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شاهد من الطائف.. إغلاق سوق شعبي شهير خالف الاحترازات

التنفيذ لـ"الأمانة" عبر بلدية شرق واللجنة.. والموقع وسط المحافظة

أغلقت أمانة محافظة الطائف ،ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعبر بلدية شرق، ولجنة "وطن بلا مخالف"، أحد الأسواق الشعبية الشهيرة بوسط المحافظة.

وأوضحت "الأمانة" ،عبر تغريدة لها في "تويتر"، أن الإغلاق تم لعدم التزام السوق بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الطائف.. إغلاق سوق شعبي شهير خالف الاحترازات
سبق

أغلقت أمانة محافظة الطائف ،ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعبر بلدية شرق، ولجنة "وطن بلا مخالف"، أحد الأسواق الشعبية الشهيرة بوسط المحافظة.

وأوضحت "الأمانة" ،عبر تغريدة لها في "تويتر"، أن الإغلاق تم لعدم التزام السوق بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
10:31 AM

شاهد من الطائف.. إغلاق سوق شعبي شهير خالف الاحترازات

التنفيذ لـ"الأمانة" عبر بلدية شرق واللجنة.. والموقع وسط المحافظة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
2,397

أغلقت أمانة محافظة الطائف ،ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعبر بلدية شرق، ولجنة "وطن بلا مخالف"، أحد الأسواق الشعبية الشهيرة بوسط المحافظة.

وأوضحت "الأمانة" ،عبر تغريدة لها في "تويتر"، أن الإغلاق تم لعدم التزام السوق بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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