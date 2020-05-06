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"هيئة حقوق الإنسان": أنظمة المملكة تكفل الحريات المشروعة للمواطن والمقيم

رأس رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، رئيس مجلس الهيئة اليوم، اجتماعًا للمجلس، عبر الشبكة الافتراضية.

وخلال الجلسة، نوه مجلس الهيئة بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث أكد المجلس أن خلف هذه التطورات إرادة سياسية قوية أسهمت في الانتقال من حيّز الالتزامات إلى حيّز الممارسات في مجال حماية وتعزيز الحقوق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله-.

وشدد المجلس على كفالة أنظمة المملكة لكل الحريات المشروعة للمواطن والمقيم على حد سواء، ومن ذلك الحرية الدينية وممارسة أصحاب الأديان المختلفة دياناتهم بحرية في أماكن إقامتهم.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، من ضمنها التقرير السنوي للهيئة لعام (1440-1441) هـ.

هيئة حقوق الإنسان رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة حقوق الإنسان": أنظمة المملكة تكفل الحريات المشروعة للمواطن والمقيم
سبق

رأس رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، رئيس مجلس الهيئة اليوم، اجتماعًا للمجلس، عبر الشبكة الافتراضية.

وخلال الجلسة، نوه مجلس الهيئة بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث أكد المجلس أن خلف هذه التطورات إرادة سياسية قوية أسهمت في الانتقال من حيّز الالتزامات إلى حيّز الممارسات في مجال حماية وتعزيز الحقوق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله-.

وشدد المجلس على كفالة أنظمة المملكة لكل الحريات المشروعة للمواطن والمقيم على حد سواء، ومن ذلك الحرية الدينية وممارسة أصحاب الأديان المختلفة دياناتهم بحرية في أماكن إقامتهم.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، من ضمنها التقرير السنوي للهيئة لعام (1440-1441) هـ.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
01:36 AM
اخر تعديل
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
01:42 AM

"هيئة حقوق الإنسان": أنظمة المملكة تكفل الحريات المشروعة للمواطن والمقيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رأس رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، رئيس مجلس الهيئة اليوم، اجتماعًا للمجلس، عبر الشبكة الافتراضية.

وخلال الجلسة، نوه مجلس الهيئة بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث أكد المجلس أن خلف هذه التطورات إرادة سياسية قوية أسهمت في الانتقال من حيّز الالتزامات إلى حيّز الممارسات في مجال حماية وتعزيز الحقوق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله-.

وشدد المجلس على كفالة أنظمة المملكة لكل الحريات المشروعة للمواطن والمقيم على حد سواء، ومن ذلك الحرية الدينية وممارسة أصحاب الأديان المختلفة دياناتهم بحرية في أماكن إقامتهم.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، من ضمنها التقرير السنوي للهيئة لعام (1440-1441) هـ.

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