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الصحة العالمية تدشن لجنة خبراء دولية لمنع تفشي الأمراض حيوانية المنشأ

ستتولى دراسة الروابط الوثيقة بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة

أطلقت الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الزراعة والأغذية "الفاو" اليوم، لجنة خبراء دولية جديدة؛ لفهم كيفية ظهور الأمراض وانتشارها.

وستقدم اللجنة المشورةَ للمنظمات الأربع الأممية؛ لوضع خطة عمل دولية طويلة الأجل لتلافي تفشي الأمراض والفاشيات مثل إنفلونزا الطيور والأيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وربما كوفيد- 19.

وستشمل الخطوة الأولى للجنة، تحليلات منهجية للعوامل التي تؤدي إلى انتقال المرض من الحيوان إلى الإنسان وبالعكس، بالإضافة إلى تقييم المخاطر والمراقبة وتحديد الثغرات ووضع ممارسات جديدة لمنع تفشي الأمراض حيوانية المنشأ والتأهب لها.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس ادهانوم، في مؤتمر صحفي: هذه اللجنة ستتولى دراسة الروابط الوثيقة بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، لوضع سياسات ملموسة للمزيد من التعاون الدولي والتنسيق الوثيق بين القطاعات ذات الصلة بالصحة العامة.

منظمة الصحة العالمية

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الصحة العالمية تدشن لجنة خبراء دولية لمنع تفشي الأمراض حيوانية المنشأ
سبق

أطلقت الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الزراعة والأغذية "الفاو" اليوم، لجنة خبراء دولية جديدة؛ لفهم كيفية ظهور الأمراض وانتشارها.

وستقدم اللجنة المشورةَ للمنظمات الأربع الأممية؛ لوضع خطة عمل دولية طويلة الأجل لتلافي تفشي الأمراض والفاشيات مثل إنفلونزا الطيور والأيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وربما كوفيد- 19.

وستشمل الخطوة الأولى للجنة، تحليلات منهجية للعوامل التي تؤدي إلى انتقال المرض من الحيوان إلى الإنسان وبالعكس، بالإضافة إلى تقييم المخاطر والمراقبة وتحديد الثغرات ووضع ممارسات جديدة لمنع تفشي الأمراض حيوانية المنشأ والتأهب لها.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس ادهانوم، في مؤتمر صحفي: هذه اللجنة ستتولى دراسة الروابط الوثيقة بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، لوضع سياسات ملموسة للمزيد من التعاون الدولي والتنسيق الوثيق بين القطاعات ذات الصلة بالصحة العامة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
01:48 PM

الصحة العالمية تدشن لجنة خبراء دولية لمنع تفشي الأمراض حيوانية المنشأ

ستتولى دراسة الروابط الوثيقة بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الزراعة والأغذية "الفاو" اليوم، لجنة خبراء دولية جديدة؛ لفهم كيفية ظهور الأمراض وانتشارها.

وستقدم اللجنة المشورةَ للمنظمات الأربع الأممية؛ لوضع خطة عمل دولية طويلة الأجل لتلافي تفشي الأمراض والفاشيات مثل إنفلونزا الطيور والأيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وربما كوفيد- 19.

وستشمل الخطوة الأولى للجنة، تحليلات منهجية للعوامل التي تؤدي إلى انتقال المرض من الحيوان إلى الإنسان وبالعكس، بالإضافة إلى تقييم المخاطر والمراقبة وتحديد الثغرات ووضع ممارسات جديدة لمنع تفشي الأمراض حيوانية المنشأ والتأهب لها.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس ادهانوم، في مؤتمر صحفي: هذه اللجنة ستتولى دراسة الروابط الوثيقة بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، لوضع سياسات ملموسة للمزيد من التعاون الدولي والتنسيق الوثيق بين القطاعات ذات الصلة بالصحة العامة.

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