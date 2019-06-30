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"تعليم تبوك" تتأهب لخدمة الحجاج بتجهيز معسكر حالة عمار الكشفي

خطة عمل يشارك في تنفيذها 39 كشافاً وقائداً تتضمن مراحل تختتم بتقييم

دأبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، على المشاركة كل عام في خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال المعسكر الكشفي بإدارة نشاط الطلاب الذي تعمل الإدارة لتجهيزه بمنفذ حالة عمار.

وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المشرف العام على المعسكر إبراهيم بن حسين العُمري؛ أن خدمة الحجاج تعد شرفاً لكل مَن يحظى بذلك من أبناء الوطن بتوجيهات ورعاية القيادة الحكيمة، لافتاً إلى أن الجهود التي يبذلها كشافة تعليم تبوك في خدمة ضيوف الرحمن القادمين من منفذ حالة عمار من خلال الأعمال التطوعية تأتي ضمن منظومة متكاملة من أعمال الإدارات الحكومية في المنفذ بإشراف مباشر من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والمشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار.

وأشار "العُمري"؛ إلى أن المعسكر الكشفي لتعليم تبوك يسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتوعيتهم من خلال المنشورات والمطبوعات وكذلك المساندة في تنظيم دخولهم جنباً إلى جنب مع القطاعات المختلفة بالمنطقة، منوّهاً باهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ ودعمه جهود أبنائه الطلاب المشاركين في أعمال المعسكر.

من جهته، أوضح مدير إدارة النشاط قائد عام معسكرات خدمة ضيوف الرحمن بتبوك الدكتور عبدالله الحارثي؛ أن المعسكر الكشفي يهدف إلى تحقيق رؤية الوطن ونشر ثقافة العمل التطوعي ومساندة الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجيج وإبراز الدور الرائد لأبناء المملكة عامة وللكشاف السعودي خاصة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة من جميع أنحاء الأرض.

وأضاف أن خطة العمل بالمعسكر لهذا العام يشارك في تنفيذها 24 كشافاً و15 قائداً كشفياً وتتضمن مراحل عدة تشمل التجهيز والتنفيذ وتختتم بمرحلة التقييم لتحسين الأداء وتطويره في السنوات المقبلة.

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"تعليم تبوك" تتأهب لخدمة الحجاج بتجهيز معسكر حالة عمار الكشفي
سبق

دأبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، على المشاركة كل عام في خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال المعسكر الكشفي بإدارة نشاط الطلاب الذي تعمل الإدارة لتجهيزه بمنفذ حالة عمار.

وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المشرف العام على المعسكر إبراهيم بن حسين العُمري؛ أن خدمة الحجاج تعد شرفاً لكل مَن يحظى بذلك من أبناء الوطن بتوجيهات ورعاية القيادة الحكيمة، لافتاً إلى أن الجهود التي يبذلها كشافة تعليم تبوك في خدمة ضيوف الرحمن القادمين من منفذ حالة عمار من خلال الأعمال التطوعية تأتي ضمن منظومة متكاملة من أعمال الإدارات الحكومية في المنفذ بإشراف مباشر من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والمشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار.

وأشار "العُمري"؛ إلى أن المعسكر الكشفي لتعليم تبوك يسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتوعيتهم من خلال المنشورات والمطبوعات وكذلك المساندة في تنظيم دخولهم جنباً إلى جنب مع القطاعات المختلفة بالمنطقة، منوّهاً باهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ ودعمه جهود أبنائه الطلاب المشاركين في أعمال المعسكر.

من جهته، أوضح مدير إدارة النشاط قائد عام معسكرات خدمة ضيوف الرحمن بتبوك الدكتور عبدالله الحارثي؛ أن المعسكر الكشفي يهدف إلى تحقيق رؤية الوطن ونشر ثقافة العمل التطوعي ومساندة الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجيج وإبراز الدور الرائد لأبناء المملكة عامة وللكشاف السعودي خاصة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة من جميع أنحاء الأرض.

وأضاف أن خطة العمل بالمعسكر لهذا العام يشارك في تنفيذها 24 كشافاً و15 قائداً كشفياً وتتضمن مراحل عدة تشمل التجهيز والتنفيذ وتختتم بمرحلة التقييم لتحسين الأداء وتطويره في السنوات المقبلة.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
11:00 AM

"تعليم تبوك" تتأهب لخدمة الحجاج بتجهيز معسكر حالة عمار الكشفي

خطة عمل يشارك في تنفيذها 39 كشافاً وقائداً تتضمن مراحل تختتم بتقييم

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نواف الغضوري - تبوك
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دأبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، على المشاركة كل عام في خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال المعسكر الكشفي بإدارة نشاط الطلاب الذي تعمل الإدارة لتجهيزه بمنفذ حالة عمار.

وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المشرف العام على المعسكر إبراهيم بن حسين العُمري؛ أن خدمة الحجاج تعد شرفاً لكل مَن يحظى بذلك من أبناء الوطن بتوجيهات ورعاية القيادة الحكيمة، لافتاً إلى أن الجهود التي يبذلها كشافة تعليم تبوك في خدمة ضيوف الرحمن القادمين من منفذ حالة عمار من خلال الأعمال التطوعية تأتي ضمن منظومة متكاملة من أعمال الإدارات الحكومية في المنفذ بإشراف مباشر من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والمشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار.

وأشار "العُمري"؛ إلى أن المعسكر الكشفي لتعليم تبوك يسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتوعيتهم من خلال المنشورات والمطبوعات وكذلك المساندة في تنظيم دخولهم جنباً إلى جنب مع القطاعات المختلفة بالمنطقة، منوّهاً باهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ ودعمه جهود أبنائه الطلاب المشاركين في أعمال المعسكر.

من جهته، أوضح مدير إدارة النشاط قائد عام معسكرات خدمة ضيوف الرحمن بتبوك الدكتور عبدالله الحارثي؛ أن المعسكر الكشفي يهدف إلى تحقيق رؤية الوطن ونشر ثقافة العمل التطوعي ومساندة الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجيج وإبراز الدور الرائد لأبناء المملكة عامة وللكشاف السعودي خاصة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة من جميع أنحاء الأرض.

وأضاف أن خطة العمل بالمعسكر لهذا العام يشارك في تنفيذها 24 كشافاً و15 قائداً كشفياً وتتضمن مراحل عدة تشمل التجهيز والتنفيذ وتختتم بمرحلة التقييم لتحسين الأداء وتطويره في السنوات المقبلة.

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