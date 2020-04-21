وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تتشكل سحب المزن الركامية الضخمة، والمفعمة بالرطوبة والأمطار وربما بالبرد، وهي في الوقت نفسه محملة برياح هابطة مثيرة للغبار، وقد تكون شديدة، شمال منطقة #الرياض قد يكون له النصيب الأوفر.

وقال: متوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها على أجزاء من مناطق #الرياض #الشرقية #القصيم #حائل #نجران #رفحاء وما حولها، وربما مرتفعات #جازان.

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تبقى الحالة المطرية الربيعية اليوم نشطة.

مزن ركامية ضخمة تتشكل.. المسند: "الماطرة الربيعية" ما زالت نشطة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-21 توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تبقى الحالة المطرية الربيعية اليوم نشطة. وقال: متوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها على أجزاء من مناطق #الرياض #الشرقية #القصيم #حائل #نجران #رفحاء وما حولها، وربما مرتفعات #جازان. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تتشكل سحب المزن الركامية الضخمة، والمفعمة بالرطوبة والأمطار وربما بالبرد، وهي في الوقت نفسه محملة برياح هابطة مثيرة للغبار، وقد تكون شديدة، شمال منطقة #الرياض قد يكون له النصيب الأوفر.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 08:38 AM

مزن ركامية ضخمة تتشكل.. المسند: "الماطرة الربيعية" ما زالت نشطة قال: سحب مُحمّلة برياح هابطة مثيرة للغبار وقد تكون شديدة شمال الرياض





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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تبقى الحالة المطرية الربيعية اليوم نشطة.

وقال: متوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها على أجزاء من مناطق #الرياض #الشرقية #القصيم #حائل #نجران #رفحاء وما حولها، وربما مرتفعات #جازان.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تتشكل سحب المزن الركامية الضخمة، والمفعمة بالرطوبة والأمطار وربما بالبرد، وهي في الوقت نفسه محملة برياح هابطة مثيرة للغبار، وقد تكون شديدة، شمال منطقة #الرياض قد يكون له النصيب الأوفر.