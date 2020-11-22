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تعرَّف على الدول المستضيفة لقمم مجموعة العشرين القادمة

بعد انتهاء فعاليات الرياض 2020

في كل عام يلتقي قادة أكبر الدول الاقتصادية في العالم في إحدى مدن دول العشرين لمناقشة قضايا العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الأزمات الطارئة، والتحديات الملحة التي تواجه المجتمع الإنساني.. والقمة هذا العام كانت في العاصمة السعودية الرياض. فأين تُعقد القمم الآتية؟

القمم القادمة

تُعقد القمة القادمة في عام 2021 في دولة إيطاليا؛ إذ من المنتظر أن تستضيف مدينة باري جنوب البلاد فعاليات قمة القادة التي تُقام على مدار يومين متتاليين. كما تتسلم إيطاليا رئاسة المجموعة من السعودية.

فيما تُعقد قمة 2022 في إندونيسيا، وتستضيف العاصمة الهندية نيودلهي اجتماعات 2023، بينما تترأس البرازيل مجموعة العشرين 2024.

ويقع الاختيار على الدولة المضيفة لقمة العشرين بإجماع الأعضاء الممثلين للدول المشاركة، وذلك قبل عامين على الأقل من إقامتها.

وتتولي الدولة المضيفة رئاسة المجموعة لمدة عام، يبدأ من ديسمبر، وينتهي في نوفمبر من العام الذي يليه.

"الترويكا"

ووفقًا لنظام "الترويكا" ستعمل إيطاليا (رئاسة 2021) بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية (رئاسة 2020)، وإندونيسيا (رئاسة 2022) للإعداد لقمة مجموعة العشرين القادمة في عام 2021.

و"الترويكا" هو نظام للتعاون، يجري بين الدولة المستضيفة للقمة السابقة، مع الدولة التي تستضيف القمة الحالة، مع الدولة الحاضنة للقمة التالية.

ويشير مصطلح "الترويكا" إلى اجتماع ثلاث دول على رأي سياسي واحد تجاه قضية معينة، وهو يعني لفظًا العربة الروسية الخفيفة التي تجرها 3 جياد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرَّف على الدول المستضيفة لقمم مجموعة العشرين القادمة
سبق

في كل عام يلتقي قادة أكبر الدول الاقتصادية في العالم في إحدى مدن دول العشرين لمناقشة قضايا العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الأزمات الطارئة، والتحديات الملحة التي تواجه المجتمع الإنساني.. والقمة هذا العام كانت في العاصمة السعودية الرياض. فأين تُعقد القمم الآتية؟

القمم القادمة

تُعقد القمة القادمة في عام 2021 في دولة إيطاليا؛ إذ من المنتظر أن تستضيف مدينة باري جنوب البلاد فعاليات قمة القادة التي تُقام على مدار يومين متتاليين. كما تتسلم إيطاليا رئاسة المجموعة من السعودية.

فيما تُعقد قمة 2022 في إندونيسيا، وتستضيف العاصمة الهندية نيودلهي اجتماعات 2023، بينما تترأس البرازيل مجموعة العشرين 2024.

ويقع الاختيار على الدولة المضيفة لقمة العشرين بإجماع الأعضاء الممثلين للدول المشاركة، وذلك قبل عامين على الأقل من إقامتها.

وتتولي الدولة المضيفة رئاسة المجموعة لمدة عام، يبدأ من ديسمبر، وينتهي في نوفمبر من العام الذي يليه.

"الترويكا"

ووفقًا لنظام "الترويكا" ستعمل إيطاليا (رئاسة 2021) بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية (رئاسة 2020)، وإندونيسيا (رئاسة 2022) للإعداد لقمة مجموعة العشرين القادمة في عام 2021.

و"الترويكا" هو نظام للتعاون، يجري بين الدولة المستضيفة للقمة السابقة، مع الدولة التي تستضيف القمة الحالة، مع الدولة الحاضنة للقمة التالية.

ويشير مصطلح "الترويكا" إلى اجتماع ثلاث دول على رأي سياسي واحد تجاه قضية معينة، وهو يعني لفظًا العربة الروسية الخفيفة التي تجرها 3 جياد.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
09:35 PM

تعرَّف على الدول المستضيفة لقمم مجموعة العشرين القادمة

بعد انتهاء فعاليات الرياض 2020

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ياسر نجدي - الرياض
0
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في كل عام يلتقي قادة أكبر الدول الاقتصادية في العالم في إحدى مدن دول العشرين لمناقشة قضايا العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الأزمات الطارئة، والتحديات الملحة التي تواجه المجتمع الإنساني.. والقمة هذا العام كانت في العاصمة السعودية الرياض. فأين تُعقد القمم الآتية؟

القمم القادمة

تُعقد القمة القادمة في عام 2021 في دولة إيطاليا؛ إذ من المنتظر أن تستضيف مدينة باري جنوب البلاد فعاليات قمة القادة التي تُقام على مدار يومين متتاليين. كما تتسلم إيطاليا رئاسة المجموعة من السعودية.

فيما تُعقد قمة 2022 في إندونيسيا، وتستضيف العاصمة الهندية نيودلهي اجتماعات 2023، بينما تترأس البرازيل مجموعة العشرين 2024.

ويقع الاختيار على الدولة المضيفة لقمة العشرين بإجماع الأعضاء الممثلين للدول المشاركة، وذلك قبل عامين على الأقل من إقامتها.

وتتولي الدولة المضيفة رئاسة المجموعة لمدة عام، يبدأ من ديسمبر، وينتهي في نوفمبر من العام الذي يليه.

"الترويكا"

ووفقًا لنظام "الترويكا" ستعمل إيطاليا (رئاسة 2021) بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية (رئاسة 2020)، وإندونيسيا (رئاسة 2022) للإعداد لقمة مجموعة العشرين القادمة في عام 2021.

و"الترويكا" هو نظام للتعاون، يجري بين الدولة المستضيفة للقمة السابقة، مع الدولة التي تستضيف القمة الحالة، مع الدولة الحاضنة للقمة التالية.

ويشير مصطلح "الترويكا" إلى اجتماع ثلاث دول على رأي سياسي واحد تجاه قضية معينة، وهو يعني لفظًا العربة الروسية الخفيفة التي تجرها 3 جياد.

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