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معلم بالريث يُهدي 20 هاتف جوال للطلاب من ذوي الأسر المحتاجة

لمساعدتهم في متابعة دروسهم عن بُعد عبر منصة "مدرستي"

في مبادرة مميزة، قام المعلم حسين بهلول معلم الحاسب الآلي بمجمعة آل مشحنة التعليمي بالريث، بإهداء 20 هاتف جوال لعدد من الطلاب المتعثرين ماليًّا ومن ذوي الأسر المحتاجة.

تأتي هذه المبادرة دعمًا من المعلم حسين بهلول للطلاب غير القادرين على شراء هواتف ذكية؛ لمتابعة دروسهم عن بُعد عبر منصة مدرستي، التي أطلقتها وزارة التعليم في ظل جائحة فيروس كورونا.

ولاقت هذه المبادرة الطيبة، إشادة واسعة وتوجيه عبارات الشكر للمعلم حسين بهلول، الذي بدوره أكد أن ما قام به يُعد واجبًا اجتماعيًّا ووطنيًّا.

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معلم بالريث يُهدي 20 هاتف جوال للطلاب من ذوي الأسر المحتاجة
سبق

في مبادرة مميزة، قام المعلم حسين بهلول معلم الحاسب الآلي بمجمعة آل مشحنة التعليمي بالريث، بإهداء 20 هاتف جوال لعدد من الطلاب المتعثرين ماليًّا ومن ذوي الأسر المحتاجة.

تأتي هذه المبادرة دعمًا من المعلم حسين بهلول للطلاب غير القادرين على شراء هواتف ذكية؛ لمتابعة دروسهم عن بُعد عبر منصة مدرستي، التي أطلقتها وزارة التعليم في ظل جائحة فيروس كورونا.

ولاقت هذه المبادرة الطيبة، إشادة واسعة وتوجيه عبارات الشكر للمعلم حسين بهلول، الذي بدوره أكد أن ما قام به يُعد واجبًا اجتماعيًّا ووطنيًّا.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
11:07 AM

معلم بالريث يُهدي 20 هاتف جوال للطلاب من ذوي الأسر المحتاجة

لمساعدتهم في متابعة دروسهم عن بُعد عبر منصة "مدرستي"

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محمد المواسي - جازان
2
2,060

في مبادرة مميزة، قام المعلم حسين بهلول معلم الحاسب الآلي بمجمعة آل مشحنة التعليمي بالريث، بإهداء 20 هاتف جوال لعدد من الطلاب المتعثرين ماليًّا ومن ذوي الأسر المحتاجة.

تأتي هذه المبادرة دعمًا من المعلم حسين بهلول للطلاب غير القادرين على شراء هواتف ذكية؛ لمتابعة دروسهم عن بُعد عبر منصة مدرستي، التي أطلقتها وزارة التعليم في ظل جائحة فيروس كورونا.

ولاقت هذه المبادرة الطيبة، إشادة واسعة وتوجيه عبارات الشكر للمعلم حسين بهلول، الذي بدوره أكد أن ما قام به يُعد واجبًا اجتماعيًّا ووطنيًّا.

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