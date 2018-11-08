أمريكا.. ضحايا في إطلاق نار في ملهى ليلي بكاليفورنيا

أسفر إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الخميس، عن سقوط عدد من الضحايا، حسبما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إطلاق النار وقع في ملهى ليلي اسمه "بوردرلاين" في مدينة ثاوزند أوكس بمقاطعة فنتورا بكاليفورنيا.

كما ذكرت السلطات أن المسلح لا يزال طليقاً، بعد أن أطلق أكثر من 30 رصاصة استهدفت مرتادي الملهى.