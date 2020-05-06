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لتخفيض المخزون.. فتح بوابات سد وادي بيش إحدى أضخم البحيرات المائية بالمملكة

كان من قبل وزارة البيئة.. وجاء ذلك تزامناً مع الحالة الماطرة التي تمر بها المنطقة

فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان بوابات سد وادي بيش، اليوم الأربعاء لتخفيض مخزون المياه في السد.

وجاء فتح سد وادي بيش تزامناً للحالة الماطرة التي تمر بها المنطقة، على اعتباره يحتجز خلفه إحدى أضخم البحيرات المائية في المملكة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة جازان سد وادي بيش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتخفيض المخزون.. فتح بوابات سد وادي بيش إحدى أضخم البحيرات المائية بالمملكة
سبق

فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان بوابات سد وادي بيش، اليوم الأربعاء لتخفيض مخزون المياه في السد.

وجاء فتح سد وادي بيش تزامناً للحالة الماطرة التي تمر بها المنطقة، على اعتباره يحتجز خلفه إحدى أضخم البحيرات المائية في المملكة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
07:54 PM

لتخفيض المخزون.. فتح بوابات سد وادي بيش إحدى أضخم البحيرات المائية بالمملكة

كان من قبل وزارة البيئة.. وجاء ذلك تزامناً مع الحالة الماطرة التي تمر بها المنطقة

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محمد المواسي - جازان
2
7,504

فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان بوابات سد وادي بيش، اليوم الأربعاء لتخفيض مخزون المياه في السد.

وجاء فتح سد وادي بيش تزامناً للحالة الماطرة التي تمر بها المنطقة، على اعتباره يحتجز خلفه إحدى أضخم البحيرات المائية في المملكة.

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