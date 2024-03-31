النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدي الرياض" يناقش واقع الخدمات بالدائرتين السادسة والعاشرة

لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل المباشر مع أهالي الأحياء

يعقد المجلس البلدي لمدينة الرياض لقاء مفتوحًا مع مواطني الدائرتين السادسة والعاشرة، وتحديدًا بلديات الملز، والبطحاء، والسلي، والعزيزية، يوم الأربعاء الموافق 27/ 7/1440 بعد صلاة العشاء في حديقة المنصورة، في إطار اللقاءات الخاصة التي تضمنتها خطة المجلس وتقضي بتنظيم لقاءات مع المواطنين في نطاق الدوائر والبلديات الفرعية، من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل المباشر مع أهالي الأحياء، وتأكيد أهمية الدور الرقابي للمواطنين على الخدمات البلدية.

وسيشارك في اللقاء عدد من الجهات الخدمية؛ كشركة الكهرباء، والمياه الوطنية، والاتصالات، ووزارة النقل، إضافة إلى الإدارات المساندة بأمانة العاصمة؛ مثل: إدارة الدراسات والتصاميم، وإدارة التشغيل والصيانة، وإدارة التنفيذ والإشراف، وإدارة الحدائق، وإدارة صحة البيئة، وإدارة الراحة والسلامة، وغيرها.

من جانبه، وجّه رئيس المجلس البلدي خالد العريدي الدعوة للمواطنين وأهالي الأحياء للمشاركة في فعاليات اللقاء، الذي يعبر بوضوح عن أحد أبرز برامج المجلس البلدي، والتي يسعى من خلالها إلى تفعيل دور المواطن في الرقابة على الخدمات البلدية، وتكوين حلقة وصل دائمة بين المواطنين والمسؤولين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلدي الرياض" يناقش واقع الخدمات بالدائرتين السادسة والعاشرة
سبق

يعقد المجلس البلدي لمدينة الرياض لقاء مفتوحًا مع مواطني الدائرتين السادسة والعاشرة، وتحديدًا بلديات الملز، والبطحاء، والسلي، والعزيزية، يوم الأربعاء الموافق 27/ 7/1440 بعد صلاة العشاء في حديقة المنصورة، في إطار اللقاءات الخاصة التي تضمنتها خطة المجلس وتقضي بتنظيم لقاءات مع المواطنين في نطاق الدوائر والبلديات الفرعية، من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل المباشر مع أهالي الأحياء، وتأكيد أهمية الدور الرقابي للمواطنين على الخدمات البلدية.

وسيشارك في اللقاء عدد من الجهات الخدمية؛ كشركة الكهرباء، والمياه الوطنية، والاتصالات، ووزارة النقل، إضافة إلى الإدارات المساندة بأمانة العاصمة؛ مثل: إدارة الدراسات والتصاميم، وإدارة التشغيل والصيانة، وإدارة التنفيذ والإشراف، وإدارة الحدائق، وإدارة صحة البيئة، وإدارة الراحة والسلامة، وغيرها.

من جانبه، وجّه رئيس المجلس البلدي خالد العريدي الدعوة للمواطنين وأهالي الأحياء للمشاركة في فعاليات اللقاء، الذي يعبر بوضوح عن أحد أبرز برامج المجلس البلدي، والتي يسعى من خلالها إلى تفعيل دور المواطن في الرقابة على الخدمات البلدية، وتكوين حلقة وصل دائمة بين المواطنين والمسؤولين.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:46 AM

"بلدي الرياض" يناقش واقع الخدمات بالدائرتين السادسة والعاشرة

لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل المباشر مع أهالي الأحياء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
60

يعقد المجلس البلدي لمدينة الرياض لقاء مفتوحًا مع مواطني الدائرتين السادسة والعاشرة، وتحديدًا بلديات الملز، والبطحاء، والسلي، والعزيزية، يوم الأربعاء الموافق 27/ 7/1440 بعد صلاة العشاء في حديقة المنصورة، في إطار اللقاءات الخاصة التي تضمنتها خطة المجلس وتقضي بتنظيم لقاءات مع المواطنين في نطاق الدوائر والبلديات الفرعية، من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل المباشر مع أهالي الأحياء، وتأكيد أهمية الدور الرقابي للمواطنين على الخدمات البلدية.

وسيشارك في اللقاء عدد من الجهات الخدمية؛ كشركة الكهرباء، والمياه الوطنية، والاتصالات، ووزارة النقل، إضافة إلى الإدارات المساندة بأمانة العاصمة؛ مثل: إدارة الدراسات والتصاميم، وإدارة التشغيل والصيانة، وإدارة التنفيذ والإشراف، وإدارة الحدائق، وإدارة صحة البيئة، وإدارة الراحة والسلامة، وغيرها.

من جانبه، وجّه رئيس المجلس البلدي خالد العريدي الدعوة للمواطنين وأهالي الأحياء للمشاركة في فعاليات اللقاء، الذي يعبر بوضوح عن أحد أبرز برامج المجلس البلدي، والتي يسعى من خلالها إلى تفعيل دور المواطن في الرقابة على الخدمات البلدية، وتكوين حلقة وصل دائمة بين المواطنين والمسؤولين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,868
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,141
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,032
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,848

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف
المستحيل.. ليس اتحاديًّا

المستحيل.. ليس اتحاديًّا

وحيد بغدادي
تحت الرماد وميض نار

تحت الرماد وميض نار

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة