"صحة جدة" تدعو للابتعاد عن منطقة حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية

دعت الشؤون الصحية بمحافظة جدة إلى الابتعاد عن أدخنة حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بالمحافظة قدر الإمكان.
ويأتي ذلك، خشية الإصابة بالأمراض الصدرية، في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان.
دعت الشؤون الصحية بمحافظة جدة إلى الابتعاد عن أدخنة حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بالمحافظة قدر الإمكان.
ويأتي ذلك، خشية الإصابة بالأمراض الصدرية، في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان.
دعت الشؤون الصحية بمحافظة جدة إلى الابتعاد عن أدخنة حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بالمحافظة قدر الإمكان.
ويأتي ذلك، خشية الإصابة بالأمراض الصدرية، في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان.
دعت الشؤون الصحية بمحافظة جدة إلى الابتعاد عن أدخنة حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بالمحافظة قدر الإمكان.
ويأتي ذلك، خشية الإصابة بالأمراض الصدرية، في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان.