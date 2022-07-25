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"صحة بيشة" عن فيديو "مغذي النمل": مصدره "علبة الحليب" داخل كيس المرافقة

"آل بخيتان": التحقيق كشف عن وجود إهمال هؤلاء.. وصدرت العقوبات

كشف مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة نتائج التحقيق، بعد مقطع متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر وجود نمل في أنبوب مغذٍّ لأحد المرضى بالمستشفى.
وأوضح متحدث "صحة بيشة" علي آل بخيتان، أنه بناءً على نتائج التحقيق التي استندت فيها اللجنة المشكلة من قبل مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة على إفادة السيدة المرافقة لابنتها المنومة بقسم الأطفال بالمستشفى وجهات الاختصاص المعنية، فإن المواطنة صاحبة المقطع دخلت المستشفى بتاريخ 8/ 7/ 2019م مرافقةً لابنتها، وأفادت خلال لقائها بلجنة التحقيق أن النظافة بالغرفة كانت جيدة، ولم تلحظ وجود حشرات في أرضية الغرفة، أو مفارش الأسّرة.
وأضاف أنها في اليوم التالي 9/ 7/ 2019م وعند الساعة العاشرة مساءً، تفاجأت بوجود نملتين في أنبوب المغذي، وعلى الفور استدعت التمريض الموجود بالقسم حينها، وأزالت الممرضة المغذي وغيرته، بينما فحصت هي مفرش السرير والبطانية للتأكد من وجود نمل، ولم يظهر لها وجوده، وبعد مغادرة الممرضة وعند قيام المواطنة بفتح كيس كان بحوزتها وبداخله علبة حليب أطفال؛ عثرت على عدد من النمل بداخله.
وأردف "آل بخيتان" أن تقرير الجولة الفورية التي قام بها مدير الشؤون الصحية وعدد من مسؤولي صحة بيشة ومستشفى الملك عبدالله، فور نشر المقطع، أظهر عدم وجود حشرات في أي مكان بالمستشفى، ومن خلال إفادة المواطنة وتقارير الجولات الميدانية التي تمت بالمستشفى وإفادات المختصين المعنيين بالحالة؛ اتضح عدم وجود أي حشرات بقسم تنويم الأطفال، وأن مصدر وجود النمل بالغرفة كان علبة الحليب داخل الكيس الذي كان بحوزة المواطنة.
وكذلك أشار إلى وجود إهمال بسيط من قبل عاملات شركة الصيانة والنظافة تسبب في تدنّ محدود لمستوى النظافة بالقسم، ووجود إهمال من الممرضة التي وضعت أنبوب المغذي يتمثل في عدم إقفالها فتحة الأنبوب أثناء رفعها للمغذي، كما كشف عن وجود إهمال لدى رئيسة التمريض بالقسم، وهو عدم مرورها على المرضى ومتابعة أعمال التمريض، بالإضافة إلى عدم اتخاذها الإجراءات النظامية للتعامل مع مثل هذه الحالة، وهو تصعيدها الفوري للجهة المختصة.
وأكدت "آل بخيتان" أنه وبناءً على نتائج التحقيق اعتمد مدير الشؤون الصحية في بيشة عدداً من القرارات اشتملت توجيه إنذار لشركة الصيانة والنظافة، واتخاذ عدد من العقوبات النظامية بحق رئيسة التمريض والممرضة مباشرة الحالة ومشرفة النظافة التابعة لشركة الصيانة والنظافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة بيشة" عن فيديو "مغذي النمل": مصدره "علبة الحليب" داخل كيس المرافقة
سبق

