"ماكرون" يمدد العزل العام في فرنسا حتى 11 مايو لمكافحة كورونا

قال: أحرزنا تقدم لكن لم ننتصر في المعركة بعد.. وينبغي احترام القواعد

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، تمديد العزل العام لمكافحة فيروس كورونا حتى 11 مايو أيار، مشيرا إلى أنه جرى إحراز تقدم، لكن البلاد لم تنتصر في المعركة بعد، حسب رويترز.

وتفصيلا ، قال ماكرون في خطاب للأمة أذاعه التلفزيون "ينبغي احترام القواعد خلال الأسابيع الأربعة المقبلة" مضيفا أنه بحلول 11 مايو، ستكون فرنسا قادرة على فحص كل مواطن تظهر عليه أعراض الإصابة.