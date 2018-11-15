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"مدني القصيم" يكشف حصيلة أمطار المنطقة.. احتجازات وحرائق وحالة وفاة

منذ 20 أكتوبر الماضي.. إخراج  50 مركبة من مواقع طينية وتجمعات للمياه

سجلت منطقة القصيم منذ تاريخ 20 من شهر أكتوبر الماضي وفي الحالات المطرية المتعاقبة وحتى هذا اليوم، عددًا من الحوادث وتضرر بعض المنازل مما تطلب الأمر إخلاءها وإيواء أصحابها بمواقع آمنة بالتنسيق مع فرع وزارة المالية بالمنطقة حيث تم إخلاء (22) منزلاً وإيواء ساكنيها بمجموع (180) شخصًا على مستوى منطقة القصيم .

وكشفت بيانات الدفاع المدني عن إنقاذ (48) محتجزاً وإخراج (50) مركبة من مواقع طينية وتجمعات للمياه، بالإضافة إلى مباشرة (27 ) حادث حريق وقع بسبب هطول الأمطار وصعق كهربائي نتج عنه وفاة أحد الوافدين.

ودعا مدني القصيم على لسان متحدثه العقيد إبراهيم أبا الخيل إلى أخذ الحيطة والحذر في حال الرغبة للخروج للمتنزهات البرية أثناء عطلة نهاية الأسبوع، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

وأشار: "التوقعات المناخية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى استمرار الحالة المطرية على المنطقة، ونهيب بالجميع إلى الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن الأماكن الخطرة كتجمعات المياه وأماكن جريان الأودية والشعاب ، أو محاولة تجاوزها" .

واختتم: "نؤكد على ضرورة متابعة ما يصدر من الجهات الرسمية عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي كحساب المديرية العامة للدفاع المدني وأهمية اتباع ما يصدر منها من تعليمات وإرشادات توعوية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني القصيم" يكشف حصيلة أمطار المنطقة.. احتجازات وحرائق وحالة وفاة
سبق

سجلت منطقة القصيم منذ تاريخ 20 من شهر أكتوبر الماضي وفي الحالات المطرية المتعاقبة وحتى هذا اليوم، عددًا من الحوادث وتضرر بعض المنازل مما تطلب الأمر إخلاءها وإيواء أصحابها بمواقع آمنة بالتنسيق مع فرع وزارة المالية بالمنطقة حيث تم إخلاء (22) منزلاً وإيواء ساكنيها بمجموع (180) شخصًا على مستوى منطقة القصيم .

وكشفت بيانات الدفاع المدني عن إنقاذ (48) محتجزاً وإخراج (50) مركبة من مواقع طينية وتجمعات للمياه، بالإضافة إلى مباشرة (27 ) حادث حريق وقع بسبب هطول الأمطار وصعق كهربائي نتج عنه وفاة أحد الوافدين.

ودعا مدني القصيم على لسان متحدثه العقيد إبراهيم أبا الخيل إلى أخذ الحيطة والحذر في حال الرغبة للخروج للمتنزهات البرية أثناء عطلة نهاية الأسبوع، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

وأشار: "التوقعات المناخية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى استمرار الحالة المطرية على المنطقة، ونهيب بالجميع إلى الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن الأماكن الخطرة كتجمعات المياه وأماكن جريان الأودية والشعاب ، أو محاولة تجاوزها" .

واختتم: "نؤكد على ضرورة متابعة ما يصدر من الجهات الرسمية عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي كحساب المديرية العامة للدفاع المدني وأهمية اتباع ما يصدر منها من تعليمات وإرشادات توعوية".

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
02:32 PM

"مدني القصيم" يكشف حصيلة أمطار المنطقة.. احتجازات وحرائق وحالة وفاة

منذ 20 أكتوبر الماضي.. إخراج  50 مركبة من مواقع طينية وتجمعات للمياه

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بدر العتيبي - القصيم
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سجلت منطقة القصيم منذ تاريخ 20 من شهر أكتوبر الماضي وفي الحالات المطرية المتعاقبة وحتى هذا اليوم، عددًا من الحوادث وتضرر بعض المنازل مما تطلب الأمر إخلاءها وإيواء أصحابها بمواقع آمنة بالتنسيق مع فرع وزارة المالية بالمنطقة حيث تم إخلاء (22) منزلاً وإيواء ساكنيها بمجموع (180) شخصًا على مستوى منطقة القصيم .

وكشفت بيانات الدفاع المدني عن إنقاذ (48) محتجزاً وإخراج (50) مركبة من مواقع طينية وتجمعات للمياه، بالإضافة إلى مباشرة (27 ) حادث حريق وقع بسبب هطول الأمطار وصعق كهربائي نتج عنه وفاة أحد الوافدين.

ودعا مدني القصيم على لسان متحدثه العقيد إبراهيم أبا الخيل إلى أخذ الحيطة والحذر في حال الرغبة للخروج للمتنزهات البرية أثناء عطلة نهاية الأسبوع، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

وأشار: "التوقعات المناخية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى استمرار الحالة المطرية على المنطقة، ونهيب بالجميع إلى الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن الأماكن الخطرة كتجمعات المياه وأماكن جريان الأودية والشعاب ، أو محاولة تجاوزها" .

واختتم: "نؤكد على ضرورة متابعة ما يصدر من الجهات الرسمية عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي كحساب المديرية العامة للدفاع المدني وأهمية اتباع ما يصدر منها من تعليمات وإرشادات توعوية".

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