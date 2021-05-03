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"إتقان العقارية" تشرع في الحملة التسويقية لبيع أرض العزيزية الغربية التجارية بمكة

"الرشيد": فرصة استثمارية مميزة بجوار المشاعر بمساحة 9.7 آلاف متر مربع

بدأت شركة إتقان العقارية، الحملة التسويقية لبيع أرض العزيزية الغربية بمكة المكرمة، البالغة مساحتها 9.772.68 مترًا مربعًا بقلب العاصمة المقدسة وجوار المشاعر المقدسة، وتُعد فرصة استثمارية مميزة في وجهة المسلمين بالعالم.

وتفصيلًا، أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن أرض العزيزية الغربية التجارية، تُعد من الفرص الاستثمارية المميزة في قلب مكة المكرمة؛ حيث تقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع تقاطع الدائري الثالث، ويمكن لمن يمتلكها أن يبني عليها مجمعات تجارية بمنطقة مقررة لفنادق الحجاج والمعتمرين.

وعن مميزات الأرض قال "الرشيد": تقع أمام سوق مكة مول، وبجوار حديقتين عامتين، وبجوار المشاعر المقدسة (منى ومزدلفة)؛ حيث يمكن للمستثمرين بناء أبراج عليها لسكن ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وبيّن "الرشيد" أن أراضي مكة المكرمة، تُعد الاستثمار الآمن في ظل عناية الدولة بهذه المنطقة وتطويرها باستمرار؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف أكثر من 30 مليون معتمر سنويًّا وتشهد مشاريع توسعية مميزة.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية -في ختام تصريحه- المستثمرين والمواطنين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة؛ لمعرفة تفاصيل أكثر ومعلومات أخرى حول أرض العزيزية، أو الاتصال بخدمة العملاء (0550052000)، أو جوال (0550053000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي بحسابات "إتقان".

شركة إتقان العقارية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إتقان العقارية" تشرع في الحملة التسويقية لبيع أرض العزيزية الغربية التجارية بمكة
سبق

بدأت شركة إتقان العقارية، الحملة التسويقية لبيع أرض العزيزية الغربية بمكة المكرمة، البالغة مساحتها 9.772.68 مترًا مربعًا بقلب العاصمة المقدسة وجوار المشاعر المقدسة، وتُعد فرصة استثمارية مميزة في وجهة المسلمين بالعالم.

وتفصيلًا، أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن أرض العزيزية الغربية التجارية، تُعد من الفرص الاستثمارية المميزة في قلب مكة المكرمة؛ حيث تقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع تقاطع الدائري الثالث، ويمكن لمن يمتلكها أن يبني عليها مجمعات تجارية بمنطقة مقررة لفنادق الحجاج والمعتمرين.

وعن مميزات الأرض قال "الرشيد": تقع أمام سوق مكة مول، وبجوار حديقتين عامتين، وبجوار المشاعر المقدسة (منى ومزدلفة)؛ حيث يمكن للمستثمرين بناء أبراج عليها لسكن ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وبيّن "الرشيد" أن أراضي مكة المكرمة، تُعد الاستثمار الآمن في ظل عناية الدولة بهذه المنطقة وتطويرها باستمرار؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف أكثر من 30 مليون معتمر سنويًّا وتشهد مشاريع توسعية مميزة.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية -في ختام تصريحه- المستثمرين والمواطنين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة؛ لمعرفة تفاصيل أكثر ومعلومات أخرى حول أرض العزيزية، أو الاتصال بخدمة العملاء (0550052000)، أو جوال (0550053000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي بحسابات "إتقان".

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
08:39 PM

"إتقان العقارية" تشرع في الحملة التسويقية لبيع أرض العزيزية الغربية التجارية بمكة

"الرشيد": فرصة استثمارية مميزة بجوار المشاعر بمساحة 9.7 آلاف متر مربع

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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بدأت شركة إتقان العقارية، الحملة التسويقية لبيع أرض العزيزية الغربية بمكة المكرمة، البالغة مساحتها 9.772.68 مترًا مربعًا بقلب العاصمة المقدسة وجوار المشاعر المقدسة، وتُعد فرصة استثمارية مميزة في وجهة المسلمين بالعالم.

وتفصيلًا، أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن أرض العزيزية الغربية التجارية، تُعد من الفرص الاستثمارية المميزة في قلب مكة المكرمة؛ حيث تقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع تقاطع الدائري الثالث، ويمكن لمن يمتلكها أن يبني عليها مجمعات تجارية بمنطقة مقررة لفنادق الحجاج والمعتمرين.

وعن مميزات الأرض قال "الرشيد": تقع أمام سوق مكة مول، وبجوار حديقتين عامتين، وبجوار المشاعر المقدسة (منى ومزدلفة)؛ حيث يمكن للمستثمرين بناء أبراج عليها لسكن ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وبيّن "الرشيد" أن أراضي مكة المكرمة، تُعد الاستثمار الآمن في ظل عناية الدولة بهذه المنطقة وتطويرها باستمرار؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف أكثر من 30 مليون معتمر سنويًّا وتشهد مشاريع توسعية مميزة.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية -في ختام تصريحه- المستثمرين والمواطنين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة؛ لمعرفة تفاصيل أكثر ومعلومات أخرى حول أرض العزيزية، أو الاتصال بخدمة العملاء (0550052000)، أو جوال (0550053000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي بحسابات "إتقان".

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