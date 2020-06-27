ملايين تنزلق والرعب لا يحمي.. هل من أمل إن أتت الموجة الثانية لـ"كورونا"؟!

كشف تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، بخصوص تأثير التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء "كورونا" على الأوضاع المالية في 14 دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان وإيطاليا وبريطانيا، أن جائحة كورونا ستزيد من مستويات الدين في الدول الغنية في العالم بنسبة 20 نقطة مئوية في المتوسط سنة 2020، وهو يعادل ضعف الضرر الذي تكبده الاقتصاد العالمي إبان الأزمة المالية الكبرى. ووفق "سكاي نيوز عربية"، تعيش بلدان العالم بين مطرقة الحاجة لتحريك عجلة اقتصاداتها وإعادة فتح حدودها وأعمالها، وبين سندان الخوف من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، لا يُعرف على وجه الدقة مدى قوتها أو تأثيرها. وتسعى الدول جاهدة لتخطي آثار جائحة كورونا التي تسببت بخسائر اقتصادية كبيرة عبر إعادة فتح الأعمال والمنافذ لتحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة، مدفوعة بتقارير تسلط الضوء على التداعيات السلبية للفيروس من الناحية الاقتصادية. وقال تقرير وكالة "موديز": "نسب الدين الحكومي في هذه الدول سترتفع مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بنحو 19 نقطة مئوية، نحو مثلي النسبة في 2019 إبان الأزمة المالية". من ناحيتها قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا: إن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت عشرة تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة في مواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية، لكن ثمة حاجة لمزيد من الجهود الكبيرة. وأوضحت "جورجيفا" أن تقديرات جديدة تفيد بأن ما يصل إلى 100 مليون شخص قد ينزلقون إلى الفقر المدقع بسبب الأزمة؛ مما سيمحو مكاسب تقليص الفقر للأعوام الثلاثة الأخيرة. من جانبه توقع البنك الدولي أن يتسبب فيروس كورونا في تقلص الناتج العالمي 5.2% في 2020، وهو ما سيكون أعمق انكماش منذ الحرب العالمية الثانية. ودفعت هذه الأرقام السلبية عددًا كبيرًا من الدول لاتخاذ خطوات أو التفكير بحلول تعيد الحياة لاقتصاداتها، وسط تحذيرات من خبراء وعلماء من خطورة هذه الخطوة إذا لم تكن مدروسة على نحو دقيق، وذلك في حال ظهور موجة ثانية لوباء "كوفيد-19". وفي بريطانيا، وغداة إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون إعادة فتح الحانات والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر والمتاحف ودور السينما في مطلع يوليو بعد إغلاقها منذ نهاية مارس؛ نشر ممثلو الأوساط الطبية رسالة مفتوحة في مجلة "بريتيش ميديكال جورنال" المتخصصة. وكتب موقعو الرسالة، ومن بينهم رئيس الجمعية الطبية البريطانية التي تمثل الأطباء في المملكة المتحدة: "رغم أنه من الصعب التكهن بالشكل الذي ستتخذه الجائحة في المملكة المتحدة، فإن الأدلة المتوافرة تكشف تزايد احتمال ظهور بؤر محلية، وأن هناك خطرًا فعليًّا بحصول موجة ثانية". وأضافت الرسالة: "ينبغي الآن عدم الاكتفاء بمعالجة العواقب المهمة لأول مرحلة من الوباء؛ بل التثبت أيضًا من أن البلد مهيأ بالشكل المناسب لاحتواء مرحلة ثانية". وعبّرت منظمة الصحة العالمية، أول أمس الخميس، عن قلقها من أن إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد في أوروبا، مشيرة إلى تخوفها إزاء الأنظمة الصحية في حال لم تجر السيطرة على هذا التفشي الجديد الذي بدأ بعد رفع قيود العزل. وقال مدير فرع أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغ، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من كوبنهاغن: الأسبوع الماضي شهدت أوروبا ارتفاعًا في عدد الإصابات اليومية للمرة الأولى