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إيداع رواتب موظفي "بلدية صبيا" من دون بدلات.. والسبب: صرف شيك بالخطأ

قالت: ستتم محاسبة الموظف المتسبب

أكدت بلدية محافظة صبيا بمنطقة جازان، أن تأخر الرواتب للموظفين كان بسبب مشكلة حسابية مالية.

وقالت "البلدية" إنه تم صرف شيك عن طريق الخطأ مما أثر على حساب الرواتب، وتم حل ذلك بالتنسيق مع المختصين بأمانة منطقة جازان، حيث تم إيداع الرواتب في حسابات موظفين البلدية اليوم ما عدا البدلات.

وأضافت بلدية صبيا: "سوف يتم معالجة وضعها وإيداعها خلال الأسبوع القادم، بمشيئة الله، مع العلم أنه سيتم محاسبة الموظف المتسبب في ذلك، علماً بأن التأخير كان ليوم واحد فقط".

بلدية محافظة صبيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيداع رواتب موظفي "بلدية صبيا" من دون بدلات.. والسبب: صرف شيك بالخطأ
سبق

أكدت بلدية محافظة صبيا بمنطقة جازان، أن تأخر الرواتب للموظفين كان بسبب مشكلة حسابية مالية.

وقالت "البلدية" إنه تم صرف شيك عن طريق الخطأ مما أثر على حساب الرواتب، وتم حل ذلك بالتنسيق مع المختصين بأمانة منطقة جازان، حيث تم إيداع الرواتب في حسابات موظفين البلدية اليوم ما عدا البدلات.

وأضافت بلدية صبيا: "سوف يتم معالجة وضعها وإيداعها خلال الأسبوع القادم، بمشيئة الله، مع العلم أنه سيتم محاسبة الموظف المتسبب في ذلك، علماً بأن التأخير كان ليوم واحد فقط".

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
11:18 PM

إيداع رواتب موظفي "بلدية صبيا" من دون بدلات.. والسبب: صرف شيك بالخطأ

قالت: ستتم محاسبة الموظف المتسبب

A A A
محمد المواسي - جازان
6
5,511

أكدت بلدية محافظة صبيا بمنطقة جازان، أن تأخر الرواتب للموظفين كان بسبب مشكلة حسابية مالية.

وقالت "البلدية" إنه تم صرف شيك عن طريق الخطأ مما أثر على حساب الرواتب، وتم حل ذلك بالتنسيق مع المختصين بأمانة منطقة جازان، حيث تم إيداع الرواتب في حسابات موظفين البلدية اليوم ما عدا البدلات.

وأضافت بلدية صبيا: "سوف يتم معالجة وضعها وإيداعها خلال الأسبوع القادم، بمشيئة الله، مع العلم أنه سيتم محاسبة الموظف المتسبب في ذلك، علماً بأن التأخير كان ليوم واحد فقط".

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