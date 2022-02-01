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"جبال النفايات الطبية" في تحذير من "الصحة العالمية": هذا ما فعلته الجائحة

دعت إلى وضع "إستراتيجيات لحماية البشر والبيئة" من طرق التخلص السيئة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن 200 ألف طن من النفايات الطبية معظمها نفايات بلاستيكية تراكمت في أنحاء العالم نتيجة لفيروس كورونا.

ووفقاً لتقديرات المنظمة، خلّفت مليارات اللقاحات منذ بداية التطعيم ضد الوباء ما لا يقل عن 144 ألف طن من المحاقن وحاويات التجميع.

وإضافة إلى ذلك قامت الأمم المتحدة بتسليم 87 ألف طن من الملابس الواقية خلال الفترة من مارس 2020 إلى نوفمبر 2021 فقط.

وخلفت مستلزمات فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ما يصل إلى 2600 طن إضافية من النفايات و731 ألف لتر من النفايات الكيميائية.

وبيّنت منظمة الصحة العالمية، أيضاً، أن هذه الإحصاءات لا تشمل الكمامات المستخدمة على المستوى الخاص.

وقالت: "أجبر كوفيد العالم على إدراك فجوات مهملة في مسار النفايات وكيفية إنتاج موارد رعاية صحية واستخدامها والتخلص منها من البداية حتى النهاية".

ودعت المنظمة إلى وضع إستراتيجيات لحماية البشر والبيئة من الطرق السيئة في التخلص من الملابس الواقية وأدوات الفحص والتطعيم.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أنه حتى قبل الوباء لم يكن ثلث مرافق الرعاية الصحية قادراً على التخلص من النفايات بشكلٍ صحيح.

وأوضحت أن النفايات الإضافية المرتبطة بالوباء تشكل مخاطر صحية وبيئية على العاملين في القطاع الطبي وسكان المناطق القريبة من مكبات النفايات.

منظمة الصحة العالمية

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"جبال النفايات الطبية" في تحذير من "الصحة العالمية": هذا ما فعلته الجائحة
سبق

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن 200 ألف طن من النفايات الطبية معظمها نفايات بلاستيكية تراكمت في أنحاء العالم نتيجة لفيروس كورونا.

ووفقاً لتقديرات المنظمة، خلّفت مليارات اللقاحات منذ بداية التطعيم ضد الوباء ما لا يقل عن 144 ألف طن من المحاقن وحاويات التجميع.

وإضافة إلى ذلك قامت الأمم المتحدة بتسليم 87 ألف طن من الملابس الواقية خلال الفترة من مارس 2020 إلى نوفمبر 2021 فقط.

وخلفت مستلزمات فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ما يصل إلى 2600 طن إضافية من النفايات و731 ألف لتر من النفايات الكيميائية.

وبيّنت منظمة الصحة العالمية، أيضاً، أن هذه الإحصاءات لا تشمل الكمامات المستخدمة على المستوى الخاص.

وقالت: "أجبر كوفيد العالم على إدراك فجوات مهملة في مسار النفايات وكيفية إنتاج موارد رعاية صحية واستخدامها والتخلص منها من البداية حتى النهاية".

ودعت المنظمة إلى وضع إستراتيجيات لحماية البشر والبيئة من الطرق السيئة في التخلص من الملابس الواقية وأدوات الفحص والتطعيم.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أنه حتى قبل الوباء لم يكن ثلث مرافق الرعاية الصحية قادراً على التخلص من النفايات بشكلٍ صحيح.

وأوضحت أن النفايات الإضافية المرتبطة بالوباء تشكل مخاطر صحية وبيئية على العاملين في القطاع الطبي وسكان المناطق القريبة من مكبات النفايات.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
12:33 PM

"جبال النفايات الطبية" في تحذير من "الصحة العالمية": هذا ما فعلته الجائحة

دعت إلى وضع "إستراتيجيات لحماية البشر والبيئة" من طرق التخلص السيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن 200 ألف طن من النفايات الطبية معظمها نفايات بلاستيكية تراكمت في أنحاء العالم نتيجة لفيروس كورونا.

ووفقاً لتقديرات المنظمة، خلّفت مليارات اللقاحات منذ بداية التطعيم ضد الوباء ما لا يقل عن 144 ألف طن من المحاقن وحاويات التجميع.

وإضافة إلى ذلك قامت الأمم المتحدة بتسليم 87 ألف طن من الملابس الواقية خلال الفترة من مارس 2020 إلى نوفمبر 2021 فقط.

وخلفت مستلزمات فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ما يصل إلى 2600 طن إضافية من النفايات و731 ألف لتر من النفايات الكيميائية.

وبيّنت منظمة الصحة العالمية، أيضاً، أن هذه الإحصاءات لا تشمل الكمامات المستخدمة على المستوى الخاص.

وقالت: "أجبر كوفيد العالم على إدراك فجوات مهملة في مسار النفايات وكيفية إنتاج موارد رعاية صحية واستخدامها والتخلص منها من البداية حتى النهاية".

ودعت المنظمة إلى وضع إستراتيجيات لحماية البشر والبيئة من الطرق السيئة في التخلص من الملابس الواقية وأدوات الفحص والتطعيم.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أنه حتى قبل الوباء لم يكن ثلث مرافق الرعاية الصحية قادراً على التخلص من النفايات بشكلٍ صحيح.

وأوضحت أن النفايات الإضافية المرتبطة بالوباء تشكل مخاطر صحية وبيئية على العاملين في القطاع الطبي وسكان المناطق القريبة من مكبات النفايات.

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