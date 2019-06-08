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العصيمي: إعلان أسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية الخميس المقبل

تحديد موعد المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية

أوضح مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية مساء الخميس ١٠ شوال ١٤٤٠هـ.

وأشار في هذا الصدد إلى أن عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية ستكون من خلال منصة التوظيف الإلكتروني "جدارة"، وستبدأ الأسبوع القادم.

وكتب العصيمي تغريدة من حسابه بتويتر، قال فيها: "تبدأ الأسبوع القادم -إن شاء الله- عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل #الوظائف_التعليمية من خلال منصة التوظيف الإلكتروني #جدارة، وسيتم إعلان أسماء المرشحين مساء الخميس ١٠ شوال ١٤٤٠هـ، وكان التقديم الإلكتروني قد أُغلق في ٢٧ رمضان".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العصيمي: إعلان أسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية الخميس المقبل
سبق

أوضح مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية مساء الخميس ١٠ شوال ١٤٤٠هـ.

وأشار في هذا الصدد إلى أن عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية ستكون من خلال منصة التوظيف الإلكتروني "جدارة"، وستبدأ الأسبوع القادم.

وكتب العصيمي تغريدة من حسابه بتويتر، قال فيها: "تبدأ الأسبوع القادم -إن شاء الله- عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل #الوظائف_التعليمية من خلال منصة التوظيف الإلكتروني #جدارة، وسيتم إعلان أسماء المرشحين مساء الخميس ١٠ شوال ١٤٤٠هـ، وكان التقديم الإلكتروني قد أُغلق في ٢٧ رمضان".

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
08:50 PM

العصيمي: إعلان أسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية الخميس المقبل

تحديد موعد المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
3,363

أوضح مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية مساء الخميس ١٠ شوال ١٤٤٠هـ.

وأشار في هذا الصدد إلى أن عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية ستكون من خلال منصة التوظيف الإلكتروني "جدارة"، وستبدأ الأسبوع القادم.

وكتب العصيمي تغريدة من حسابه بتويتر، قال فيها: "تبدأ الأسبوع القادم -إن شاء الله- عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل #الوظائف_التعليمية من خلال منصة التوظيف الإلكتروني #جدارة، وسيتم إعلان أسماء المرشحين مساء الخميس ١٠ شوال ١٤٤٠هـ، وكان التقديم الإلكتروني قد أُغلق في ٢٧ رمضان".

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