من أشهر. شهد 30 بلدًا ارتفاعًا في عدد الإصابات التراكمية خلال الأسبوعين الماضيين. وأضاف: "في 11 من هذه الدول أدى تسارع العدوى إلى انتشار كبير مجددًا يمكن، في حال عدم السيطرة عليه، أن يدفع الأنظمة الصحية إلى استنفاد طاقاتها مرة أخرى في أوروبا". ورغم التخوف من خطورة الموجة الثانية لفيروس كورونا، إلا أن عددًا من الخبراء والمختصين يرون بعض المؤشرات الإيجابية التي يعتقدون أنها ستساهم في تخفيف حدة الفيروس. وبهذا الصدد قالت الأستاذة والباحثة في علم الأدوية الدكتورة ميس عبسي: فقد طورت الدول بروتوكولات للتعامل مع "كوفيد-19" باحترافية، وهناك أيضًا تجارب سريرية خاصة بالفيروس بدأت تؤتي نتائج مبشرة على مستوى علاج المصابين بالمرض أو الأعراض المرتبطة بالوباء. وأضافت "ميس": "حتى ولو كانت هناك موجة ثانية لكورونا، فقد أصبح العالم اليوم يتمتع بمعرفة أكبر بشأن طبيعته وآليات انتشاره، فضلًا عن التوصل لعلاجات مجدية في عدد من الحالات، وكل ذلك يقودنا للاعتقاد بأن الجولة القادمة ستكون أقل ضررًا". بدوره قال الأستاذ ومستشار علاج الأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي: "لا يمكن معرفة إمكانية حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا أو موعد حدوثها، لكن يرجح أن تكون في الخريف أو الشتاء، إلا أن تاريخ الفيروسات التاجية ومنها كورونا، يشير إلى ضعفها بمرور الوقت وانتقالها من شخص لآخر، وذلك لكونها تفقد تكوينها الجيني". ودعا "ضرار" إلى التفريق بين مصطلحي "الموجة" و"الارتداد"، وقال: "ستحدث موجة مع دخول فصلي الخريف والشتاء، وما حدث في بعض الدول من عودتها لتسجيل إصابات بعد تراجع ملحوظ، مردّه عودة عدد من المواطنين المصابين بالفيروس لبلدانهم الأصلية، وهي عبارة عن ارتدادات وبائية. وأضاف: "العلم لا يستطيع أن يصدر قرارًا نهائيًّا حول شدة الموجة الثانية، وخصوصًا أن تخفيف القيود قد يجعل البعض يشعرون بالإحساس الزائف بالأمان، ولكن دراسة الفيروسات المعروفة أثبتت أن طفراتها وموجاتها التالية لم تكن أشرس من الأولى". وسلطت "ميس" الضوء على "عامل المناعة"، الذي تم تطويره خلال المدة الممتدة من ظهور الوباء وحتى الآن، ووجود الأجسام المضادة في بلازما المصابين، وقد تلعب دورًا محوريًّا في الحرب ضد الوباء بالموجة التالية. وردًّا على سؤال يشغل بال كثيرين فيما إذا كانت الموجة القادمة لفيروس كورونا أقوى أو أضعف من الحالية، أوضحت "ميس" أن الإجابة غير معروفة، وهو ما أكده "ضرار" بالقول: "يقارن البعض بين كورونا والإنفلونزا الإسبانية التي كانت موجتها الثانية أقوى، إلا أنه ينبغي أن ندرك أن الظروف مختلفة؛ فقوة الموجة الثانية كانت بسبب عودة الجنود من الحرب العالمية الأولى حاملين معهم المرض، كما أن الإجراءات الاحترازية كالتباعد وارتداء الكمامات لم تكن موجودة آنذاك، لذا كانت الآثار كبيرة". ويجمع الخبراء على أن التقليل من آثار الموجة الثانية لكورونا قابل للتنفيذ وممكن عبر تطبيق سلسلة من الإجراءات التي يلخصها "ضرار" بالقول: "كورونا يختلف عن الإنفلونزا بأنه سريع الانتشار، لذا ينبغي مراعاة التباعد الجسدي والحرص على تعقيم اليدين عند لمس الأسطح الملوثة، وارتداء الكمامة". وشدد "ضرار" على ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا قبل دخول الشتاء في شهر أغسطس أو سبتمبر، وخصوصًا لكبار السن والأطفال، وذلك أن هناك دراسات علمية أثبتت أن هذا اللقاح قد يخفف من خطر الإصابة بكورونا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30%، كما أن التطعيم سيساعد العاملين في القطاع الطبي على حصر الأعراض لدى المرضى الذين أخذوا اللقاح بكونها خاصة "بكورونا". وقد دعت "ميس" إلى أن تكون عملية إنهاء إجراءات الإغلاق تدريجية، وسرعة الاستجابة لاحتواء البؤر عند ظهورها مجددًا، وزيادة اختبارات الكشف عن الفيروس، وتتبع المصابين والمخالطين باستمرار.

