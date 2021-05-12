بشعار "أجرك بعطائك".. جمعية مكافحة السرطان تختتم حملتها الرمضانية بالرياض

قدَّمت (100.000) خدمة خلال آخر 5 سنوات بإجمالي (89.000.000) ريال

تختتم اليوم الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان حملتها الرمضانية تحت شعار "أجرك بعطائك" التي أُقيمت خلال شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى مساعدة ودعم مرضى السرطان، وتسليط الضوء على دور الجمعية، وما تقدمه من خدمات وبرامج، ومساعدة مرضى السرطان في تخفيف أعباء حياتهم.

وفي التفاصيل، قدمت الجمعية خلال آخر (5) سنوات أكثر من (100.000) خدمة بمبلغ تجاوز (89.000.000) ريال، إضافة لرفع الوعي لدى المجتمع حول مرض السرطان، وتعزيز روح العطاء والبذل تجاه مرضى السرطان من قِبل أفراد المجتمع.

فيما تلقت الحملة انتشارًا واسعًا ودعمًا كبيرًا وتفاعلاً من الجهات الحكومية والأندية الرياضية؛ إذ ساهمت بانتشار الحملة إعلاميًّا لدعم مرضى السرطان معنويًّا عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال توجيه رسالة للمجتمع بالتكاتف لدعم مرضى السرطان، تعزيزًا للمشاركة المجتمعية والتفاعل مع أفراد المجتمع.

يُشار إلى أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدِّم للمرضى الخدمات الاجتماعية من النقل والإسكان والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، وخدمات الدعم والوقاية.

ويمكن المساهمة في دعم الجمعية عن طريق إرسال رسالة SMS فارغة للرقم (5070)، وللتبرع بمبلغ (12) ريالاً شهريًّا إرسال الرقم (1).