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"الأرصاد": رياح وسحب رعدية على جازان

حالة تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، إلى تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، وتدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، وصامطة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

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"الأرصاد": رياح وسحب رعدية على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، إلى تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، وتدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، وصامطة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
02:01 PM

"الأرصاد": رياح وسحب رعدية على جازان

حالة تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، إلى تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، وتدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، وصامطة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

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