ملايين تنزلق والرعب لا يحمي.. هل من أمل إن أتت الموجة الثانية لـ"كورونا"؟! صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-27 كشف تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، بخصوص تأثير التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء "كورونا" على الأوضاع المالية في 14 دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان وإيطاليا وبريطانيا، أن جائحة كورونا ستزيد من مستويات الدين في الدول الغنية في العالم بنسبة 20 نقطة مئوية في المتوسط سنة 2020، وهو يعادل ضعف الضرر الذي تكبده الاقتصاد العالمي إبان الأزمة المالية الكبرى.



ووفق "سكاي نيوز عربية"، تعيش بلدان العالم بين مطرقة الحاجة لتحريك عجلة اقتصاداتها وإعادة فتح حدودها وأعمالها، وبين سندان الخوف من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، لا يُعرف على وجه الدقة مدى قوتها أو تأثيرها.



وتسعى الدول جاهدة لتخطي آثار جائحة كورونا التي تسببت بخسائر اقتصادية كبيرة عبر إعادة فتح الأعمال والمنافذ لتحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة، مدفوعة بتقارير تسلط الضوء على التداعيات السلبية للفيروس من الناحية الاقتصادية.



وقال تقرير وكالة "موديز": "نسب الدين الحكومي في هذه الدول سترتفع مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بنحو 19 نقطة مئوية، نحو مثلي النسبة في 2019 إبان الأزمة المالية".



من ناحيتها قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا: إن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت عشرة تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة في مواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية، لكن ثمة حاجة لمزيد من الجهود الكبيرة.



وأوضحت "جورجيفا" أن تقديرات جديدة تفيد بأن ما يصل إلى 100 مليون شخص قد ينزلقون إلى الفقر المدقع بسبب الأزمة؛ مما سيمحو مكاسب تقليص الفقر للأعوام الثلاثة الأخيرة.



من جانبه توقع البنك الدولي أن يتسبب فيروس كورونا في تقلص الناتج العالمي 5.2% في 2020، وهو ما سيكون أعمق انكماش منذ الحرب العالمية الثانية.



ودفعت هذه الأرقام السلبية عددًا كبيرًا من الدول لاتخاذ خطوات أو التفكير بحلول تعيد الحياة لاقتصاداتها، وسط تحذيرات من خبراء وعلماء من خطورة هذه الخطوة إذا لم تكن مدروسة على نحو دقيق، وذلك في حال ظهور موجة ثانية لوباء "كوفيد-19".



وفي بريطانيا، وغداة إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون إعادة فتح الحانات والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر والمتاحف ودور السينما في مطلع يوليو بعد إغلاقها منذ نهاية مارس؛ نشر ممثلو الأوساط الطبية رسالة مفتوحة في مجلة "بريتيش ميديكال جورنال" المتخصصة.



