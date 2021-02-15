النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليويفا: حرمان "مانشستر سيتي" من البطولات الأوروبية موسمين

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان يوم الجمعة إنه عاقب نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالحرمان من المشاركة بالمسابقات الأوروبية لمدة عامين بسبب ”انتهاكات خطيرة“ للقواعد المالية للاتحاد.

وأضاف اليويفا أنه غرم سيتي 30 مليون يورو بينما أعلن النادي في بيان تقديم طعن على العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية.

نادي مانشستر سيتي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
اليويفا: حرمان "مانشستر سيتي" من البطولات الأوروبية موسمين
سبق

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان يوم الجمعة إنه عاقب نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالحرمان من المشاركة بالمسابقات الأوروبية لمدة عامين بسبب ”انتهاكات خطيرة“ للقواعد المالية للاتحاد.

وأضاف اليويفا أنه غرم سيتي 30 مليون يورو بينما أعلن النادي في بيان تقديم طعن على العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
10:41 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
12:09 AM

اليويفا: حرمان "مانشستر سيتي" من البطولات الأوروبية موسمين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,235

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان يوم الجمعة إنه عاقب نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالحرمان من المشاركة بالمسابقات الأوروبية لمدة عامين بسبب ”انتهاكات خطيرة“ للقواعد المالية للاتحاد.

وأضاف اليويفا أنه غرم سيتي 30 مليون يورو بينما أعلن النادي في بيان تقديم طعن على العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,580
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,519
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,257
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,689

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة