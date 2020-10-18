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مدير تعليم جدة يحث على المشاركة في جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز

في عامها الثامن.. مع انطلاق مرحلة التسجيل

انطلقت، اليوم الأحد، مرحلة التسجيل أولى مراحل جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في عامها الثامن.

ووجه المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، قادة وقائدات المدارس، بحث المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية والأهلية بجدة للتسجيل والمشاركة في الجائزة، من خلال الرابط المخصص للتسجيل في الجائزة ( https://ja4t.org ).

وقال "المسعودي": إن الجائزة تأتي تقديرًا لأهمية دور المعلمين والمعلمات في بناء المجتمعات وتحفيزهم لتطوير الأساليب والطرق التدريسية والوسائل التعليمية خلال أدائهم لرسالتهم السامية.

من جهته أوضح عضو مجلس جائزة جدة للمعلم المتميز، أسامة الخريجي، أن القيمة الإجمالية للفائزين بالجائزة في عامها الثامن تزيد على ٦٠٠ ألف ريال، وسيتم توزيعها للفائزين والفائزات بالنسخة الرقمية الثانية من الجائزة في عامها الثامن، والتي دشنها مؤخرًا محافظ جدة، تحت شعار: "كلنا نقدرك".

كما دشن الموقع الإلكتروني للجائزة في حلته الجديدة.

ونوه "الخريجي" إلى تأكيد محافظ جدة أهمية التركيز على رفع جودة التجارب الفائزة وتشجيع الفائزين بالمشاركة في مسابقات دولية، ولذا تم تصميم وإطلاق مسابقة (هاكاثون المعلم) للفائزين خلال السنوات السبع المنصرمة، والبالغ عددهم 86 فائزًا بهدف دعم وتطوير تجاربهم بأحدث التقنيات الرقمية الحديثة، ومن ثم المشاركة للفوز في المسابقات الدولية خلال السنوات المقبلة، بإذن الله.

وقال إن الجائزة طوال مسيرتها تحظى باهتمام محافظ جدة، وإشراف الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، ودعم شركات القطاع الخاص، وتهدف لخلق روح المنافسة الخلاقة بين المعلمين والمعلمات، لتشجيع زيادة عدد التجارب العملية المقدمة بما ينعكس إيجابيًّا على الطلاب والطالبات.

يذكر أن عدد المتقدمين والمتقدمات للجائزة من المعلمين والمعلمات بتعليم جدة، خلال السبعة الأعوام الماضية بلغ ٢٨٤٣٥ معلمًا ومعلمة.

فيما بلغ عدد التجارب المتميزة ١٧١، فازت منها بالجائزة ٨٦ تجربة، كما تم تتويج 37 معلمًا ومعلمة ممن فازوا بجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز بجوائز محلية وإقليمية، وهو ما يبرهن على جودة الأدلة والمعايير للجائزة ودقة التقييم للتجارب المحكمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير تعليم جدة يحث على المشاركة في جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز
سبق

انطلقت، اليوم الأحد، مرحلة التسجيل أولى مراحل جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في عامها الثامن.

ووجه المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، قادة وقائدات المدارس، بحث المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية والأهلية بجدة للتسجيل والمشاركة في الجائزة، من خلال الرابط المخصص للتسجيل في الجائزة ( https://ja4t.org ).

وقال "المسعودي": إن الجائزة تأتي تقديرًا لأهمية دور المعلمين والمعلمات في بناء المجتمعات وتحفيزهم لتطوير الأساليب والطرق التدريسية والوسائل التعليمية خلال أدائهم لرسالتهم السامية.

من جهته أوضح عضو مجلس جائزة جدة للمعلم المتميز، أسامة الخريجي، أن القيمة الإجمالية للفائزين بالجائزة في عامها الثامن تزيد على ٦٠٠ ألف ريال، وسيتم توزيعها للفائزين والفائزات بالنسخة الرقمية الثانية من الجائزة في عامها الثامن، والتي دشنها مؤخرًا محافظ جدة، تحت شعار: "كلنا نقدرك".

كما دشن الموقع الإلكتروني للجائزة في حلته الجديدة.