وكتب موقعو الرسالة، ومن بينهم رئيس الجمعية الطبية البريطانية التي تمثل الأطباء في المملكة المتحدة: "رغم أنه من الصعب التكهن بالشكل الذي ستتخذه الجائحة في المملكة المتحدة، فإن الأدلة المتوافرة تكشف تزايد احتمال ظهور بؤر محلية، وأن هناك خطرًا فعليًّا بحصول موجة ثانية".



وأضافت الرسالة: "ينبغي الآن عدم الاكتفاء بمعالجة العواقب المهمة لأول مرحلة من الوباء؛ بل التثبت أيضًا من أن البلد مهيأ بالشكل المناسب لاحتواء مرحلة ثانية".



وعبّرت منظمة الصحة العالمية، أول أمس الخميس، عن قلقها من أن إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد في أوروبا، مشيرة إلى تخوفها إزاء الأنظمة الصحية في حال لم تجر السيطرة على هذا التفشي الجديد الذي بدأ بعد رفع قيود العزل.



وقال مدير فرع أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغ، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من كوبنهاغن: الأسبوع الماضي شهدت أوروبا ارتفاعًا في عدد الإصابات اليومية للمرة الأولى من أشهر. شهد 30 بلدًا ارتفاعًا في عدد الإصابات التراكمية خلال الأسبوعين الماضيين.



وأضاف: "في 11 من هذه الدول أدى تسارع العدوى إلى انتشار كبير مجددًا يمكن، في حال عدم السيطرة عليه، أن يدفع الأنظمة الصحية إلى استنفاد طاقاتها مرة أخرى في أوروبا".



ورغم التخوف من خطورة الموجة الثانية لفيروس كورونا، إلا أن عددًا من الخبراء والمختصين يرون بعض المؤشرات الإيجابية التي يعتقدون أنها ستساهم في تخفيف حدة الفيروس.



وبهذا الصدد قالت الأستاذة والباحثة في علم الأدوية الدكتورة ميس عبسي: فقد طورت الدول بروتوكولات للتعامل مع "كوفيد-19" باحترافية، وهناك أيضًا تجارب سريرية خاصة بالفيروس بدأت تؤتي نتائج مبشرة على مستوى علاج المصابين بالمرض أو الأعراض المرتبطة بالوباء.



وأضافت "ميس": "حتى ولو كانت هناك موجة ثانية لكورونا، فقد أصبح العالم اليوم يتمتع بمعرفة أكبر بشأن طبيعته وآليات انتشاره، فضلًا عن التوصل لعلاجات مجدية في عدد من الحالات، وكل ذلك يقودنا للاعتقاد بأن الجولة القادمة ستكون أقل ضررًا".



بدوره قال الأستاذ ومستشار علاج الأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي: "لا يمكن معرفة إمكانية حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا أو موعد حدوثها، لكن يرجح أن تكون في الخريف أو الشتاء، إلا أن تاريخ الفيروسات التاجية ومنها كورونا، يشير إلى ضعفها بمرور الوقت وانتقالها من شخص لآخر، وذلك لكونها تفقد تكوينها الجيني".



ودعا "ضرار" إلى التفريق بين مصطلحي "الموجة" و"الارتداد"، وقال: "ستحدث موجة مع دخول فصلي الخريف والشتاء، وما حدث في بعض الدول من عودتها لتسجيل إصابات بعد تراجع ملحوظ، مردّه عودة عدد من المواطنين المصابين بالفيروس لبلدانهم الأصلية، وهي عبارة عن ارتدادات وبائية.



