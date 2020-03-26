شاهد.. "البيئة" تكثف الرش والتعقيم بسوق الأنعام وساحة الحراج بـ"تربة"

ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة صباح أمس الأربعاء جولة ميدانية استهدفت سوق الأنعام بالمحافظة وساحة الحراج، وذلك بهدف الرش والتعقيم للحد من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-١٩) الجديد.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بتربة محمد مساعد المنبهي لـ"سبق" أن الفرق المختصة قامت صباح أمس الأربعاء بعمل جولات ميدانية لرش سوق وشبوك الأنعام بالمحافظة بالإضافة إلى ساحة الحراج وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المكتب للتصدي لفيروس "كورونا" (كوفيد-١٩).

وتابع "المنبهي" لقد اشتملت الجولات الميدانية تثقيف وتقديم الإرشادات التوعوية لأصحاب الأحواش ومرتادي السوق، مبينًا أن الجولات الميدانية مستمرة خلال الأيام القادمة ومكثفة وذلك للحد من انتشار الفيروس.