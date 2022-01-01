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في ختام الجولة 15 من دوري المحترفين.. التعاون ينهض من كبوته

على حساب ضيفه ضمك وبثلاثية

عاد فريق التعاون الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات، عبر بوابة ضيفه ضمك 3/0؛ وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم السبت، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

انتهى الشوط الأول بتقدم التعاون بهدف لوفانور هنريكي، برأسية رائعة عند الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني أضاف التعاون الهدف الثاني عند الدقيقة 65 عن طريق لوفانور.

ومن تمريرة رائعة من البديل سميحان النابت لزميلة " كاكو"، أحرز الأخير الهدف الثالث، عند الدقيقة 82.

بتلك النتيجة بلغ التعاون النقطة 14 نقطة؛ لكنه ما زال في مناطق الخطر؛ فيما بقي ضمك ثالثًا برصيد 26 نقطة.

التعاون ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في ختام الجولة 15 من دوري المحترفين.. التعاون ينهض من كبوته
سبق

عاد فريق التعاون الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات، عبر بوابة ضيفه ضمك 3/0؛ وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم السبت، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

انتهى الشوط الأول بتقدم التعاون بهدف لوفانور هنريكي، برأسية رائعة عند الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني أضاف التعاون الهدف الثاني عند الدقيقة 65 عن طريق لوفانور.

ومن تمريرة رائعة من البديل سميحان النابت لزميلة " كاكو"، أحرز الأخير الهدف الثالث، عند الدقيقة 82.

بتلك النتيجة بلغ التعاون النقطة 14 نقطة؛ لكنه ما زال في مناطق الخطر؛ فيما بقي ضمك ثالثًا برصيد 26 نقطة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
06:09 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:43 PM

في ختام الجولة 15 من دوري المحترفين.. التعاون ينهض من كبوته

على حساب ضيفه ضمك وبثلاثية

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
1,419

عاد فريق التعاون الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات، عبر بوابة ضيفه ضمك 3/0؛ وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم السبت، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

انتهى الشوط الأول بتقدم التعاون بهدف لوفانور هنريكي، برأسية رائعة عند الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني أضاف التعاون الهدف الثاني عند الدقيقة 65 عن طريق لوفانور.

ومن تمريرة رائعة من البديل سميحان النابت لزميلة " كاكو"، أحرز الأخير الهدف الثالث، عند الدقيقة 82.

بتلك النتيجة بلغ التعاون النقطة 14 نقطة؛ لكنه ما زال في مناطق الخطر؛ فيما بقي ضمك ثالثًا برصيد 26 نقطة.

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