وأضاف: "العلم لا يستطيع أن يصدر قرارًا نهائيًّا حول شدة الموجة الثانية، وخصوصًا أن تخفيف القيود قد يجعل البعض يشعرون بالإحساس الزائف بالأمان، ولكن دراسة الفيروسات المعروفة أثبتت أن طفراتها وموجاتها التالية لم تكن أشرس من الأولى".



وسلطت "ميس" الضوء على "عامل المناعة"، الذي تم تطويره خلال المدة الممتدة من ظهور الوباء وحتى الآن، ووجود الأجسام المضادة في بلازما المصابين، وقد تلعب دورًا محوريًّا في الحرب ضد الوباء بالموجة التالية.



وردًّا على سؤال يشغل بال كثيرين فيما إذا كانت الموجة القادمة لفيروس كورونا أقوى أو أضعف من الحالية، أوضحت "ميس" أن الإجابة غير معروفة، وهو ما أكده "ضرار" بالقول: "يقارن البعض بين كورونا والإنفلونزا الإسبانية التي كانت موجتها الثانية أقوى، إلا أنه ينبغي أن ندرك أن الظروف مختلفة؛ فقوة الموجة الثانية كانت بسبب عودة الجنود من الحرب العالمية الأولى حاملين معهم المرض، كما أن الإجراءات الاحترازية كالتباعد وارتداء الكمامات لم تكن موجودة آنذاك، لذا كانت الآثار كبيرة".



ويجمع الخبراء على أن التقليل من آثار الموجة الثانية لكورونا قابل للتنفيذ وممكن عبر تطبيق سلسلة من الإجراءات التي يلخصها "ضرار" بالقول: "كورونا يختلف عن الإنفلونزا بأنه سريع الانتشار، لذا ينبغي مراعاة التباعد الجسدي والحرص على تعقيم اليدين عند لمس الأسطح الملوثة، وارتداء الكمامة".



وشدد "ضرار" على ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا قبل دخول الشتاء في شهر أغسطس أو سبتمبر، وخصوصًا لكبار السن والأطفال، وذلك أن هناك دراسات علمية أثبتت أن هذا اللقاح قد يخفف من خطر الإصابة بكورونا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30%، كما أن التطعيم سيساعد العاملين في القطاع الطبي على حصر الأعراض لدى المرضى الذين أخذوا اللقاح بكونها خاصة "بكورونا".



وقد دعت "ميس" إلى أن تكون عملية إنهاء إجراءات الإغلاق تدريجية، وسرعة الاستجابة لاحتواء البؤر عند ظهورها مجددًا، وزيادة اختبارات الكشف عن الفيروس، وتتبع المصابين والمخالطين باستمرار.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441 03:48 PM

ملايين تنزلق والرعب لا يحمي.. هل من أمل إن أتت الموجة الثانية لـ"كورونا"؟! تريليونات الدولارات أنفقت و14 دولة غنية بينها أمريكا تتضخم ديونها والحاجة قاتلة





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كشف تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، بخصوص تأثير التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء "كورونا" على الأوضاع المالية في 14 دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان وإيطاليا وبريطانيا، أن جائحة كورونا ستزيد من مستويات الدين في الدول الغنية في العالم بنسبة 20 نقطة مئوية في المتوسط سنة 2020، وهو يعادل ضعف الضرر الذي تكبده الاقتصاد العالمي إبان الأزمة المالية الكبرى.



ووفق "سكاي نيوز عربية"، تعيش بلدان العالم بين مطرقة الحاجة لتحريك عجلة اقتصاداتها وإعادة فتح حدودها وأعمالها، وبين سندان الخوف من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، لا يُعرف على وجه الدقة مدى قوتها أو تأثيرها.



وتسعى الدول جاهدة لتخطي آثار جائحة كورونا التي تسببت بخسائر اقتصادية كبيرة عبر إعادة فتح الأعمال والمنافذ لتحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة، مدفوعة بتقارير تسلط الضوء على التداعيات السلبية للفيروس من الناحية الاقتصادية.



