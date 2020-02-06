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وفاة الطبيب الصيني مكتشف كورونا الجديد نتيجة إصابته بالفيروس

بعدما استجوبته السلطات واتهمته بنشر شائعات عبر الإنترنت حول المرض

توفي لي وين ليانغ الطبيب الصيني الذي حذر من انتشار فيروس كورونا الجديد (ووهان)، في ديسمبر 2019، نتيجة إصابته بالفيروس في مدينة ووهان الصينية، مساء اليوم وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

واستجوبت السلطات الصينية الطبيب لي وين ليانغ، واتهمته بنشر شائعات عبر الإنترنت، والإخلال بالنظام الاجتماعي في الصين، بعد أن نشر تحذيرات من انتشار نسخة متطورة من فيروس كورونا، وهو فيروس كورونا الجديد المعروف باسم "ووهان" نسبة إلى المدينة الصينية التي انتشر فيها المرض.

وتم نقل الطبيب الصيني، الذي كان يعتقد أن الفيروس الجديد هو نسخة مطورة من مرض سارس، إلى المستشفى في 12 يناير الماضي، بعد إصابته بالفيروس من مريضه، وتأكد إصابته بالمرض في 1 فبراير الجاري.

وفاة الطبيب الصيني مكتشف كورونا الجديد مدينة ووهان الصينية

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وفاة الطبيب الصيني مكتشف كورونا الجديد نتيجة إصابته بالفيروس
سبق

توفي لي وين ليانغ الطبيب الصيني الذي حذر من انتشار فيروس كورونا الجديد (ووهان)، في ديسمبر 2019، نتيجة إصابته بالفيروس في مدينة ووهان الصينية، مساء اليوم وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

واستجوبت السلطات الصينية الطبيب لي وين ليانغ، واتهمته بنشر شائعات عبر الإنترنت، والإخلال بالنظام الاجتماعي في الصين، بعد أن نشر تحذيرات من انتشار نسخة متطورة من فيروس كورونا، وهو فيروس كورونا الجديد المعروف باسم "ووهان" نسبة إلى المدينة الصينية التي انتشر فيها المرض.

وتم نقل الطبيب الصيني، الذي كان يعتقد أن الفيروس الجديد هو نسخة مطورة من مرض سارس، إلى المستشفى في 12 يناير الماضي، بعد إصابته بالفيروس من مريضه، وتأكد إصابته بالمرض في 1 فبراير الجاري.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
08:12 PM

وفاة الطبيب الصيني مكتشف كورونا الجديد نتيجة إصابته بالفيروس

بعدما استجوبته السلطات واتهمته بنشر شائعات عبر الإنترنت حول المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,159

توفي لي وين ليانغ الطبيب الصيني الذي حذر من انتشار فيروس كورونا الجديد (ووهان)، في ديسمبر 2019، نتيجة إصابته بالفيروس في مدينة ووهان الصينية، مساء اليوم وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

واستجوبت السلطات الصينية الطبيب لي وين ليانغ، واتهمته بنشر شائعات عبر الإنترنت، والإخلال بالنظام الاجتماعي في الصين، بعد أن نشر تحذيرات من انتشار نسخة متطورة من فيروس كورونا، وهو فيروس كورونا الجديد المعروف باسم "ووهان" نسبة إلى المدينة الصينية التي انتشر فيها المرض.

وتم نقل الطبيب الصيني، الذي كان يعتقد أن الفيروس الجديد هو نسخة مطورة من مرض سارس، إلى المستشفى في 12 يناير الماضي، بعد إصابته بالفيروس من مريضه، وتأكد إصابته بالمرض في 1 فبراير الجاري.

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