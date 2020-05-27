النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

للسياح داخل السعودية.. تمديد التأشيرة السياحية 3 أشهر دون مقابل

بشكل إلكتروني ودون حاجة للمراجعة

كشف موقع المديرية العامة للجوازات عن قرار تمديد التأشيرات السياحية آليًّا لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل مالي.

وأوضحت "الجوازات" عبر موقعها الإلكتروني أن القرار يشمل السياح الموجودين داخل السعودية الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في السعودية.

وأضافت بأن تلك الخطوة تأتي بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وفي إطار الجهود المتواصلة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (فيروس كورونا) لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية.

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه تم تمديد صلاحية التأشيرات السياحية للسياح الموجودين داخل السعودية إلكترونيًّا من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

اعلان
للسياح داخل السعودية.. تمديد التأشيرة السياحية 3 أشهر دون مقابل
سبق

كشف موقع المديرية العامة للجوازات عن قرار تمديد التأشيرات السياحية آليًّا لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل مالي.

وأوضحت "الجوازات" عبر موقعها الإلكتروني أن القرار يشمل السياح الموجودين داخل السعودية الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في السعودية.

وأضافت بأن تلك الخطوة تأتي بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وفي إطار الجهود المتواصلة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (فيروس كورونا) لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية.

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه تم تمديد صلاحية التأشيرات السياحية للسياح الموجودين داخل السعودية إلكترونيًّا من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
11:18 PM

للسياح داخل السعودية.. تمديد التأشيرة السياحية 3 أشهر دون مقابل

بشكل إلكتروني ودون حاجة للمراجعة

A A A
خالد خليل - الرياض
2
2,091

كشف موقع المديرية العامة للجوازات عن قرار تمديد التأشيرات السياحية آليًّا لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل مالي.

وأوضحت "الجوازات" عبر موقعها الإلكتروني أن القرار يشمل السياح الموجودين داخل السعودية الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في السعودية.

وأضافت بأن تلك الخطوة تأتي بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وفي إطار الجهود المتواصلة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (فيروس كورونا) لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية والتنموية.

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه تم تمديد صلاحية التأشيرات السياحية للسياح الموجودين داخل السعودية إلكترونيًّا من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,574
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,851
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,885
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,655

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة