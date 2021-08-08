جمعية أيتام جدة تمنح بطل المملكة "طارق حامدي" عضويتها المجتمعية

"ناقرو": فخراً بهذا الإنجاز يسرنا أن نقدمها بمسمى "عضويتك.. تحقق أحلامهم"

‬منحت جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضويتها المجتمعية لبطل المملكة لاعب الكاراتيه طارق حامدي، بعد أن أهدى الوطن الميدالية الفضية في وزن فوق 75 كجم، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020 المقامة في اليابان.

وهنّأ المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناقرو، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والشعب السعودي كافة على هذا الإنجاز العالمي الذي رفع اسم المملكة العربية السعودية في هذا المحفل العالمي، لينضم هذا الإنجاز إلى بقية إنجازات الوطن القارية والدولية.

وأضاف "ناقرو": فخراً بهذا الإنجاز يسرّنا في جمعية رعاية الأيتام بجدة أن نقدم هذه العضوية للكابتن "حامدي"، وهي تندرج تحت مسمى (عضويتك.. تحقق أحلامهم) وهي مبادرة تعنى بتقوية وتعزيز التواصل المستمر والثقة في الجمعية من قبل أعيان المجتمع وأفراده دعماً للأيتام، وتحقيقاً لأحلامهم، كما أنها تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بمجال دعم الأيتام، وإتاحة الفرصة للمنتسبين لهذه العضوية من المساهمة في خدمة اليتيم وتمكينه اجتماعياً وتعليمياً ونفسياً وصحياً.

وشكر "ناقرو" في ختام حديثه الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ على دعمه للجمعية بهذه المناسبة، ما يعكس دعمه المستمر وإيمانه العميق برسالة الجمعية ودورها في رعاية الأيتام.