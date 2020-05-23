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كوريا الجنوبية تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة.. وإجمالي الوفيات 226 وفاة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها: إن الإصابات الجديدة رفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 11165.

وأضافت أنه تم تسجيل حالتيْ وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 266.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها: إن الإصابات الجديدة رفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 11165.

وأضافت أنه تم تسجيل حالتيْ وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 266.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
08:38 AM

كوريا الجنوبية تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة.. وإجمالي الوفيات 226 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها: إن الإصابات الجديدة رفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 11165.

وأضافت أنه تم تسجيل حالتيْ وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 266.

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