الرياض تتصدر قائمة مناطق المملكة في عدد المتاحف

أعلن المدير المكلف للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، مدير إدارة التراث الوطني بالفرع عجب العتيبي، أن منطقة الرياض حققت المركز الأول في عدد المتاحف الخاصة المرخصة من قبل الهيئة بين مناطق المملكة، مبيناً أن عدد المتاحف الخاصة بمنطقة الرياض بلغ 44 متحفاً مرخصاً من قبل الهيئة بما يمثل ما نسبته 22% من متاحف المملكة التي يصل عددها إلى 144 متحفاً خاصاً. وأكد "العتيبي" الدور الكبير لسياحة الرياض وشركائها من الجهات الحكومية والخاصة في دعم المتاحف الخاصة بالمنطقة. وذكر أن فرع هيئة السياحة بمنطقة الرياض يقدم الدعم اللازم لملاك المتاحف الخاصة من خلال الرحلات السياحية ومتابعة تطوير العروض المتحفية، وطباعة النشرات التسويقية، بجانب التعريف والتسويق لهذه المتاحف، وإدراجها على قائمة المسارات السياحية المعتمدة في المنطقة، وكذلك تضمينها في التطبيق الإلكتروني الخاص بالتعريف بالمواقع الأثرية والسياحية في منطقة الرياض، ووضع اللوحات التعريفية على الطرق العامة المؤدية إليها، مشيراً إلى أن المتاحف الخاصة تلعب دوراً بارزاً في خدمة وتثقيف المجتمع بكل شرائحه بآثار وتراث المملكة وهويتها الثقافية والحضارية، كما أنها مصدر مهم من مصادر العلم والثقافة والترفيه وكذلك الجذب السياحي، وقدم الشكر لملاك المتاحف الخاصة بالمنطقة على إسهامهم بدور بارز في حفظ المقتنيات التراثية ومنع اندثارها. وقال "العتيبي"، خلال مشاركته في ورشة "فعاليات اليوم العالمي للمتاحف" التي نظمها فرع هيئة السياحة بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الإدارة العامة للمتاحف بالهيئة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمتحف تاريخ العلوم بالجامعة بالرياض مؤخراً، بحضور وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي الدكتور محمد سعيد العلم: "يأتي اهتمام الهيئة بالمتاحف الخاصة في إطار اهتمام الدولة بالآثار والبعد الحضاري للمملكة، حيث تسعى الهيئة إلى تطويرها، وتقدّم الكثير من الدعم الفني وترميم القطع الأثرية ودعم أنشطتها. وأيضاً عمل دورات متخصصة لتأهيل أصحاب المتاحف، ومساعدة أصحاب المتاحف الخاصة في تسجيل وتوثيق محتويات متاحفهم، وغيرها من الجوانب". وأشار عميد معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في جامعة الإمام الدكتور سعد القرني، أثناء حديثه في الورشة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف 2018، وشملت زيارة متحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام بالجامعة المرخص من الهيئة كأول متحف حكومي في هذا المجال، إلى أن هيئة السياحة اختارت متحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام في جامعة الإمام للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف؛ لأنه أحد شركاء النجاح، موضحاً أن الجامعة تعمل من خلال المتحف على إبراز الإنجازات التي حققتها الحضارة الإسلامية عبر العصور في خدمة العلم وإثراء الحضارة الإنسانية. وقدّم مدير إدارة المتاحف الخاصة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المهندس سعيد القحطاني، خلال اللقاء الذي تم بحضور مجموعة من المهتمين وملاك المتاحف الخاصة، عرضاً عن جهود الهيئة لدعم ملاك المتاحف الخاصة، والتي تتضمن تدريبهم وتقديم الدعم اللازم في كل المجالات المتعلقة بالمحافظة على ما تحويه متاحفهم من إرث وطني، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين باتوا يشاركون الجهات الحكومية في الاهتمام بالمتاحف والمشاركة في إبراز تاريخ وحضارة بلادهم. يُشار إلى أن ورشة "فعاليات اليوم العالمي للمتاحف" تضمنت تقديم مجموعة من أوراق العمل المتعلقة بتطوير المتاحف الخاصة، ومنها ورقة عمل مقدمة من العقيد مشعل العتيبي من إدارة الدفاع المدني عن وسائل ومتطلبات السلامة في المتاحف، إضافة إلى أوراق عمل من بعض ملاك المتاحف الخاصة عن أهمية المتحف الخاص في نشر الوعي لدى النشء؛ لكونها وعاء لحفظ التراث، كما تم في نهاية اللقاء تكريم شركاء هيئة السياحة وتسليم مجموعة من تراخيص المتاحف لملاكها في عدد من مناطق المملكة بعد أن أنهت الهيئة استكمال متطلباتها.

