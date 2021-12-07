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"العواد" يستعرض مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية أهم القضايا الحقوقية

بحث عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مقر الهيئة بالرياض، اليوم، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.

وبحث خلال اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

ورحب الجانب الأمريكي باستضافة المملكة الأسبوع الماضي للمنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 2021 وما نتج عنه من توصيات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد" يستعرض مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية أهم القضايا الحقوقية
سبق

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مقر الهيئة بالرياض، اليوم، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.

وبحث خلال اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

ورحب الجانب الأمريكي باستضافة المملكة الأسبوع الماضي للمنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 2021 وما نتج عنه من توصيات.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
05:01 PM

"العواد" يستعرض مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية أهم القضايا الحقوقية

بحث عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مقر الهيئة بالرياض، اليوم، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.

وبحث خلال اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

ورحب الجانب الأمريكي باستضافة المملكة الأسبوع الماضي للمنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط 2021 وما نتج عنه من توصيات.

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