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فيديو "قطة الميكرويف".. "الخنيزان": عقوبة لناشره ومساعديه.. ربما والداه

يقول مؤسس جمعية الرفق بالحيوان: لم أستطع إكمال المقطع..ذ "السلوك خطير"

وصف المستشار القانوني منصور الخنيزان، مؤسس جمعية الرفق بالحيوان، تصرف صاحب مقطع "المايكرويف" بغير المسؤول والمجرّم بنظام الرفق بالحيوان، الذي أقرته المملكة بالأمر السامي عام 1434، وتضمن الموافقة على عقوبات لانتهاك حقوق الحيوان.


وأكد "الخنيزان" خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية، أمس؛ أنه لم يستطع أن يكمل مقطع "قطة المايكرويف"؛ لأن مجرد التصرف مزعج وبشع جدًّا.

‏وأوضح أن العقوبة لن تطال صاحب المقطع وحده، بل ستشمل من ساعده في التصوير وفي إنتاج ونشر هذا المحتوى، وقد تطال "والديه" بسبب "الإهمال".

‏وأشار إلى أنه إذا لم تشمله عقوبة السجن بسبب سنه الصغير، فتنتظره عقوبة تأديبية تعزيرية، في دور الأحداث بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتقويم هذا السلوك الخطر.

جمعية الرفق بالحيوان برنامج ياهلا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو "قطة الميكرويف".. "الخنيزان": عقوبة لناشره ومساعديه.. ربما والداه
سبق

وصف المستشار القانوني منصور الخنيزان، مؤسس جمعية الرفق بالحيوان، تصرف صاحب مقطع "المايكرويف" بغير المسؤول والمجرّم بنظام الرفق بالحيوان، الذي أقرته المملكة بالأمر السامي عام 1434، وتضمن الموافقة على عقوبات لانتهاك حقوق الحيوان.


وأكد "الخنيزان" خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية، أمس؛ أنه لم يستطع أن يكمل مقطع "قطة المايكرويف"؛ لأن مجرد التصرف مزعج وبشع جدًّا.

‏وأوضح أن العقوبة لن تطال صاحب المقطع وحده، بل ستشمل من ساعده في التصوير وفي إنتاج ونشر هذا المحتوى، وقد تطال "والديه" بسبب "الإهمال".

‏وأشار إلى أنه إذا لم تشمله عقوبة السجن بسبب سنه الصغير، فتنتظره عقوبة تأديبية تعزيرية، في دور الأحداث بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتقويم هذا السلوك الخطر.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
10:56 AM

فيديو "قطة الميكرويف".. "الخنيزان": عقوبة لناشره ومساعديه.. ربما والداه

يقول مؤسس جمعية الرفق بالحيوان: لم أستطع إكمال المقطع..ذ "السلوك خطير"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
25
64,446

وصف المستشار القانوني منصور الخنيزان، مؤسس جمعية الرفق بالحيوان، تصرف صاحب مقطع "المايكرويف" بغير المسؤول والمجرّم بنظام الرفق بالحيوان، الذي أقرته المملكة بالأمر السامي عام 1434، وتضمن الموافقة على عقوبات لانتهاك حقوق الحيوان.


وأكد "الخنيزان" خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية، أمس؛ أنه لم يستطع أن يكمل مقطع "قطة المايكرويف"؛ لأن مجرد التصرف مزعج وبشع جدًّا.

‏وأوضح أن العقوبة لن تطال صاحب المقطع وحده، بل ستشمل من ساعده في التصوير وفي إنتاج ونشر هذا المحتوى، وقد تطال "والديه" بسبب "الإهمال".

‏وأشار إلى أنه إذا لم تشمله عقوبة السجن بسبب سنه الصغير، فتنتظره عقوبة تأديبية تعزيرية، في دور الأحداث بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتقويم هذا السلوك الخطر.

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