كشف مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة نتائج التحقيق، بعد مقطع متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر وجود نمل في أنبوب مغذٍّ لأحد المرضى بالمستشفى.
وأوضح متحدث "صحة بيشة" علي آل بخيتان، أنه بناءً على نتائج التحقيق التي استندت فيها اللجنة المشكلة من قبل مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة على إفادة السيدة المرافقة لابنتها المنومة بقسم الأطفال بالمستشفى وجهات الاختصاص المعنية، فإن المواطنة صاحبة المقطع دخلت المستشفى بتاريخ 8/ 7/ 2019م مرافقةً لابنتها، وأفادت خلال لقائها بلجنة التحقيق أن النظافة بالغرفة كانت جيدة، ولم تلحظ وجود حشرات في أرضية الغرفة، أو مفارش الأسّرة.
وأضاف أنها في اليوم التالي 9/ 7/ 2019م وعند الساعة العاشرة مساءً، تفاجأت بوجود نملتين في أنبوب المغذي، وعلى الفور استدعت التمريض الموجود بالقسم حينها، وأزالت الممرضة المغذي وغيرته، بينما فحصت هي مفرش السرير والبطانية للتأكد من وجود نمل، ولم يظهر لها وجوده، وبعد مغادرة الممرضة وعند قيام المواطنة بفتح كيس كان بحوزتها وبداخله علبة حليب أطفال؛ عثرت على عدد من النمل بداخله.
وأردف "آل بخيتان" أن تقرير الجولة الفورية التي قام بها مدير الشؤون الصحية وعدد من مسؤولي صحة بيشة ومستشفى الملك عبدالله، فور نشر المقطع، أظهر عدم وجود حشرات في أي مكان بالمستشفى، ومن خلال إفادة المواطنة وتقارير الجولات الميدانية التي تمت بالمستشفى وإفادات المختصين المعنيين بالحالة؛ اتضح عدم وجود أي حشرات بقسم تنويم الأطفال، وأن مصدر وجود النمل بالغرفة كان علبة الحليب داخل الكيس الذي كان بحوزة المواطنة.
وكذلك أشار إلى وجود إهمال بسيط من قبل عاملات شركة الصيانة والنظافة تسبب في تدنّ محدود لمستوى النظافة بالقسم، ووجود إهمال من الممرضة التي وضعت أنبوب المغذي يتمثل في عدم إقفالها فتحة الأنبوب أثناء رفعها للمغذي، كما كشف عن وجود إهمال لدى رئيسة التمريض بالقسم، وهو عدم مرورها على المرضى ومتابعة أعمال التمريض، بالإضافة إلى عدم اتخاذها الإجراءات النظامية للتعامل مع مثل هذه الحالة، وهو تصعيدها الفوري للجهة المختصة.
وأكدت "آل بخيتان" أنه وبناءً على نتائج التحقيق اعتمد مدير الشؤون الصحية في بيشة عدداً من القرارات اشتملت توجيه إنذار لشركة الصيانة والنظافة، واتخاذ عدد من العقوبات النظامية بحق رئيسة التمريض والممرضة مباشرة الحالة ومشرفة النظافة التابعة لشركة الصيانة والنظافة.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
07:28 PM

"صحة بيشة" عن فيديو "مغذي النمل": مصدره "علبة الحليب" داخل كيس المرافقة

"آل بخيتان": التحقيق كشف عن وجود إهمال هؤلاء.. وصدرت العقوبات

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سعود الدعجاني - بيشة
15
15,325

كشف مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة نتائج التحقيق، بعد مقطع متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر وجود نمل في أنبوب مغذٍّ لأحد المرضى بالمستشفى.
وأوضح متحدث "صحة بيشة" علي آل بخيتان، أنه بناءً على نتائج التحقيق التي استندت فيها اللجنة المشكلة من قبل مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة على إفادة السيدة المرافقة لابنتها المنومة بقسم الأطفال بالمستشفى وجهات الاختصاص المعنية، فإن المواطنة صاحبة المقطع دخلت المستشفى بتاريخ 8/ 7/ 2019م مرافقةً لابنتها، وأفادت خلال لقائها بلجنة التحقيق أن النظافة بالغرفة كانت جيدة، ولم تلحظ وجود حشرات في أرضية الغرفة، أو مفارش الأسّرة.
وأضاف أنها في اليوم التالي 9/ 7/ 2019م وعند الساعة العاشرة مساءً، تفاجأت بوجود نملتين في أنبوب المغذي، وعلى الفور استدعت التمريض الموجود بالقسم حينها، وأزالت الممرضة المغذي وغيرته، بينما فحصت هي مفرش السرير والبطانية للتأكد من وجود نمل، ولم يظهر لها وجوده، وبعد مغادرة الممرضة وعند قيام المواطنة بفتح كيس كان بحوزتها وبداخله علبة حليب أطفال؛ عثرت على عدد من النمل بداخله.
وأردف "آل بخيتان" أن تقرير الجولة الفورية التي قام بها مدير الشؤون الصحية وعدد من مسؤولي صحة بيشة ومستشفى الملك عبدالله، فور نشر المقطع، أظهر عدم وجود حشرات في أي مكان بالمستشفى، ومن خلال إفادة المواطنة وتقارير الجولات الميدانية التي تمت بالمستشفى وإفادات المختصين المعنيين بالحالة؛ اتضح عدم وجود أي حشرات بقسم تنويم الأطفال، وأن مصدر وجود النمل بالغرفة كان علبة الحليب داخل الكيس الذي كان بحوزة المواطنة.
وكذلك أشار إلى وجود إهمال بسيط من قبل عاملات شركة الصيانة والنظافة تسبب في تدنّ محدود لمستوى النظافة بالقسم، ووجود إهمال من الممرضة التي وضعت أنبوب المغذي يتمثل في عدم إقفالها فتحة الأنبوب أثناء رفعها للمغذي، كما كشف عن وجود إهمال لدى رئيسة التمريض بالقسم، وهو عدم مرورها على المرضى ومتابعة أعمال التمريض، بالإضافة إلى عدم اتخاذها الإجراءات النظامية للتعامل مع مثل هذه الحالة، وهو تصعيدها الفوري للجهة المختصة.
وأكدت "آل بخيتان" أنه وبناءً على نتائج التحقيق اعتمد مدير الشؤون الصحية في بيشة عدداً من القرارات اشتملت توجيه إنذار لشركة الصيانة والنظافة، واتخاذ عدد من العقوبات النظامية بحق رئيسة التمريض والممرضة مباشرة الحالة ومشرفة النظافة التابعة لشركة الصيانة والنظافة.

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