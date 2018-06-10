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بمستشفى الخميس.. استبدال الفقرة الخامسة لمريض في الـ15 من عمره

عملية نوعية استغرقت ٤ ساعات.. و"صحة عسير" تكشف التفاصيل

أجرى فريق طبي متخصص بمستشفى خميس مشيط العام، عملية نوعية لاستبدال الفقرة الخامسة لمريض عمره ١٥ عامًا تَعَرّض لحادث مروري.

وأظهرت الأشعة وجود كسر في الفقرة العنقية الخامسة، مع وجود شلل في الأطراف الأربعة، وبلغ معدل قوة الأطراف "صفرًا من خمسة".

وقالت "صحة عسير ": خضع المريض لعملية جراحية عاجلة ودقيقة لإزالة الفقرة الخامسة مع وضع " فقرة صناعية"، وتثبيتها بصفيحة معدنية، وقد استغرقت العملية قرابة أربع ساعات ونصف.

وترأس الفريق الطبي من فريق جراحة المخ والأعصاب رئيس القسم الدكتور أحمد عسيري بمشاركة الدكتور مشعل القحطاني، والدكتور محمد صبيح أخصائي جراحة مخ وأعصاب، وبقية أفراد الفريق الطبي؛ فيما ترأس فريق التخدير الدكتور منصور وشارك معه فريق التخدير.

ولا يزال المريض يتلقى العلاج بالمستشفى مع وجود تحسن ملحوظ في قوة حركة الأطراف بمعدل ٢ من ٥، مع استقرار عام على مستوى الوعي، وكذلك على مستوى العلامات الحيوية، كما بدأ المريض بالأكل وشرب السوائل.

فريق طبي مستشفى خميس مشيط العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمستشفى الخميس.. استبدال الفقرة الخامسة لمريض في الـ15 من عمره
سبق

أجرى فريق طبي متخصص بمستشفى خميس مشيط العام، عملية نوعية لاستبدال الفقرة الخامسة لمريض عمره ١٥ عامًا تَعَرّض لحادث مروري.

وأظهرت الأشعة وجود كسر في الفقرة العنقية الخامسة، مع وجود شلل في الأطراف الأربعة، وبلغ معدل قوة الأطراف "صفرًا من خمسة".

وقالت "صحة عسير ": خضع المريض لعملية جراحية عاجلة ودقيقة لإزالة الفقرة الخامسة مع وضع " فقرة صناعية"، وتثبيتها بصفيحة معدنية، وقد استغرقت العملية قرابة أربع ساعات ونصف.

وترأس الفريق الطبي من فريق جراحة المخ والأعصاب رئيس القسم الدكتور أحمد عسيري بمشاركة الدكتور مشعل القحطاني، والدكتور محمد صبيح أخصائي جراحة مخ وأعصاب، وبقية أفراد الفريق الطبي؛ فيما ترأس فريق التخدير الدكتور منصور وشارك معه فريق التخدير.

ولا يزال المريض يتلقى العلاج بالمستشفى مع وجود تحسن ملحوظ في قوة حركة الأطراف بمعدل ٢ من ٥، مع استقرار عام على مستوى الوعي، وكذلك على مستوى العلامات الحيوية، كما بدأ المريض بالأكل وشرب السوائل.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
12:39 PM

بمستشفى الخميس.. استبدال الفقرة الخامسة لمريض في الـ15 من عمره

عملية نوعية استغرقت ٤ ساعات.. و"صحة عسير" تكشف التفاصيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أجرى فريق طبي متخصص بمستشفى خميس مشيط العام، عملية نوعية لاستبدال الفقرة الخامسة لمريض عمره ١٥ عامًا تَعَرّض لحادث مروري.

وأظهرت الأشعة وجود كسر في الفقرة العنقية الخامسة، مع وجود شلل في الأطراف الأربعة، وبلغ معدل قوة الأطراف "صفرًا من خمسة".

وقالت "صحة عسير ": خضع المريض لعملية جراحية عاجلة ودقيقة لإزالة الفقرة الخامسة مع وضع " فقرة صناعية"، وتثبيتها بصفيحة معدنية، وقد استغرقت العملية قرابة أربع ساعات ونصف.

وترأس الفريق الطبي من فريق جراحة المخ والأعصاب رئيس القسم الدكتور أحمد عسيري بمشاركة الدكتور مشعل القحطاني، والدكتور محمد صبيح أخصائي جراحة مخ وأعصاب، وبقية أفراد الفريق الطبي؛ فيما ترأس فريق التخدير الدكتور منصور وشارك معه فريق التخدير.

ولا يزال المريض يتلقى العلاج بالمستشفى مع وجود تحسن ملحوظ في قوة حركة الأطراف بمعدل ٢ من ٥، مع استقرار عام على مستوى الوعي، وكذلك على مستوى العلامات الحيوية، كما بدأ المريض بالأكل وشرب السوائل.

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