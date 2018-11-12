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أمير نجران ينوه بأهمية تحقيق صحة المنطقة المراكز الأولى في مؤشر الأداء

اطلع على التقرير السنوي خلال استقباله "عسيري" و"بني هميم"

نوّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حصول المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، على المراكز الخمسة الأولى في المؤشر العام للأداء، للنصف الأول من العام الميلادي الجاري، وتحقيقها المركز الثاني في مركز اتصال الموظفين.

وأكد أمير المنطقة لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي نجران وعسير، خالد بن عايض عسيري، ونائبه الدكتور إبراهيم بني هميم، أن أي إنجاز تحققه أي جهة أو فرد في المنطقة، فهو إنجاز وفخر للمنطقة كاملة، حاثًّا على مواصلة هذا التميز، بما يضمن تقديم أرقى الخدمات للمواطن الكريم.

واطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال اللقاء على التقرير السنوي لصحة المنطقة، لعام 1439هـ، والذي كشف عن تسجيل 11360 حالة ولادة، أي بمعدل 32 مولودًا في اليوم الواحد، فيما بلغ عدد مراجعي الطوارئ 730 ألفًا و996 مراجعًا، مقابل 404 آلاف و241 للعيادات الخارجية، ومليون و386 ألفًا لمراكز الرعاية الصحية.

وكانت مستشفيات الصحة قد أجرت بالمنطقة نحو 11 ألفًا و823 عملية جراحية، منها ألف و499 في جراحة القلب والقسطرة، وألف و374 في العيون، و857 لتصحيح النظر.

وبين التقرير إجراء أكثر من مليونين و374 ألف فحص مخبري، و4 آلاف و202 فحص قبل الزواج، و250 ألف فحص إشعاعي.

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أمير نجران ينوه بأهمية تحقيق صحة المنطقة المراكز الأولى في مؤشر الأداء
سبق

نوّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حصول المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، على المراكز الخمسة الأولى في المؤشر العام للأداء، للنصف الأول من العام الميلادي الجاري، وتحقيقها المركز الثاني في مركز اتصال الموظفين.

وأكد أمير المنطقة لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي نجران وعسير، خالد بن عايض عسيري، ونائبه الدكتور إبراهيم بني هميم، أن أي إنجاز تحققه أي جهة أو فرد في المنطقة، فهو إنجاز وفخر للمنطقة كاملة، حاثًّا على مواصلة هذا التميز، بما يضمن تقديم أرقى الخدمات للمواطن الكريم.

واطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال اللقاء على التقرير السنوي لصحة المنطقة، لعام 1439هـ، والذي كشف عن تسجيل 11360 حالة ولادة، أي بمعدل 32 مولودًا في اليوم الواحد، فيما بلغ عدد مراجعي الطوارئ 730 ألفًا و996 مراجعًا، مقابل 404 آلاف و241 للعيادات الخارجية، ومليون و386 ألفًا لمراكز الرعاية الصحية.

وكانت مستشفيات الصحة قد أجرت بالمنطقة نحو 11 ألفًا و823 عملية جراحية، منها ألف و499 في جراحة القلب والقسطرة، وألف و374 في العيون، و857 لتصحيح النظر.

وبين التقرير إجراء أكثر من مليونين و374 ألف فحص مخبري، و4 آلاف و202 فحص قبل الزواج، و250 ألف فحص إشعاعي.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
04:12 PM

أمير نجران ينوه بأهمية تحقيق صحة المنطقة المراكز الأولى في مؤشر الأداء

اطلع على التقرير السنوي خلال استقباله "عسيري" و"بني هميم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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نوّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حصول المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، على المراكز الخمسة الأولى في المؤشر العام للأداء، للنصف الأول من العام الميلادي الجاري، وتحقيقها المركز الثاني في مركز اتصال الموظفين.

وأكد أمير المنطقة لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي نجران وعسير، خالد بن عايض عسيري، ونائبه الدكتور إبراهيم بني هميم، أن أي إنجاز تحققه أي جهة أو فرد في المنطقة، فهو إنجاز وفخر للمنطقة كاملة، حاثًّا على مواصلة هذا التميز، بما يضمن تقديم أرقى الخدمات للمواطن الكريم.

واطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال اللقاء على التقرير السنوي لصحة المنطقة، لعام 1439هـ، والذي كشف عن تسجيل 11360 حالة ولادة، أي بمعدل 32 مولودًا في اليوم الواحد، فيما بلغ عدد مراجعي الطوارئ 730 ألفًا و996 مراجعًا، مقابل 404 آلاف و241 للعيادات الخارجية، ومليون و386 ألفًا لمراكز الرعاية الصحية.

وكانت مستشفيات الصحة قد أجرت بالمنطقة نحو 11 ألفًا و823 عملية جراحية، منها ألف و499 في جراحة القلب والقسطرة، وألف و374 في العيون، و857 لتصحيح النظر.

وبين التقرير إجراء أكثر من مليونين و374 ألف فحص مخبري، و4 آلاف و202 فحص قبل الزواج، و250 ألف فحص إشعاعي.

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