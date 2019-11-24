النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحصيني: اليوم دخول منزلة الزبانا .. هجم البرد

أيامه 13 تزداد فيه البرودة ويوافق حالة ممطرة

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ دخول منزلة "الزبانا"، اليوم الأحد، وهو آخر نوء من أنواء الوسم لهذا العام.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": أيامه (13) يوماً تزداد فيه برودة الجو ليلاً، وتستمر زراعة القمح والشعير والخضراوات والبقول، ويُحبس فيه الماء عن أشجار الفواكه التي تتساقط أوراقها في الشتاء في الأرض الطينية، ويقل من سقيها إذا كانت رملية.

وتابع: وقت أذان صلاة العصر قد بلغ أبكر مدى له في التقدم طوال العام، كذلك أذان صلاة العشاء، وتستمر زيادة الليل على حساب النهار، وهو آخر منزلة من منازل فصل الخريف، ويقولون "إذا طلعت الزبانا أحدث لكل ذي عيال شأنا.. ولكل ماشية هوانا" كناية على أن البرد قد هجم، فشغل صاحب العيال؛ مبيناً أن دخول الزبانا يوافق حالة ممطرة.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحصيني: اليوم دخول منزلة الزبانا .. هجم البرد
سبق

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ دخول منزلة "الزبانا"، اليوم الأحد، وهو آخر نوء من أنواء الوسم لهذا العام.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": أيامه (13) يوماً تزداد فيه برودة الجو ليلاً، وتستمر زراعة القمح والشعير والخضراوات والبقول، ويُحبس فيه الماء عن أشجار الفواكه التي تتساقط أوراقها في الشتاء في الأرض الطينية، ويقل من سقيها إذا كانت رملية.

وتابع: وقت أذان صلاة العصر قد بلغ أبكر مدى له في التقدم طوال العام، كذلك أذان صلاة العشاء، وتستمر زيادة الليل على حساب النهار، وهو آخر منزلة من منازل فصل الخريف، ويقولون "إذا طلعت الزبانا أحدث لكل ذي عيال شأنا.. ولكل ماشية هوانا" كناية على أن البرد قد هجم، فشغل صاحب العيال؛ مبيناً أن دخول الزبانا يوافق حالة ممطرة.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
08:27 AM

الحصيني: اليوم دخول منزلة الزبانا .. هجم البرد

أيامه 13 تزداد فيه البرودة ويوافق حالة ممطرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
13,760

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ دخول منزلة "الزبانا"، اليوم الأحد، وهو آخر نوء من أنواء الوسم لهذا العام.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": أيامه (13) يوماً تزداد فيه برودة الجو ليلاً، وتستمر زراعة القمح والشعير والخضراوات والبقول، ويُحبس فيه الماء عن أشجار الفواكه التي تتساقط أوراقها في الشتاء في الأرض الطينية، ويقل من سقيها إذا كانت رملية.

وتابع: وقت أذان صلاة العصر قد بلغ أبكر مدى له في التقدم طوال العام، كذلك أذان صلاة العشاء، وتستمر زيادة الليل على حساب النهار، وهو آخر منزلة من منازل فصل الخريف، ويقولون "إذا طلعت الزبانا أحدث لكل ذي عيال شأنا.. ولكل ماشية هوانا" كناية على أن البرد قد هجم، فشغل صاحب العيال؛ مبيناً أن دخول الزبانا يوافق حالة ممطرة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,946
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,577
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,940
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,275

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة