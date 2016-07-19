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"الغامدي" يدعو إلى الإبلاغ عن مخالفي لائحة الرفق بالحيوان

حث المنشآت البيطرية والأفراد على الالتزام خلال موسم الحج

أفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، بأن نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، يعاقب كل مَن يخالف أحكامه بغرامة لا تتجاوز في المرة الأولى 50 ألف ريال.

وقال "الغامدي": تتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وحتى الرابعة، والتي تكون بذلك قد تضاعفت ثلاث مرات وفقًا لكل مرة سبقتها عن أول عقوبة يمكن فرضها وفقًا لما حدده النظام.

وأضاف أنه يمكن لمصدر قرار العقوبة تضمين نشرها في صحيفتين محليتين، وأن تكون إحداهما في المنطقة التي يقيم فيها المخالف وعلى نفقته.

وحث المنشآت البيطرية والجهات المعنية والأفراد بالرفق بالحيوان، ومراعاة ذلك في موسم الحج؛ من خلال عدم تكديس أعداد كبيرة من الحيوانات في الزرائب، وتقديم الماء والعلف الكافي، وطريقة النقل من الموانئ إلى المزارع، أو من المزارع إلى المسالخ؛ وذلك انطلاقًا من تعاليم ديننا السمحة التي تنص على ذلك، وتقيدًا بالأنظمة.

ودعا "الغامدي" الجميع إلى التبليغ عن أي ممارسات مخالفة على الرقم المجاني 8002470000، وإرسال أي وثائق داعمة للبلاغ إلى البريد الإلكتروني لمديرعام إدارة الصحة والرقابة البيطرية refq@mewa.gov.sa.

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"الغامدي" يدعو إلى الإبلاغ عن مخالفي لائحة الرفق بالحيوان
سبق

أفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، بأن نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، يعاقب كل مَن يخالف أحكامه بغرامة لا تتجاوز في المرة الأولى 50 ألف ريال.

وقال "الغامدي": تتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وحتى الرابعة، والتي تكون بذلك قد تضاعفت ثلاث مرات وفقًا لكل مرة سبقتها عن أول عقوبة يمكن فرضها وفقًا لما حدده النظام.

وأضاف أنه يمكن لمصدر قرار العقوبة تضمين نشرها في صحيفتين محليتين، وأن تكون إحداهما في المنطقة التي يقيم فيها المخالف وعلى نفقته.

وحث المنشآت البيطرية والجهات المعنية والأفراد بالرفق بالحيوان، ومراعاة ذلك في موسم الحج؛ من خلال عدم تكديس أعداد كبيرة من الحيوانات في الزرائب، وتقديم الماء والعلف الكافي، وطريقة النقل من الموانئ إلى المزارع، أو من المزارع إلى المسالخ؛ وذلك انطلاقًا من تعاليم ديننا السمحة التي تنص على ذلك، وتقيدًا بالأنظمة.

ودعا "الغامدي" الجميع إلى التبليغ عن أي ممارسات مخالفة على الرقم المجاني 8002470000، وإرسال أي وثائق داعمة للبلاغ إلى البريد الإلكتروني لمديرعام إدارة الصحة والرقابة البيطرية refq@mewa.gov.sa.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
02:16 PM

"الغامدي" يدعو إلى الإبلاغ عن مخالفي لائحة الرفق بالحيوان

حث المنشآت البيطرية والأفراد على الالتزام خلال موسم الحج

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
11
2,533

أفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، بأن نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، يعاقب كل مَن يخالف أحكامه بغرامة لا تتجاوز في المرة الأولى 50 ألف ريال.

وقال "الغامدي": تتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وحتى الرابعة، والتي تكون بذلك قد تضاعفت ثلاث مرات وفقًا لكل مرة سبقتها عن أول عقوبة يمكن فرضها وفقًا لما حدده النظام.

وأضاف أنه يمكن لمصدر قرار العقوبة تضمين نشرها في صحيفتين محليتين، وأن تكون إحداهما في المنطقة التي يقيم فيها المخالف وعلى نفقته.

وحث المنشآت البيطرية والجهات المعنية والأفراد بالرفق بالحيوان، ومراعاة ذلك في موسم الحج؛ من خلال عدم تكديس أعداد كبيرة من الحيوانات في الزرائب، وتقديم الماء والعلف الكافي، وطريقة النقل من الموانئ إلى المزارع، أو من المزارع إلى المسالخ؛ وذلك انطلاقًا من تعاليم ديننا السمحة التي تنص على ذلك، وتقيدًا بالأنظمة.

ودعا "الغامدي" الجميع إلى التبليغ عن أي ممارسات مخالفة على الرقم المجاني 8002470000، وإرسال أي وثائق داعمة للبلاغ إلى البريد الإلكتروني لمديرعام إدارة الصحة والرقابة البيطرية refq@mewa.gov.sa.

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