وقال تقرير وكالة "موديز": "نسب الدين الحكومي في هذه الدول سترتفع مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بنحو 19 نقطة مئوية، نحو مثلي النسبة في 2019 إبان الأزمة المالية".



من ناحيتها قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا: إن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت عشرة تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة في مواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية، لكن ثمة حاجة لمزيد من الجهود الكبيرة.



وأوضحت "جورجيفا" أن تقديرات جديدة تفيد بأن ما يصل إلى 100 مليون شخص قد ينزلقون إلى الفقر المدقع بسبب الأزمة؛ مما سيمحو مكاسب تقليص الفقر للأعوام الثلاثة الأخيرة.



من جانبه توقع البنك الدولي أن يتسبب فيروس كورونا في تقلص الناتج العالمي 5.2% في 2020، وهو ما سيكون أعمق انكماش منذ الحرب العالمية الثانية.



ودفعت هذه الأرقام السلبية عددًا كبيرًا من الدول لاتخاذ خطوات أو التفكير بحلول تعيد الحياة لاقتصاداتها، وسط تحذيرات من خبراء وعلماء من خطورة هذه الخطوة إذا لم تكن مدروسة على نحو دقيق، وذلك في حال ظهور موجة ثانية لوباء "كوفيد-19".



وفي بريطانيا، وغداة إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون إعادة فتح الحانات والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر والمتاحف ودور السينما في مطلع يوليو بعد إغلاقها منذ نهاية مارس؛ نشر ممثلو الأوساط الطبية رسالة مفتوحة في مجلة "بريتيش ميديكال جورنال" المتخصصة.



وكتب موقعو الرسالة، ومن بينهم رئيس الجمعية الطبية البريطانية التي تمثل الأطباء في المملكة المتحدة: "رغم أنه من الصعب التكهن بالشكل الذي ستتخذه الجائحة في المملكة المتحدة، فإن الأدلة المتوافرة تكشف تزايد احتمال ظهور بؤر محلية، وأن هناك خطرًا فعليًّا بحصول موجة ثانية".



وأضافت الرسالة: "ينبغي الآن عدم الاكتفاء بمعالجة العواقب المهمة لأول مرحلة من الوباء؛ بل التثبت أيضًا من أن البلد مهيأ بالشكل المناسب لاحتواء مرحلة ثانية".



وعبّرت منظمة الصحة العالمية، أول أمس الخميس، عن قلقها من أن إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد في أوروبا، مشيرة إلى تخوفها إزاء الأنظمة الصحية في حال لم تجر السيطرة على هذا التفشي الجديد الذي بدأ بعد رفع قيود العزل.



وقال مدير فرع أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغ، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من كوبنهاغن: الأسبوع الماضي شهدت أوروبا ارتفاعًا في عدد الإصابات اليومية للمرة الأولى من أشهر. شهد 30 بلدًا ارتفاعًا في عدد الإصابات التراكمية خلال الأسبوعين الماضيين.



وأضاف: "في 11 من هذه الدول أدى تسارع العدوى إلى انتشار كبير مجددًا يمكن، في حال عدم السيطرة عليه، أن يدفع الأنظمة الصحية إلى استنفاد طاقاتها مرة أخرى في أوروبا".



ورغم التخوف من خطورة الموجة الثانية لفيروس كورونا، إلا أن عددًا من الخبراء والمختصين يرون بعض المؤشرات الإيجابية التي يعتقدون أنها ستساهم في تخفيف حدة الفيروس.



وبهذا الصدد قالت الأستاذة والباحثة في علم الأدوية الدكتورة ميس عبسي: فقد طورت الدول بروتوكولات للتعامل مع "كوفيد-19" باحترافية، وهناك أيضًا تجارب سريرية خاصة بالفيروس بدأت تؤتي نتائج مبشرة على مستوى علاج المصابين بالمرض أو الأعراض المرتبطة بالوباء.