ونوه "الخريجي" إلى تأكيد محافظ جدة أهمية التركيز على رفع جودة التجارب الفائزة وتشجيع الفائزين بالمشاركة في مسابقات دولية، ولذا تم تصميم وإطلاق مسابقة (هاكاثون المعلم) للفائزين خلال السنوات السبع المنصرمة، والبالغ عددهم 86 فائزًا بهدف دعم وتطوير تجاربهم بأحدث التقنيات الرقمية الحديثة، ومن ثم المشاركة للفوز في المسابقات الدولية خلال السنوات المقبلة، بإذن الله.

وقال إن الجائزة طوال مسيرتها تحظى باهتمام محافظ جدة، وإشراف الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، ودعم شركات القطاع الخاص، وتهدف لخلق روح المنافسة الخلاقة بين المعلمين والمعلمات، لتشجيع زيادة عدد التجارب العملية المقدمة بما ينعكس إيجابيًّا على الطلاب والطالبات.

يذكر أن عدد المتقدمين والمتقدمات للجائزة من المعلمين والمعلمات بتعليم جدة، خلال السبعة الأعوام الماضية بلغ ٢٨٤٣٥ معلمًا ومعلمة.

فيما بلغ عدد التجارب المتميزة ١٧١، فازت منها بالجائزة ٨٦ تجربة، كما تم تتويج 37 معلمًا ومعلمة ممن فازوا بجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز بجوائز محلية وإقليمية، وهو ما يبرهن على جودة الأدلة والمعايير للجائزة ودقة التقييم للتجارب المحكمة.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
05:20 PM

مدير تعليم جدة يحث على المشاركة في جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز

في عامها الثامن.. مع انطلاق مرحلة التسجيل

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عبدالله الراجحي - جدة
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انطلقت، اليوم الأحد، مرحلة التسجيل أولى مراحل جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في عامها الثامن.

ووجه المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، قادة وقائدات المدارس، بحث المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية والأهلية بجدة للتسجيل والمشاركة في الجائزة، من خلال الرابط المخصص للتسجيل في الجائزة ( https://ja4t.org ).

وقال "المسعودي": إن الجائزة تأتي تقديرًا لأهمية دور المعلمين والمعلمات في بناء المجتمعات وتحفيزهم لتطوير الأساليب والطرق التدريسية والوسائل التعليمية خلال أدائهم لرسالتهم السامية.

من جهته أوضح عضو مجلس جائزة جدة للمعلم المتميز، أسامة الخريجي، أن القيمة الإجمالية للفائزين بالجائزة في عامها الثامن تزيد على ٦٠٠ ألف ريال، وسيتم توزيعها للفائزين والفائزات بالنسخة الرقمية الثانية من الجائزة في عامها الثامن، والتي دشنها مؤخرًا محافظ جدة، تحت شعار: "كلنا نقدرك".

كما دشن الموقع الإلكتروني للجائزة في حلته الجديدة.

ونوه "الخريجي" إلى تأكيد محافظ جدة أهمية التركيز على رفع جودة التجارب الفائزة وتشجيع الفائزين بالمشاركة في مسابقات دولية، ولذا تم تصميم وإطلاق مسابقة (هاكاثون المعلم) للفائزين خلال السنوات السبع المنصرمة، والبالغ عددهم 86 فائزًا بهدف دعم وتطوير تجاربهم بأحدث التقنيات الرقمية الحديثة، ومن ثم المشاركة للفوز في المسابقات الدولية خلال السنوات المقبلة، بإذن الله.

وقال إن الجائزة طوال مسيرتها تحظى باهتمام محافظ جدة، وإشراف الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، ودعم شركات القطاع الخاص، وتهدف لخلق روح المنافسة الخلاقة بين المعلمين والمعلمات، لتشجيع زيادة عدد التجارب العملية المقدمة بما ينعكس إيجابيًّا على الطلاب والطالبات.

يذكر أن عدد المتقدمين والمتقدمات للجائزة من المعلمين والمعلمات بتعليم جدة، خلال السبعة الأعوام الماضية بلغ ٢٨٤٣٥ معلمًا ومعلمة.

فيما بلغ عدد التجارب المتميزة ١٧١، فازت منها بالجائزة ٨٦ تجربة، كما تم تتويج 37 معلمًا ومعلمة ممن فازوا بجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز بجوائز محلية وإقليمية، وهو ما يبرهن على جودة الأدلة والمعايير للجائزة ودقة التقييم للتجارب المحكمة.

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