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين.

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أكثر من 35 مليون مستفيد من ترجمة خطبة يوم عرفة خلال 3 أعوام
سبق

أوضح وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي أنه منذ توجيه خادم الحرمين الشريفين بتشريف الرئاسة بترجمة خطبة يوم عرفة عام 1439هـ وحتى 1441هـ بلغ عدد المستفيدين أكثر من (٣٥) مليون مستفيد حول العالم من أعمال "مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة عرفة" في الأعوام السابقة عبر المنصات الإلكترونية.

وتفصيلاً، أكد "الحميدي" حرص الرئاسة واهتمامها بترجمة خطبة يوم عرفة خلال حج هذا العام 1442هـ، من خلال دعم التطبيقات الإلكترونية ومنصة منارة الحرمين وكذلك الدور الذي تقدمه الوسائل التقنية الحديثة في نقل وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم بـ (10) لغات، وحيث إن المشروع يلقى متابعة واهتمامًا مباشرًا من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وذلك لتذليل كل الصعوبات والعقبات إن وجدت.

وختم الحميدي حديثه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بأن يسدد الله خطاهم، ويجزيهم خير الجزاء على جهودهم العظيمة وما يقدمونه من الغالي والثمين لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة للإسلام والمسلمين، حفظ الله بلاد الحرمين آمنة مطمئنة.

يُشار إلى أن اللغات العشر التي ستتم ترجمة خطبة يوم عرفة إليها تشمل: "الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية، والصينية، والتركية، والبنغالية، والهاوسا، والملاوية" بما سيُسهم في إيضاح الرسالة الإسلامية والدينية الصحيحة وفق منهج إلى المسلمين باختلاف لغاتهم لأهداف الخطبة عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
01:56 AM

أكثر من 35 مليون مستفيد من ترجمة خطبة يوم عرفة خلال 3 أعوام

شملت 10 لغات لإيضاح الرسالة الصحيحة للمسلمين باختلاف لغاتهم

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متعب البقمي - مكة المكرمة
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أوضح وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي أنه منذ توجيه خادم الحرمين الشريفين بتشريف الرئاسة بترجمة خطبة يوم عرفة عام 1439هـ وحتى 1441هـ بلغ عدد المستفيدين أكثر من (٣٥) مليون مستفيد حول العالم من أعمال "مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة عرفة" في الأعوام السابقة عبر المنصات الإلكترونية.

وتفصيلاً، أكد "الحميدي" حرص الرئاسة واهتمامها بترجمة خطبة يوم عرفة خلال حج هذا العام 1442هـ، من خلال دعم التطبيقات الإلكترونية ومنصة منارة الحرمين وكذلك الدور الذي تقدمه الوسائل التقنية الحديثة في نقل وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم بـ (10) لغات، وحيث إن المشروع يلقى متابعة واهتمامًا مباشرًا من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وذلك لتذليل كل الصعوبات والعقبات إن وجدت.

وختم الحميدي حديثه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بأن يسدد الله خطاهم، ويجزيهم خير الجزاء على جهودهم العظيمة وما يقدمونه من الغالي والثمين لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة للإسلام والمسلمين، حفظ الله بلاد الحرمين آمنة مطمئنة.

يُشار إلى أن اللغات العشر التي ستتم ترجمة خطبة يوم عرفة إليها تشمل: "الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية، والصينية، والتركية، والبنغالية، والهاوسا، والملاوية" بما سيُسهم في إيضاح الرسالة الإسلامية والدينية الصحيحة وفق منهج إلى المسلمين باختلاف لغاتهم لأهداف الخطبة عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين.

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