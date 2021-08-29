أفغانستان.. انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل وأنباء عن عشرات الجرحى

وقع انفجار عنيف في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الأحد، في محيط مطار حامد كرزاي الدولي.

وطبقًا لوسائل إعلام أفغانية: فإن الانفجار دوّى في شارع الشهيد في منطقة هانغرة، على الطريق المؤدّي إلى المطار، وأشارت التقارير الأولية إلى وقوع عشرات المصابين جراء الانفجار.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات قيل إنها تُظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع الانفجار.