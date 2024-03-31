"بلدي الرياض" يناقش واقع الخدمات بالدائرتين السادسة والعاشرة

لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل المباشر مع أهالي الأحياء

يعقد المجلس البلدي لمدينة الرياض لقاء مفتوحًا مع مواطني الدائرتين السادسة والعاشرة، وتحديدًا بلديات الملز، والبطحاء، والسلي، والعزيزية، يوم الأربعاء الموافق 27/ 7/1440 بعد صلاة العشاء في حديقة المنصورة، في إطار اللقاءات الخاصة التي تضمنتها خطة المجلس وتقضي بتنظيم لقاءات مع المواطنين في نطاق الدوائر والبلديات الفرعية، من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل المباشر مع أهالي الأحياء، وتأكيد أهمية الدور الرقابي للمواطنين على الخدمات البلدية.

وسيشارك في اللقاء عدد من الجهات الخدمية؛ كشركة الكهرباء، والمياه الوطنية، والاتصالات، ووزارة النقل، إضافة إلى الإدارات المساندة بأمانة العاصمة؛ مثل: إدارة الدراسات والتصاميم، وإدارة التشغيل والصيانة، وإدارة التنفيذ والإشراف، وإدارة الحدائق، وإدارة صحة البيئة، وإدارة الراحة والسلامة، وغيرها.

من جانبه، وجّه رئيس المجلس البلدي خالد العريدي الدعوة للمواطنين وأهالي الأحياء للمشاركة في فعاليات اللقاء، الذي يعبر بوضوح عن أحد أبرز برامج المجلس البلدي، والتي يسعى من خلالها إلى تفعيل دور المواطن في الرقابة على الخدمات البلدية، وتكوين حلقة وصل دائمة بين المواطنين والمسؤولين.