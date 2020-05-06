لتخفيض المخزون.. فتح بوابات سد وادي بيش إحدى أضخم البحيرات المائية بالمملكة

فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان بوابات سد وادي بيش، اليوم الأربعاء لتخفيض مخزون المياه في السد.
وجاء فتح سد وادي بيش تزامناً للحالة الماطرة التي تمر بها المنطقة، على اعتباره يحتجز خلفه إحدى أضخم البحيرات المائية في المملكة.
فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان بوابات سد وادي بيش، اليوم الأربعاء لتخفيض مخزون المياه في السد.
وجاء فتح سد وادي بيش تزامناً للحالة الماطرة التي تمر بها المنطقة، على اعتباره يحتجز خلفه إحدى أضخم البحيرات المائية في المملكة.وزارة البيئة والمياه والزراعة جازان سد وادي بيش
فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان بوابات سد وادي بيش، اليوم الأربعاء لتخفيض مخزون المياه في السد.
وجاء فتح سد وادي بيش تزامناً للحالة الماطرة التي تمر بها المنطقة، على اعتباره يحتجز خلفه إحدى أضخم البحيرات المائية في المملكة.
فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان بوابات سد وادي بيش، اليوم الأربعاء لتخفيض مخزون المياه في السد.
وجاء فتح سد وادي بيش تزامناً للحالة الماطرة التي تمر بها المنطقة، على اعتباره يحتجز خلفه إحدى أضخم البحيرات المائية في المملكة.