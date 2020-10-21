النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودية والمجر توقِّعان مذكرة تفاهم في مجال إدارة المياه.. هنا تفاصيلها

تستهدف تعزيز أواصر الصداقة وتحقيق التنمية المستدامة في البلدَيْن

وقّعت السعودية وجمهورية المجر اليوم بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض مذكرة تفاهم في مجال إدارة المياه إدراكًا من البلدَين لأهمية التعاون في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، والحاجة إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز أواصر الصداقة، وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين، وانطلاقًا من الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر الموقَّعة بين البلدَيْن في الخامس من أكتوبر عام 2010م.

وقّع المذكرة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، فيما وقّعها من الجانب المجري وزير الخارجية بيتر سيارتو.

ويأتي توقيع هذه المذكرة للتعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة المياه من أجل إرساء علاقة تعاون طويلة المدى على أساس من التكافؤ والمنفعة المشتركة.

وتتضمن المذكرة سعي الجانبَيْن إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات متكاملة لإدارة المياه، والمحافظة عليها، والاستفادة من الموارد المائية، وكذلك السعي للتخفيف من آثار التغير المناخي، وتحسين كفاءة الري، والحد من تأثيرات الفيضانات وإدارة مخاطرها، إضافة إلى وضع التدابير المستدامة لمنع تآكل ضفاف الأودية والتنبؤ بشأنها.

واتفق الجانبان على المضي قُدمًا نحو تحسين كفاءة طاقة إمدادات المياه، وتحسين المواد الكيميائية المستخدمة، ودعم الابتكار التقني في هذا المجال بين الجانبَيْن، والعمل كذلك على الحد من المياه عديمة الدخل، وإيجاد آلية مناسبة لكيفية الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

ويستهدف الجانبان بحسب المذكرة تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين التي تجري أنشطة التعليم والبحث في مجال إدارة المياه، وتبادل المعلومات البحثية والنشرات العلمية لذوي الاختصاص في مجال إدارة المياه، وكذلك رفع التوعية من خلال حملات مكثفة للحفاظ على المياه، والعمل على ابتكار بحوث وتقنيات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وبحوث وتطبيقات التقنيات الحديثة، والمواد والأجهزة والمعدات المرتبطة بها.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية والمجر توقِّعان مذكرة تفاهم في مجال إدارة المياه.. هنا تفاصيلها
سبق

وقّعت السعودية وجمهورية المجر اليوم بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض مذكرة تفاهم في مجال إدارة المياه إدراكًا من البلدَين لأهمية التعاون في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، والحاجة إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز أواصر الصداقة، وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين، وانطلاقًا من الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر الموقَّعة بين البلدَيْن في الخامس من أكتوبر عام 2010م.

وقّع المذكرة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، فيما وقّعها من الجانب المجري وزير الخارجية بيتر سيارتو.

ويأتي توقيع هذه المذكرة للتعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة المياه من أجل إرساء علاقة تعاون طويلة المدى على أساس من التكافؤ والمنفعة المشتركة.

وتتضمن المذكرة سعي الجانبَيْن إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات متكاملة لإدارة المياه، والمحافظة عليها، والاستفادة من الموارد المائية، وكذلك السعي للتخفيف من آثار التغير المناخي، وتحسين كفاءة الري، والحد من تأثيرات الفيضانات وإدارة مخاطرها، إضافة إلى وضع التدابير المستدامة لمنع تآكل ضفاف الأودية والتنبؤ بشأنها.

واتفق الجانبان على المضي قُدمًا نحو تحسين كفاءة طاقة إمدادات المياه، وتحسين المواد الكيميائية المستخدمة، ودعم الابتكار التقني في هذا المجال بين الجانبَيْن، والعمل كذلك على الحد من المياه عديمة الدخل، وإيجاد آلية مناسبة لكيفية الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

ويستهدف الجانبان بحسب المذكرة تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين التي تجري أنشطة التعليم والبحث في مجال إدارة المياه، وتبادل المعلومات البحثية والنشرات العلمية لذوي الاختصاص في مجال إدارة المياه، وكذلك رفع التوعية من خلال حملات مكثفة للحفاظ على المياه، والعمل على ابتكار بحوث وتقنيات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وبحوث وتطبيقات التقنيات الحديثة، والمواد والأجهزة والمعدات المرتبطة بها.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
08:20 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
08:40 PM

السعودية والمجر توقِّعان مذكرة تفاهم في مجال إدارة المياه.. هنا تفاصيلها

تستهدف تعزيز أواصر الصداقة وتحقيق التنمية المستدامة في البلدَيْن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
141

وقّعت السعودية وجمهورية المجر اليوم بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض مذكرة تفاهم في مجال إدارة المياه إدراكًا من البلدَين لأهمية التعاون في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، والحاجة إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز أواصر الصداقة، وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين، وانطلاقًا من الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر الموقَّعة بين البلدَيْن في الخامس من أكتوبر عام 2010م.

وقّع المذكرة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، فيما وقّعها من الجانب المجري وزير الخارجية بيتر سيارتو.

ويأتي توقيع هذه المذكرة للتعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة المياه من أجل إرساء علاقة تعاون طويلة المدى على أساس من التكافؤ والمنفعة المشتركة.

وتتضمن المذكرة سعي الجانبَيْن إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات متكاملة لإدارة المياه، والمحافظة عليها، والاستفادة من الموارد المائية، وكذلك السعي للتخفيف من آثار التغير المناخي، وتحسين كفاءة الري، والحد من تأثيرات الفيضانات وإدارة مخاطرها، إضافة إلى وضع التدابير المستدامة لمنع تآكل ضفاف الأودية والتنبؤ بشأنها.

واتفق الجانبان على المضي قُدمًا نحو تحسين كفاءة طاقة إمدادات المياه، وتحسين المواد الكيميائية المستخدمة، ودعم الابتكار التقني في هذا المجال بين الجانبَيْن، والعمل كذلك على الحد من المياه عديمة الدخل، وإيجاد آلية مناسبة لكيفية الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

ويستهدف الجانبان بحسب المذكرة تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين التي تجري أنشطة التعليم والبحث في مجال إدارة المياه، وتبادل المعلومات البحثية والنشرات العلمية لذوي الاختصاص في مجال إدارة المياه، وكذلك رفع التوعية من خلال حملات مكثفة للحفاظ على المياه، والعمل على ابتكار بحوث وتقنيات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وبحوث وتطبيقات التقنيات الحديثة، والمواد والأجهزة والمعدات المرتبطة بها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,122
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,600
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,261
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,580

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة