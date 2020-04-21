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مزن ركامية ضخمة تتشكل.. المسند: "الماطرة الربيعية" ما زالت نشطة

قال: سحب مُحمّلة برياح هابطة مثيرة للغبار وقد تكون شديدة شمال الرياض

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تبقى الحالة المطرية الربيعية اليوم نشطة.

وقال: متوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها على أجزاء من مناطق #الرياض #الشرقية #القصيم #حائل #نجران #رفحاء وما حولها، وربما مرتفعات #جازان.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تتشكل سحب المزن الركامية الضخمة، والمفعمة بالرطوبة والأمطار وربما بالبرد، وهي في الوقت نفسه محملة برياح هابطة مثيرة للغبار، وقد تكون شديدة، شمال منطقة #الرياض قد يكون له النصيب الأوفر.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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مزن ركامية ضخمة تتشكل.. المسند: "الماطرة الربيعية" ما زالت نشطة
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تبقى الحالة المطرية الربيعية اليوم نشطة.

وقال: متوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها على أجزاء من مناطق #الرياض #الشرقية #القصيم #حائل #نجران #رفحاء وما حولها، وربما مرتفعات #جازان.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تتشكل سحب المزن الركامية الضخمة، والمفعمة بالرطوبة والأمطار وربما بالبرد، وهي في الوقت نفسه محملة برياح هابطة مثيرة للغبار، وقد تكون شديدة، شمال منطقة #الرياض قد يكون له النصيب الأوفر.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
08:38 AM

مزن ركامية ضخمة تتشكل.. المسند: "الماطرة الربيعية" ما زالت نشطة

قال: سحب مُحمّلة برياح هابطة مثيرة للغبار وقد تكون شديدة شمال الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تبقى الحالة المطرية الربيعية اليوم نشطة.

وقال: متوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها على أجزاء من مناطق #الرياض #الشرقية #القصيم #حائل #نجران #رفحاء وما حولها، وربما مرتفعات #جازان.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تتشكل سحب المزن الركامية الضخمة، والمفعمة بالرطوبة والأمطار وربما بالبرد، وهي في الوقت نفسه محملة برياح هابطة مثيرة للغبار، وقد تكون شديدة، شمال منطقة #الرياض قد يكون له النصيب الأوفر.

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