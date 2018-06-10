النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترشيح الأميرة ريما بنت بندر لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية

قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية ترشيح صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية باجتماعه الذي عُقد عن بُعد قبل قليل.

وسيتم انتخاب الأسماء المرشّحة خلال جلسة الأولمبية الدولية بتاريخ 17 يوليو 2020م.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ترشيح الأميرة ريما بنت بندر لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية
سبق

قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية ترشيح صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية باجتماعه الذي عُقد عن بُعد قبل قليل.

وسيتم انتخاب الأسماء المرشّحة خلال جلسة الأولمبية الدولية بتاريخ 17 يوليو 2020م.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
07:44 PM

ترشيح الأميرة ريما بنت بندر لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
5,196

قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية ترشيح صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية باجتماعه الذي عُقد عن بُعد قبل قليل.

وسيتم انتخاب الأسماء المرشّحة خلال جلسة الأولمبية الدولية بتاريخ 17 يوليو 2020م.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,982
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,558
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,512
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,086

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة