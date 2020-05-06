وجاء فتح سد وادي بيش تزامناً للحالة الماطرة التي تمر بها المنطقة، على اعتباره يحتجز خلفه إحدى أضخم البحيرات المائية في المملكة.

فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان بوابات سد وادي بيش، اليوم الأربعاء لتخفيض مخزون المياه في السد.

لتخفيض المخزون.. فتح بوابات سد وادي بيش إحدى أضخم البحيرات المائية بالمملكة محمد المواسي سبق 2020-05-06 فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان بوابات سد وادي بيش، اليوم الأربعاء لتخفيض مخزون المياه في السد. وجاء فتح سد وادي بيش تزامناً للحالة الماطرة التي تمر بها المنطقة، على اعتباره يحتجز خلفه إحدى أضخم البحيرات المائية في المملكة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 07:54 PM

لتخفيض المخزون.. فتح بوابات سد وادي بيش إحدى أضخم البحيرات المائية بالمملكة كان من قبل وزارة البيئة.. وجاء ذلك تزامناً مع الحالة الماطرة التي تمر بها المنطقة





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فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان بوابات سد وادي بيش، اليوم الأربعاء لتخفيض مخزون المياه في السد.

وجاء فتح سد وادي بيش تزامناً للحالة الماطرة التي تمر بها المنطقة، على اعتباره يحتجز خلفه إحدى أضخم البحيرات المائية في المملكة.