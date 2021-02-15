اليويفا: حرمان "مانشستر سيتي" من البطولات الأوروبية موسمين

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان يوم الجمعة إنه عاقب نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالحرمان من المشاركة بالمسابقات الأوروبية لمدة عامين بسبب ”انتهاكات خطيرة“ للقواعد المالية للاتحاد.

وأضاف اليويفا أنه غرم سيتي 30 مليون يورو بينما أعلن النادي في بيان تقديم طعن على العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية.