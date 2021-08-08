النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 731 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 620 خلال الـ24 ساعة الماضية

جمعية أيتام جدة تمنح بطل المملكة "طارق حامدي" عضويتها المجتمعية

"ناقرو": فخراً بهذا الإنجاز يسرنا أن نقدمها بمسمى "عضويتك.. تحقق أحلامهم"

‬منحت جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضويتها المجتمعية لبطل المملكة لاعب الكاراتيه طارق حامدي، بعد أن أهدى الوطن الميدالية الفضية في وزن فوق 75 كجم، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020 المقامة في اليابان.

وهنّأ المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناقرو، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والشعب السعودي كافة على هذا الإنجاز العالمي الذي رفع اسم المملكة العربية السعودية في هذا المحفل العالمي، لينضم هذا الإنجاز إلى بقية إنجازات الوطن القارية والدولية.

وأضاف "ناقرو": فخراً بهذا الإنجاز يسرّنا في جمعية رعاية الأيتام بجدة أن نقدم هذه العضوية للكابتن "حامدي"، وهي تندرج تحت مسمى (عضويتك.. تحقق أحلامهم) وهي مبادرة تعنى بتقوية وتعزيز التواصل المستمر والثقة في الجمعية من قبل أعيان المجتمع وأفراده دعماً للأيتام، وتحقيقاً لأحلامهم، كما أنها تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بمجال دعم الأيتام، وإتاحة الفرصة للمنتسبين لهذه العضوية من المساهمة في خدمة اليتيم وتمكينه اجتماعياً وتعليمياً ونفسياً وصحياً.

وشكر "ناقرو" في ختام حديثه الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ على دعمه للجمعية بهذه المناسبة، ما يعكس دعمه المستمر وإيمانه العميق برسالة الجمعية ودورها في رعاية الأيتام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جمعية أيتام جدة تمنح بطل المملكة "طارق حامدي" عضويتها المجتمعية
سبق

‬منحت جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضويتها المجتمعية لبطل المملكة لاعب الكاراتيه طارق حامدي، بعد أن أهدى الوطن الميدالية الفضية في وزن فوق 75 كجم، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020 المقامة في اليابان.

وهنّأ المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناقرو، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والشعب السعودي كافة على هذا الإنجاز العالمي الذي رفع اسم المملكة العربية السعودية في هذا المحفل العالمي، لينضم هذا الإنجاز إلى بقية إنجازات الوطن القارية والدولية.

وأضاف "ناقرو": فخراً بهذا الإنجاز يسرّنا في جمعية رعاية الأيتام بجدة أن نقدم هذه العضوية للكابتن "حامدي"، وهي تندرج تحت مسمى (عضويتك.. تحقق أحلامهم) وهي مبادرة تعنى بتقوية وتعزيز التواصل المستمر والثقة في الجمعية من قبل أعيان المجتمع وأفراده دعماً للأيتام، وتحقيقاً لأحلامهم، كما أنها تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بمجال دعم الأيتام، وإتاحة الفرصة للمنتسبين لهذه العضوية من المساهمة في خدمة اليتيم وتمكينه اجتماعياً وتعليمياً ونفسياً وصحياً.

وشكر "ناقرو" في ختام حديثه الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ على دعمه للجمعية بهذه المناسبة، ما يعكس دعمه المستمر وإيمانه العميق برسالة الجمعية ودورها في رعاية الأيتام.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
03:11 PM

جمعية أيتام جدة تمنح بطل المملكة "طارق حامدي" عضويتها المجتمعية

"ناقرو": فخراً بهذا الإنجاز يسرنا أن نقدمها بمسمى "عضويتك.. تحقق أحلامهم"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
847

‬منحت جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضويتها المجتمعية لبطل المملكة لاعب الكاراتيه طارق حامدي، بعد أن أهدى الوطن الميدالية الفضية في وزن فوق 75 كجم، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020 المقامة في اليابان.

وهنّأ المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناقرو، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والشعب السعودي كافة على هذا الإنجاز العالمي الذي رفع اسم المملكة العربية السعودية في هذا المحفل العالمي، لينضم هذا الإنجاز إلى بقية إنجازات الوطن القارية والدولية.

وأضاف "ناقرو": فخراً بهذا الإنجاز يسرّنا في جمعية رعاية الأيتام بجدة أن نقدم هذه العضوية للكابتن "حامدي"، وهي تندرج تحت مسمى (عضويتك.. تحقق أحلامهم) وهي مبادرة تعنى بتقوية وتعزيز التواصل المستمر والثقة في الجمعية من قبل أعيان المجتمع وأفراده دعماً للأيتام، وتحقيقاً لأحلامهم، كما أنها تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بمجال دعم الأيتام، وإتاحة الفرصة للمنتسبين لهذه العضوية من المساهمة في خدمة اليتيم وتمكينه اجتماعياً وتعليمياً ونفسياً وصحياً.

وشكر "ناقرو" في ختام حديثه الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ على دعمه للجمعية بهذه المناسبة، ما يعكس دعمه المستمر وإيمانه العميق برسالة الجمعية ودورها في رعاية الأيتام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,515
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,285
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,224

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة