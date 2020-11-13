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أذى الـ6 أعوام.. مصلون بجامع الملك فيصل بعفيف يشكون تعثر "سفلتة المواقف"

قالوا: أرض زيتية وأمطار ومشروع لم ينجَز لتعثر الشركة.. أعمدة تَلِفت قبل تشغيلها!

يشتكي المصلون في جامع الملك فيصل بن عبدالعزيز بعفيف، من تعثر مشروع سفلتة مواقف الجامع منذ ست سنوات وما تُسببه من معاناة لهم في الوصول للجامع خاصة وقت الأمطار.

وذكر بعض جماعة الجامع، أن معاناتهم في الوصول للجامع خمس مرات في اليوم تتفاقم حين هطول الأمطار؛ حيث إن الأرض المحيطة بالمسجد زيتية وحين وصول الماء لها أو الرطوبة تصبح مؤذية للمشاة وتنتقل معهم لفرش الجامع، وتؤذي المركبات.

وأضافوا أن مشروع السفلتة مضى على استلامه ما يقارب ست سنوات ولم يتم إنجازه بسبب تعثر الشركة وعدم قدرتها على إكماله؛ مشيرين إلى أنه جرى تركيب أعمدة إنارة قبل ثلاث سنوات وتلفت قبل أن يتم تشغيلها.

جامع الملك فيصل بن عبدالعزيز عفيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أذى الـ6 أعوام.. مصلون بجامع الملك فيصل بعفيف يشكون تعثر "سفلتة المواقف"
سبق

يشتكي المصلون في جامع الملك فيصل بن عبدالعزيز بعفيف، من تعثر مشروع سفلتة مواقف الجامع منذ ست سنوات وما تُسببه من معاناة لهم في الوصول للجامع خاصة وقت الأمطار.

وذكر بعض جماعة الجامع، أن معاناتهم في الوصول للجامع خمس مرات في اليوم تتفاقم حين هطول الأمطار؛ حيث إن الأرض المحيطة بالمسجد زيتية وحين وصول الماء لها أو الرطوبة تصبح مؤذية للمشاة وتنتقل معهم لفرش الجامع، وتؤذي المركبات.

وأضافوا أن مشروع السفلتة مضى على استلامه ما يقارب ست سنوات ولم يتم إنجازه بسبب تعثر الشركة وعدم قدرتها على إكماله؛ مشيرين إلى أنه جرى تركيب أعمدة إنارة قبل ثلاث سنوات وتلفت قبل أن يتم تشغيلها.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
05:29 PM

أذى الـ6 أعوام.. مصلون بجامع الملك فيصل بعفيف يشكون تعثر "سفلتة المواقف"

قالوا: أرض زيتية وأمطار ومشروع لم ينجَز لتعثر الشركة.. أعمدة تَلِفت قبل تشغيلها!

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فهد الغبيوي - عفيف
0
1,021

يشتكي المصلون في جامع الملك فيصل بن عبدالعزيز بعفيف، من تعثر مشروع سفلتة مواقف الجامع منذ ست سنوات وما تُسببه من معاناة لهم في الوصول للجامع خاصة وقت الأمطار.

وذكر بعض جماعة الجامع، أن معاناتهم في الوصول للجامع خمس مرات في اليوم تتفاقم حين هطول الأمطار؛ حيث إن الأرض المحيطة بالمسجد زيتية وحين وصول الماء لها أو الرطوبة تصبح مؤذية للمشاة وتنتقل معهم لفرش الجامع، وتؤذي المركبات.

وأضافوا أن مشروع السفلتة مضى على استلامه ما يقارب ست سنوات ولم يتم إنجازه بسبب تعثر الشركة وعدم قدرتها على إكماله؛ مشيرين إلى أنه جرى تركيب أعمدة إنارة قبل ثلاث سنوات وتلفت قبل أن يتم تشغيلها.

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