وأضافت "ميس": "حتى ولو كانت هناك موجة ثانية لكورونا، فقد أصبح العالم اليوم يتمتع بمعرفة أكبر بشأن طبيعته وآليات انتشاره، فضلًا عن التوصل لعلاجات مجدية في عدد من الحالات، وكل ذلك يقودنا للاعتقاد بأن الجولة القادمة ستكون أقل ضررًا".



بدوره قال الأستاذ ومستشار علاج الأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي: "لا يمكن معرفة إمكانية حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا أو موعد حدوثها، لكن يرجح أن تكون في الخريف أو الشتاء، إلا أن تاريخ الفيروسات التاجية ومنها كورونا، يشير إلى ضعفها بمرور الوقت وانتقالها من شخص لآخر، وذلك لكونها تفقد تكوينها الجيني".



ودعا "ضرار" إلى التفريق بين مصطلحي "الموجة" و"الارتداد"، وقال: "ستحدث موجة مع دخول فصلي الخريف والشتاء، وما حدث في بعض الدول من عودتها لتسجيل إصابات بعد تراجع ملحوظ، مردّه عودة عدد من المواطنين المصابين بالفيروس لبلدانهم الأصلية، وهي عبارة عن ارتدادات وبائية.



وأضاف: "العلم لا يستطيع أن يصدر قرارًا نهائيًّا حول شدة الموجة الثانية، وخصوصًا أن تخفيف القيود قد يجعل البعض يشعرون بالإحساس الزائف بالأمان، ولكن دراسة الفيروسات المعروفة أثبتت أن طفراتها وموجاتها التالية لم تكن أشرس من الأولى".



وسلطت "ميس" الضوء على "عامل المناعة"، الذي تم تطويره خلال المدة الممتدة من ظهور الوباء وحتى الآن، ووجود الأجسام المضادة في بلازما المصابين، وقد تلعب دورًا محوريًّا في الحرب ضد الوباء بالموجة التالية.



وردًّا على سؤال يشغل بال كثيرين فيما إذا كانت الموجة القادمة لفيروس كورونا أقوى أو أضعف من الحالية، أوضحت "ميس" أن الإجابة غير معروفة، وهو ما أكده "ضرار" بالقول: "يقارن البعض بين كورونا والإنفلونزا الإسبانية التي كانت موجتها الثانية أقوى، إلا أنه ينبغي أن ندرك أن الظروف مختلفة؛ فقوة الموجة الثانية كانت بسبب عودة الجنود من الحرب العالمية الأولى حاملين معهم المرض، كما أن الإجراءات الاحترازية كالتباعد وارتداء الكمامات لم تكن موجودة آنذاك، لذا كانت الآثار كبيرة".



ويجمع الخبراء على أن التقليل من آثار الموجة الثانية لكورونا قابل للتنفيذ وممكن عبر تطبيق سلسلة من الإجراءات التي يلخصها "ضرار" بالقول: "كورونا يختلف عن الإنفلونزا بأنه سريع الانتشار، لذا ينبغي مراعاة التباعد الجسدي والحرص على تعقيم اليدين عند لمس الأسطح الملوثة، وارتداء الكمامة".



وشدد "ضرار" على ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا قبل دخول الشتاء في شهر أغسطس أو سبتمبر، وخصوصًا لكبار السن والأطفال، وذلك أن هناك دراسات علمية أثبتت أن هذا اللقاح قد يخفف من خطر الإصابة بكورونا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30%، كما أن التطعيم سيساعد العاملين في القطاع الطبي على حصر الأعراض لدى المرضى الذين أخذوا اللقاح بكونها خاصة "بكورونا".



وقد دعت "ميس" إلى أن تكون عملية إنهاء إجراءات الإغلاق تدريجية، وسرعة الاستجابة لاحتواء البؤر عند ظهورها مجددًا، وزيادة اختبارات الكشف عن الفيروس، وتتبع المصابين والمخالطين باستمرار.