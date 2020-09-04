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بعد الصورة المتداولة له.. "الحياة الفطرية": هذا الحيوان نادر ومهدّد بالانقراض!

قالت: ينتمي لعائلة الزباديات من رتبة اللواحم وينتشر بالمنطقتين الجنوبية والغربية

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن الحيوان النادر الذي تم تداول صوره له في مواقع التواصل الاجتماعي، هو حيوان ليلي نادر مهدد بالانقراض ينتمي لعائلة الزباديات من رتبة اللواحم، ويسمّى "الزريقاء".

وقالت عبر حسابها في "تويتر‏": "إشارةً إلى ما يتم تداوله في منصات التواصل عن ظهور حيوان نادر مهدّد بالانقراض؛ تود الهيئة التوضيح أن هذا الحيوان يسمى (الزُريقاء) ينتمي إلى عائلة الزباديات من رتبة اللواحم".

وتابعت: "ينتشر في البيئات الجبلية بالمنطقة الجنوبية والغربية من جنوب مكة المكرّمة إلى جازان، وهو ليلي المعيشة يواجه خطر التهديد".

الهيئة السعودية للحياة الفطرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الصورة المتداولة له.. "الحياة الفطرية": هذا الحيوان نادر ومهدّد بالانقراض!
سبق

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن الحيوان النادر الذي تم تداول صوره له في مواقع التواصل الاجتماعي، هو حيوان ليلي نادر مهدد بالانقراض ينتمي لعائلة الزباديات من رتبة اللواحم، ويسمّى "الزريقاء".

وقالت عبر حسابها في "تويتر‏": "إشارةً إلى ما يتم تداوله في منصات التواصل عن ظهور حيوان نادر مهدّد بالانقراض؛ تود الهيئة التوضيح أن هذا الحيوان يسمى (الزُريقاء) ينتمي إلى عائلة الزباديات من رتبة اللواحم".

وتابعت: "ينتشر في البيئات الجبلية بالمنطقة الجنوبية والغربية من جنوب مكة المكرّمة إلى جازان، وهو ليلي المعيشة يواجه خطر التهديد".

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
03:18 PM

بعد الصورة المتداولة له.. "الحياة الفطرية": هذا الحيوان نادر ومهدّد بالانقراض!

قالت: ينتمي لعائلة الزباديات من رتبة اللواحم وينتشر بالمنطقتين الجنوبية والغربية

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
6
8,536

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن الحيوان النادر الذي تم تداول صوره له في مواقع التواصل الاجتماعي، هو حيوان ليلي نادر مهدد بالانقراض ينتمي لعائلة الزباديات من رتبة اللواحم، ويسمّى "الزريقاء".

وقالت عبر حسابها في "تويتر‏": "إشارةً إلى ما يتم تداوله في منصات التواصل عن ظهور حيوان نادر مهدّد بالانقراض؛ تود الهيئة التوضيح أن هذا الحيوان يسمى (الزُريقاء) ينتمي إلى عائلة الزباديات من رتبة اللواحم".

وتابعت: "ينتشر في البيئات الجبلية بالمنطقة الجنوبية والغربية من جنوب مكة المكرّمة إلى جازان، وهو ليلي المعيشة يواجه خطر التهديد".

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