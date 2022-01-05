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ضبط 95 ألف مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية خلال 2021

بالتعاون مع وزارة التجارة والأمن العام والهيئة العامة للإعلام

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن تقريرها الخاص بالإنفاذ لعام 2021م، ضمن جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع وزارة التجارة والأمن العام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في تكامل بين الجهات يهدف لاحترام حقوق الملكية الفكرية في المملكة؛ من خلال جولات ميدانية سعت للكشف عن المنشآت المخالفة للأنظمة والقوانين بمختلف مناطق المملكة.

وبيّن التقرير أنه تم ضبط أكثر من ٩٥ ألف مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية خلال الحملات التفتيشية؛ حيث شملت المضبوطات الكتب المنسوخة وأجهزة البث الفضائي وأجهزة تخزين برامج الحاسب الآلي، كما تم التفتيش والرصد الإلكتروني من خلال حجب أكثر من 2000 موقع إلكتروني منتهك لحقوق الملكية الفكرية.

وشكّلت المصنفات الخاضعة لنظام حماية حقوق المؤلف أكثر من 9 آلاف مصنف منتهك للحقوق، بينما شكّلت المنتجات المقلدة للعلامات التجارية أكثر من 85 ألف منتج مخالف لنظام العلامات التجارية، وشملت المصنفات المنتهكة لنظام حماية حقوق المؤلف، الإلكترونيات والتسجيلات وبرمجيات الحاسب وأكواد اشتراكات البث المشفر، إضافةً إلى أجهزة الحاسب الآلي وغيرها. بينما شملت المنتجات المنتهكة لنظام العلامات التجارية إكسسوارات الأجهزة الإلكترونية والملابس الرياضية المقلدة وإكسسوارات العلامات التجارية والجلديات وإكسسوارات المركبات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، أن الهيئة تسعى من خلال الحملات التفتيشية المستمرة مع الجهات الشريكة على تعزيز الوعي بأهمية احترام الحقوق والامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية؛ مما يساهم في دعم المبدعين والمبدعات في وطننا، وبناء مجتمع واعٍ ومستقبل مبني على الاستثمار من خلال تعظيم القِيَم غير الملموسة التي تعتمد على الإبداعات البشرية.

وشددت "الملكية الفكرية" على أنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين للأنظمة واللوائح في جميع المجالات التي تقوم الهيئة برعاية حقوقها، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات، وأهابت بالمواطنين والمقيمين على دعم جهود احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي @saipksa أو البريد الإلكتروني الرسمي: Saip@Saip.gov.sa أو الرقم المباشر للهيئة 9200021421.

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ضبط 95 ألف مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية خلال 2021
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن تقريرها الخاص بالإنفاذ لعام 2021م، ضمن جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع وزارة التجارة والأمن العام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في تكامل بين الجهات يهدف لاحترام حقوق الملكية الفكرية في المملكة؛ من خلال جولات ميدانية سعت للكشف عن المنشآت المخالفة للأنظمة والقوانين بمختلف مناطق المملكة.

وبيّن التقرير أنه تم ضبط أكثر من ٩٥ ألف مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية خلال الحملات التفتيشية؛ حيث شملت المضبوطات الكتب المنسوخة وأجهزة البث الفضائي وأجهزة تخزين برامج الحاسب الآلي، كما تم التفتيش والرصد الإلكتروني من خلال حجب أكثر من 2000 موقع إلكتروني منتهك لحقوق الملكية الفكرية.

وشكّلت المصنفات الخاضعة لنظام حماية حقوق المؤلف أكثر من 9 آلاف مصنف منتهك للحقوق، بينما شكّلت المنتجات المقلدة للعلامات التجارية أكثر من 85 ألف منتج مخالف لنظام العلامات التجارية، وشملت المصنفات المنتهكة لنظام حماية حقوق المؤلف، الإلكترونيات والتسجيلات وبرمجيات الحاسب وأكواد اشتراكات البث المشفر، إضافةً إلى أجهزة الحاسب الآلي وغيرها. بينما شملت المنتجات المنتهكة لنظام العلامات التجارية إكسسوارات الأجهزة الإلكترونية والملابس الرياضية المقلدة وإكسسوارات العلامات التجارية والجلديات وإكسسوارات المركبات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، أن الهيئة تسعى من خلال الحملات التفتيشية المستمرة مع الجهات الشريكة على تعزيز الوعي بأهمية احترام الحقوق والامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية؛ مما يساهم في دعم المبدعين والمبدعات في وطننا، وبناء مجتمع واعٍ ومستقبل مبني على الاستثمار من خلال تعظيم القِيَم غير الملموسة التي تعتمد على الإبداعات البشرية.

وشددت "الملكية الفكرية" على أنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين للأنظمة واللوائح في جميع المجالات التي تقوم الهيئة برعاية حقوقها، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات، وأهابت بالمواطنين والمقيمين على دعم جهود احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي @saipksa أو البريد الإلكتروني الرسمي: Saip@Saip.gov.sa أو الرقم المباشر للهيئة 9200021421.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
07:09 PM

ضبط 95 ألف مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية خلال 2021

بالتعاون مع وزارة التجارة والأمن العام والهيئة العامة للإعلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن تقريرها الخاص بالإنفاذ لعام 2021م، ضمن جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع وزارة التجارة والأمن العام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في تكامل بين الجهات يهدف لاحترام حقوق الملكية الفكرية في المملكة؛ من خلال جولات ميدانية سعت للكشف عن المنشآت المخالفة للأنظمة والقوانين بمختلف مناطق المملكة.

وبيّن التقرير أنه تم ضبط أكثر من ٩٥ ألف مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية خلال الحملات التفتيشية؛ حيث شملت المضبوطات الكتب المنسوخة وأجهزة البث الفضائي وأجهزة تخزين برامج الحاسب الآلي، كما تم التفتيش والرصد الإلكتروني من خلال حجب أكثر من 2000 موقع إلكتروني منتهك لحقوق الملكية الفكرية.

وشكّلت المصنفات الخاضعة لنظام حماية حقوق المؤلف أكثر من 9 آلاف مصنف منتهك للحقوق، بينما شكّلت المنتجات المقلدة للعلامات التجارية أكثر من 85 ألف منتج مخالف لنظام العلامات التجارية، وشملت المصنفات المنتهكة لنظام حماية حقوق المؤلف، الإلكترونيات والتسجيلات وبرمجيات الحاسب وأكواد اشتراكات البث المشفر، إضافةً إلى أجهزة الحاسب الآلي وغيرها. بينما شملت المنتجات المنتهكة لنظام العلامات التجارية إكسسوارات الأجهزة الإلكترونية والملابس الرياضية المقلدة وإكسسوارات العلامات التجارية والجلديات وإكسسوارات المركبات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، أن الهيئة تسعى من خلال الحملات التفتيشية المستمرة مع الجهات الشريكة على تعزيز الوعي بأهمية احترام الحقوق والامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية؛ مما يساهم في دعم المبدعين والمبدعات في وطننا، وبناء مجتمع واعٍ ومستقبل مبني على الاستثمار من خلال تعظيم القِيَم غير الملموسة التي تعتمد على الإبداعات البشرية.

وشددت "الملكية الفكرية" على أنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين للأنظمة واللوائح في جميع المجالات التي تقوم الهيئة برعاية حقوقها، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات، وأهابت بالمواطنين والمقيمين على دعم جهود احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي @saipksa أو البريد الإلكتروني الرسمي: Saip@Saip.gov.sa أو الرقم المباشر للهيئة 9200021421.

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