الرياض تتصدر قائمة مناطق المملكة في عدد المتاحف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-04-29 أعلن المدير المكلف للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، مدير إدارة التراث الوطني بالفرع عجب العتيبي، أن منطقة الرياض حققت المركز الأول في عدد المتاحف الخاصة المرخصة من قبل الهيئة بين مناطق المملكة، مبيناً أن عدد المتاحف الخاصة بمنطقة الرياض بلغ 44 متحفاً مرخصاً من قبل الهيئة بما يمثل ما نسبته 22% من متاحف المملكة التي يصل عددها إلى 144 متحفاً خاصاً.

وأكد "العتيبي" الدور الكبير لسياحة الرياض وشركائها من الجهات الحكومية والخاصة في دعم المتاحف الخاصة بالمنطقة.

وذكر أن فرع هيئة السياحة بمنطقة الرياض يقدم الدعم اللازم لملاك المتاحف الخاصة من خلال الرحلات السياحية ومتابعة تطوير العروض المتحفية، وطباعة النشرات التسويقية، بجانب التعريف والتسويق لهذه المتاحف، وإدراجها على قائمة المسارات السياحية المعتمدة في المنطقة، وكذلك تضمينها في التطبيق الإلكتروني الخاص بالتعريف بالمواقع الأثرية والسياحية في منطقة الرياض، ووضع اللوحات التعريفية على الطرق العامة المؤدية إليها، مشيراً إلى أن المتاحف الخاصة تلعب دوراً بارزاً في خدمة وتثقيف المجتمع بكل شرائحه بآثار وتراث المملكة وهويتها الثقافية والحضارية، كما أنها مصدر مهم من مصادر العلم والثقافة والترفيه وكذلك الجذب السياحي، وقدم الشكر لملاك المتاحف الخاصة بالمنطقة على إسهامهم بدور بارز في حفظ المقتنيات التراثية ومنع اندثارها.

وقال "العتيبي"، خلال مشاركته في ورشة "فعاليات اليوم العالمي للمتاحف" التي نظمها فرع هيئة السياحة بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الإدارة العامة للمتاحف بالهيئة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمتحف تاريخ العلوم بالجامعة بالرياض مؤخراً، بحضور وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي الدكتور محمد سعيد العلم: "يأتي اهتمام الهيئة بالمتاحف الخاصة في إطار اهتمام الدولة بالآثار والبعد الحضاري للمملكة، حيث تسعى الهيئة إلى تطويرها، وتقدّم الكثير من الدعم الفني وترميم القطع الأثرية ودعم أنشطتها. وأيضاً عمل دورات متخصصة لتأهيل أصحاب المتاحف، ومساعدة أصحاب المتاحف الخاصة في تسجيل وتوثيق محتويات متاحفهم، وغيرها من الجوانب".

وأشار عميد معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في جامعة الإمام الدكتور سعد القرني، أثناء حديثه في الورشة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف 2018، وشملت زيارة متحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام بالجامعة المرخص من الهيئة كأول متحف حكومي في هذا المجال، إلى أن هيئة السياحة اختارت متحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام في جامعة الإمام للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف؛ لأنه أحد شركاء النجاح، موضحاً أن الجامعة تعمل من خلال المتحف على إبراز الإنجازات التي حققتها الحضارة الإسلامية عبر العصور في خدمة العلم وإثراء الحضارة الإنسانية.

وقدّم مدير إدارة المتاحف الخاصة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المهندس سعيد القحطاني، خلال اللقاء الذي تم بحضور مجموعة من المهتمين وملاك المتاحف الخاصة، عرضاً عن جهود الهيئة لدعم ملاك المتاحف الخاصة، والتي تتضمن تدريبهم وتقديم الدعم اللازم في كل المجالات المتعلقة بالمحافظة على ما تحويه متاحفهم من إرث وطني، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين باتوا يشاركون الجهات الحكومية في الاهتمام بالمتاحف والمشاركة في إبراز تاريخ وحضارة بلادهم.

يُشار إلى أن ورشة "فعاليات اليوم العالمي للمتاحف" تضمنت تقديم مجموعة من أوراق العمل المتعلقة بتطوير المتاحف الخاصة، ومنها ورقة عمل مقدمة من العقيد مشعل العتيبي من إدارة الدفاع المدني عن وسائل ومتطلبات السلامة في المتاحف، إضافة إلى أوراق عمل من بعض ملاك المتاحف الخاصة عن أهمية المتحف الخاص في نشر الوعي لدى النشء؛ لكونها وعاء لحفظ التراث، كما تم في نهاية اللقاء تكريم شركاء هيئة السياحة وتسليم مجموعة من تراخيص المتاحف لملاكها في عدد من مناطق المملكة بعد أن أنهت الهيئة استكمال متطلباتها.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439 10:51 AM

الرياض تتصدر قائمة مناطق المملكة في عدد المتاحف تضم 44 متحفاً بنسبة 22% من المتاحف السعودية





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أعلن المدير المكلف للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، مدير إدارة التراث الوطني بالفرع عجب العتيبي، أن منطقة الرياض حققت المركز الأول في عدد المتاحف الخاصة المرخصة من قبل الهيئة بين مناطق المملكة، مبيناً أن عدد المتاحف الخاصة بمنطقة الرياض بلغ 44 متحفاً مرخصاً من قبل الهيئة بما يمثل ما نسبته 22% من متاحف المملكة التي يصل عددها إلى 144 متحفاً خاصاً.

