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سفارة مصر بالسودان: القبض على أشخاص هدّدوا بقتل مشجعين مصريين في أم درمان

عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات تحريضية

أعلن سفير مصر في السودان حسام عيسى؛ أنه تمّ القبض على بعض المحرّضين الذين عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات هدّدوا فيها بقتل بعض المشجعين المصريين.

وتلقى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب؛ اتصالاً هاتفياً من السفير المصري في السودان، أكّد فيه التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس، منذ لحظة وصولها إلى السودان.

وأشار إلى أنه تمّ عقد اجتماعات عدة مع المسؤولين في وزارة الداخلية السودانية التي أكّدت توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، في "ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلي سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان".

وعلّق المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن عامر محمد الحسن؛ على مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمشجعين منسوبين لفريق الهلال السوداني، مؤكداً أن المباراة سيتم تأمينها "على أكمل وجه".

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية: "تأمين المباراة سيتم على أكمل وجه، والمصريون في السودان سيشعرون بأنهم في بلدهم الثاني، فعلاقات البلدين والشعبين تاريخية وعلى خير ما يرام".

وأضاف الحسن: "مثل هذه المقاطع التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تمثل شيئاً، وتندرج في إطار الجهل بخطورة مثل هذه التصرفات غير اللائقة التي لا تمثل الخلق السوداني القويم في ترحابه بالضيف وإكرامه.. فما بالنا إذا كان هذا الضيف هم أشقاؤنا المصريون، مَن يسكنون شمال الوادي".

سفارة مصر بالسودان السودان

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سفارة مصر بالسودان: القبض على أشخاص هدّدوا بقتل مشجعين مصريين في أم درمان
سبق

أعلن سفير مصر في السودان حسام عيسى؛ أنه تمّ القبض على بعض المحرّضين الذين عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات هدّدوا فيها بقتل بعض المشجعين المصريين.

وتلقى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب؛ اتصالاً هاتفياً من السفير المصري في السودان، أكّد فيه التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس، منذ لحظة وصولها إلى السودان.

وأشار إلى أنه تمّ عقد اجتماعات عدة مع المسؤولين في وزارة الداخلية السودانية التي أكّدت توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، في "ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلي سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان".

وعلّق المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن عامر محمد الحسن؛ على مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمشجعين منسوبين لفريق الهلال السوداني، مؤكداً أن المباراة سيتم تأمينها "على أكمل وجه".

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية: "تأمين المباراة سيتم على أكمل وجه، والمصريون في السودان سيشعرون بأنهم في بلدهم الثاني، فعلاقات البلدين والشعبين تاريخية وعلى خير ما يرام".

وأضاف الحسن: "مثل هذه المقاطع التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تمثل شيئاً، وتندرج في إطار الجهل بخطورة مثل هذه التصرفات غير اللائقة التي لا تمثل الخلق السوداني القويم في ترحابه بالضيف وإكرامه.. فما بالنا إذا كان هذا الضيف هم أشقاؤنا المصريون، مَن يسكنون شمال الوادي".

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
08:21 AM

سفارة مصر بالسودان: القبض على أشخاص هدّدوا بقتل مشجعين مصريين في أم درمان

عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات تحريضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن سفير مصر في السودان حسام عيسى؛ أنه تمّ القبض على بعض المحرّضين الذين عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات هدّدوا فيها بقتل بعض المشجعين المصريين.

وتلقى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب؛ اتصالاً هاتفياً من السفير المصري في السودان، أكّد فيه التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس، منذ لحظة وصولها إلى السودان.

وأشار إلى أنه تمّ عقد اجتماعات عدة مع المسؤولين في وزارة الداخلية السودانية التي أكّدت توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، في "ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلي سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان".

وعلّق المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن عامر محمد الحسن؛ على مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمشجعين منسوبين لفريق الهلال السوداني، مؤكداً أن المباراة سيتم تأمينها "على أكمل وجه".

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية: "تأمين المباراة سيتم على أكمل وجه، والمصريون في السودان سيشعرون بأنهم في بلدهم الثاني، فعلاقات البلدين والشعبين تاريخية وعلى خير ما يرام".

وأضاف الحسن: "مثل هذه المقاطع التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تمثل شيئاً، وتندرج في إطار الجهل بخطورة مثل هذه التصرفات غير اللائقة التي لا تمثل الخلق السوداني القويم في ترحابه بالضيف وإكرامه.. فما بالنا إذا كان هذا الضيف هم أشقاؤنا المصريون، مَن يسكنون شمال الوادي".

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