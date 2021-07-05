النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1429 خلال الـ24 ساعة الماضية

أكثر من ٧٠٠٠ من طلاب وطالبات تعليم "رجال ألمع" يبادرون بأخذ لقاح كورونا

من الفئة العمرية ما بين 12–18 عاماً

استعداداً لبداية عامٍ دراسي آمنٍ، بإذن الله، بادر أكثر من ٧٠٠٠ طالب وطالبة في تعليم رجال ألمع من الفئة العمرية 12 – 18 عاماً إلى أخذ لقاحات كورونا في مختلف المواقع الصحّية المعدّة للقاحات، فيما وجهت إدارة التعليم الشكر لأولياء أمور الطلاب والطالبات لتعاونهم، مقدرة حرصهم على سلامة أبنائهم وبناتهم بتلقي لقاح كورونا؛ ليبدؤوا عامهم الدراسي الجديد بجد وتميّز.

ودعت الإدارة كافة منسوبيها والكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية المحددة؛ بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ استمراراً لجهود حملة "محصنون" التي أطلقتها في وقتٍ سابق بالتعاون مع القطاع الصحي في رجال ألمع حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

يُذكر أنّ منسوبي ومنسوبات تعليم رجال ألمع يواصلون الحصول على اللقاح بنسبة تجاوزت ٨٥٪؜ في سبيل الوصول إلى النسبة الكاملة قبل العودة لميادين العمل .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من ٧٠٠٠ من طلاب وطالبات تعليم "رجال ألمع" يبادرون بأخذ لقاح كورونا
سبق

استعداداً لبداية عامٍ دراسي آمنٍ، بإذن الله، بادر أكثر من ٧٠٠٠ طالب وطالبة في تعليم رجال ألمع من الفئة العمرية 12 – 18 عاماً إلى أخذ لقاحات كورونا في مختلف المواقع الصحّية المعدّة للقاحات، فيما وجهت إدارة التعليم الشكر لأولياء أمور الطلاب والطالبات لتعاونهم، مقدرة حرصهم على سلامة أبنائهم وبناتهم بتلقي لقاح كورونا؛ ليبدؤوا عامهم الدراسي الجديد بجد وتميّز.

ودعت الإدارة كافة منسوبيها والكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية المحددة؛ بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ استمراراً لجهود حملة "محصنون" التي أطلقتها في وقتٍ سابق بالتعاون مع القطاع الصحي في رجال ألمع حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

يُذكر أنّ منسوبي ومنسوبات تعليم رجال ألمع يواصلون الحصول على اللقاح بنسبة تجاوزت ٨٥٪؜ في سبيل الوصول إلى النسبة الكاملة قبل العودة لميادين العمل .

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
08:18 PM

أكثر من ٧٠٠٠ من طلاب وطالبات تعليم "رجال ألمع" يبادرون بأخذ لقاح كورونا

من الفئة العمرية ما بين 12–18 عاماً

A A A
فايع الزيادي - رجال ألمع
0
739

استعداداً لبداية عامٍ دراسي آمنٍ، بإذن الله، بادر أكثر من ٧٠٠٠ طالب وطالبة في تعليم رجال ألمع من الفئة العمرية 12 – 18 عاماً إلى أخذ لقاحات كورونا في مختلف المواقع الصحّية المعدّة للقاحات، فيما وجهت إدارة التعليم الشكر لأولياء أمور الطلاب والطالبات لتعاونهم، مقدرة حرصهم على سلامة أبنائهم وبناتهم بتلقي لقاح كورونا؛ ليبدؤوا عامهم الدراسي الجديد بجد وتميّز.

ودعت الإدارة كافة منسوبيها والكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية المحددة؛ بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ استمراراً لجهود حملة "محصنون" التي أطلقتها في وقتٍ سابق بالتعاون مع القطاع الصحي في رجال ألمع حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

يُذكر أنّ منسوبي ومنسوبات تعليم رجال ألمع يواصلون الحصول على اللقاح بنسبة تجاوزت ٨٥٪؜ في سبيل الوصول إلى النسبة الكاملة قبل العودة لميادين العمل .

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,264
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,956
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,330
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,663

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة