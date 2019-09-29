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"صحة جدة" تدعو للابتعاد عن منطقة حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية

خشية الإصابة بالأمراض الصدرية في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان

دعت الشؤون الصحية بمحافظة جدة إلى الابتعاد عن أدخنة حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بالمحافظة ‏قدر الإمكان.

‏ويأتي ذلك، خشية الإصابة بالأمراض الصدرية، في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان.

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"صحة جدة" تدعو للابتعاد عن منطقة حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية
سبق

دعت الشؤون الصحية بمحافظة جدة إلى الابتعاد عن أدخنة حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بالمحافظة ‏قدر الإمكان.

‏ويأتي ذلك، خشية الإصابة بالأمراض الصدرية، في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
09:21 PM

"صحة جدة" تدعو للابتعاد عن منطقة حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية

خشية الإصابة بالأمراض الصدرية في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان

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عبدالله الراجحي - جدة
4
12,507

دعت الشؤون الصحية بمحافظة جدة إلى الابتعاد عن أدخنة حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بالمحافظة ‏قدر الإمكان.

‏ويأتي ذلك، خشية الإصابة بالأمراض الصدرية، في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان.

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