وأكد "العتيبي" الدور الكبير لسياحة الرياض وشركائها من الجهات الحكومية والخاصة في دعم المتاحف الخاصة بالمنطقة.

وذكر أن فرع هيئة السياحة بمنطقة الرياض يقدم الدعم اللازم لملاك المتاحف الخاصة من خلال الرحلات السياحية ومتابعة تطوير العروض المتحفية، وطباعة النشرات التسويقية، بجانب التعريف والتسويق لهذه المتاحف، وإدراجها على قائمة المسارات السياحية المعتمدة في المنطقة، وكذلك تضمينها في التطبيق الإلكتروني الخاص بالتعريف بالمواقع الأثرية والسياحية في منطقة الرياض، ووضع اللوحات التعريفية على الطرق العامة المؤدية إليها، مشيراً إلى أن المتاحف الخاصة تلعب دوراً بارزاً في خدمة وتثقيف المجتمع بكل شرائحه بآثار وتراث المملكة وهويتها الثقافية والحضارية، كما أنها مصدر مهم من مصادر العلم والثقافة والترفيه وكذلك الجذب السياحي، وقدم الشكر لملاك المتاحف الخاصة بالمنطقة على إسهامهم بدور بارز في حفظ المقتنيات التراثية ومنع اندثارها.

وقال "العتيبي"، خلال مشاركته في ورشة "فعاليات اليوم العالمي للمتاحف" التي نظمها فرع هيئة السياحة بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الإدارة العامة للمتاحف بالهيئة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمتحف تاريخ العلوم بالجامعة بالرياض مؤخراً، بحضور وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي الدكتور محمد سعيد العلم: "يأتي اهتمام الهيئة بالمتاحف الخاصة في إطار اهتمام الدولة بالآثار والبعد الحضاري للمملكة، حيث تسعى الهيئة إلى تطويرها، وتقدّم الكثير من الدعم الفني وترميم القطع الأثرية ودعم أنشطتها. وأيضاً عمل دورات متخصصة لتأهيل أصحاب المتاحف، ومساعدة أصحاب المتاحف الخاصة في تسجيل وتوثيق محتويات متاحفهم، وغيرها من الجوانب".

وأشار عميد معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في جامعة الإمام الدكتور سعد القرني، أثناء حديثه في الورشة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف 2018، وشملت زيارة متحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام بالجامعة المرخص من الهيئة كأول متحف حكومي في هذا المجال، إلى أن هيئة السياحة اختارت متحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام في جامعة الإمام للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف؛ لأنه أحد شركاء النجاح، موضحاً أن الجامعة تعمل من خلال المتحف على إبراز الإنجازات التي حققتها الحضارة الإسلامية عبر العصور في خدمة العلم وإثراء الحضارة الإنسانية.

وقدّم مدير إدارة المتاحف الخاصة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المهندس سعيد القحطاني، خلال اللقاء الذي تم بحضور مجموعة من المهتمين وملاك المتاحف الخاصة، عرضاً عن جهود الهيئة لدعم ملاك المتاحف الخاصة، والتي تتضمن تدريبهم وتقديم الدعم اللازم في كل المجالات المتعلقة بالمحافظة على ما تحويه متاحفهم من إرث وطني، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين باتوا يشاركون الجهات الحكومية في الاهتمام بالمتاحف والمشاركة في إبراز تاريخ وحضارة بلادهم.

يُشار إلى أن ورشة "فعاليات اليوم العالمي للمتاحف" تضمنت تقديم مجموعة من أوراق العمل المتعلقة بتطوير المتاحف الخاصة، ومنها ورقة عمل مقدمة من العقيد مشعل العتيبي من إدارة الدفاع المدني عن وسائل ومتطلبات السلامة في المتاحف، إضافة إلى أوراق عمل من بعض ملاك المتاحف الخاصة عن أهمية المتحف الخاص في نشر الوعي لدى النشء؛ لكونها وعاء لحفظ التراث، كما تم في نهاية اللقاء تكريم شركاء هيئة السياحة وتسليم مجموعة من تراخيص المتاحف لملاكها في عدد من مناطق المملكة بعد أن أنهت الهيئة استكمال متطلباتها.