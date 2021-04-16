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ختامها "سياكل".. تغريدة لمدرسة في العارضة تنتهي بردّ لمدير مكتب التعليم

قامت بتكريم طلابها المتفوقين بجوائز مميزة كخطوة تحفيزية لمزيد من الجهد

في خطوة مميزة، حرصت إحدى المدارس بمحافظة العارضة بجازان على تكريم طلابها المتفوقين بجوائز مميزة من نوع آخر كخطوة تحفيزية لهم ولغيرهم من الطلاب؛ لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والمثابرة من أجل تحصيل دروسهم واستمرار مسيرة تفوقهم.

وقام مجمع سحار التابع لمكتب تعليم العارضة بتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الحالي بجوائز قيمة عبارة عن سياكل "درجات هوائية" وهدايا أخرى وشهادات شكر، وذلك انطلاقاً وحرصاً من المجمع على توفير بيئة تعليمية دافعة ومحفزة للطلاب بمواصلة تفوقهم في الأعوام الدراسية القادمة.

وأشاد مدير مكتب التعليم بمحافظة العارضة أحمد بن علي جبرة بجهود المدرسة، وذلك من خلال تغريدة عبر صفحته على "تويتر" رداً على صور التكريم.

يشار إلى أن وزارة التعليم ممثلة بإدارتها ومكاتبها في جميع مناطق المملكة وبتكاتف منسوبي المدارس من معلمين وإداريين قد حققوا نجاحًا كبيرًا أشاد به الجميع، وذلك بإيجاد بدائل تعليمية في ظل أزمة جائحة كورونا، عبارة عن منصات تعليمية وفق أعلى المعايير تقوم بنفس دور المدارس وقنوات تلفزيونية وغيرها من الوسائل التعليمية الأخرى، والتي أخرجت العام الدراسي بكل نجاح واقتدار.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد قدم في وقت سابق شكره للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس؛ لما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد، والجهات التي تفاعلت لتسهيل البدائل التعليمية وللطلاب والطالبات.

تجدر الاشارة إلى أنه صدر أمر كريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 للطلاب والطالبات لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1442/9/1 الموافق 2021/4/13، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 1442/9/10 الموافق 2021/4/22.

كما تضمّن الأمر بأن تكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 1442/9/6 الموافق 2021/4/18، وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 1442/9/17.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ختامها "سياكل".. تغريدة لمدرسة في العارضة تنتهي بردّ لمدير مكتب التعليم
سبق

في خطوة مميزة، حرصت إحدى المدارس بمحافظة العارضة بجازان على تكريم طلابها المتفوقين بجوائز مميزة من نوع آخر كخطوة تحفيزية لهم ولغيرهم من الطلاب؛ لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والمثابرة من أجل تحصيل دروسهم واستمرار مسيرة تفوقهم.

وقام مجمع سحار التابع لمكتب تعليم العارضة بتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الحالي بجوائز قيمة عبارة عن سياكل "درجات هوائية" وهدايا أخرى وشهادات شكر، وذلك انطلاقاً وحرصاً من المجمع على توفير بيئة تعليمية دافعة ومحفزة للطلاب بمواصلة تفوقهم في الأعوام الدراسية القادمة.

وأشاد مدير مكتب التعليم بمحافظة العارضة أحمد بن علي جبرة بجهود المدرسة، وذلك من خلال تغريدة عبر صفحته على "تويتر" رداً على صور التكريم.

يشار إلى أن وزارة التعليم ممثلة بإدارتها ومكاتبها في جميع مناطق المملكة وبتكاتف منسوبي المدارس من معلمين وإداريين قد حققوا نجاحًا كبيرًا أشاد به الجميع، وذلك بإيجاد بدائل تعليمية في ظل أزمة جائحة كورونا، عبارة عن منصات تعليمية وفق أعلى المعايير تقوم بنفس دور المدارس وقنوات تلفزيونية وغيرها من الوسائل التعليمية الأخرى، والتي أخرجت العام الدراسي بكل نجاح واقتدار.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد قدم في وقت سابق شكره للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس؛ لما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد، والجهات التي تفاعلت لتسهيل البدائل التعليمية وللطلاب والطالبات.

تجدر الاشارة إلى أنه صدر أمر كريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 للطلاب والطالبات لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1442/9/1 الموافق 2021/4/13، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 1442/9/10 الموافق 2021/4/22.

كما تضمّن الأمر بأن تكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 1442/9/6 الموافق 2021/4/18، وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 1442/9/17.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
02:15 PM

ختامها "سياكل".. تغريدة لمدرسة في العارضة تنتهي بردّ لمدير مكتب التعليم

قامت بتكريم طلابها المتفوقين بجوائز مميزة كخطوة تحفيزية لمزيد من الجهد

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قاسم الخبراني - جازان
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في خطوة مميزة، حرصت إحدى المدارس بمحافظة العارضة بجازان على تكريم طلابها المتفوقين بجوائز مميزة من نوع آخر كخطوة تحفيزية لهم ولغيرهم من الطلاب؛ لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والمثابرة من أجل تحصيل دروسهم واستمرار مسيرة تفوقهم.

وقام مجمع سحار التابع لمكتب تعليم العارضة بتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الحالي بجوائز قيمة عبارة عن سياكل "درجات هوائية" وهدايا أخرى وشهادات شكر، وذلك انطلاقاً وحرصاً من المجمع على توفير بيئة تعليمية دافعة ومحفزة للطلاب بمواصلة تفوقهم في الأعوام الدراسية القادمة.

وأشاد مدير مكتب التعليم بمحافظة العارضة أحمد بن علي جبرة بجهود المدرسة، وذلك من خلال تغريدة عبر صفحته على "تويتر" رداً على صور التكريم.

يشار إلى أن وزارة التعليم ممثلة بإدارتها ومكاتبها في جميع مناطق المملكة وبتكاتف منسوبي المدارس من معلمين وإداريين قد حققوا نجاحًا كبيرًا أشاد به الجميع، وذلك بإيجاد بدائل تعليمية في ظل أزمة جائحة كورونا، عبارة عن منصات تعليمية وفق أعلى المعايير تقوم بنفس دور المدارس وقنوات تلفزيونية وغيرها من الوسائل التعليمية الأخرى، والتي أخرجت العام الدراسي بكل نجاح واقتدار.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد قدم في وقت سابق شكره للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس؛ لما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد، والجهات التي تفاعلت لتسهيل البدائل التعليمية وللطلاب والطالبات.

تجدر الاشارة إلى أنه صدر أمر كريم بتقديم اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 للطلاب والطالبات لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1442/9/1 الموافق 2021/4/13، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام يوم الخميس 1442/9/10 الموافق 2021/4/22.

كما تضمّن الأمر بأن تكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 1442/9/6 الموافق 2021/4/18، وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 1442/9/17.

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