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دوي انفجار قوي قرب ضواحي #باريس.. "رويترز": المصدر غير معلوم

وسائل إعلام فرنسية تقول إنه ناتج عن اختراق طائرة لحاجز الصوت

تناقلت وكالات الأنباء، قبل قليل، معلومات عن سماع دوي انفجار قوي قرب ضواحي العاصمة الفرنسية #باريس.

وفي الوقت الذي أكدت فيه وكالة "رويترز" أن مصدر الانفجار غير معلوم، نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام فرنسية، أن الدوي الذي سُمِع في باريس ناتج عن اختراق طائرة لحاجز الصوت.

باريس

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دوي انفجار قوي قرب ضواحي #باريس.. "رويترز": المصدر غير معلوم
سبق

تناقلت وكالات الأنباء، قبل قليل، معلومات عن سماع دوي انفجار قوي قرب ضواحي العاصمة الفرنسية #باريس.

وفي الوقت الذي أكدت فيه وكالة "رويترز" أن مصدر الانفجار غير معلوم، نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام فرنسية، أن الدوي الذي سُمِع في باريس ناتج عن اختراق طائرة لحاجز الصوت.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
01:30 PM

دوي انفجار قوي قرب ضواحي #باريس.. "رويترز": المصدر غير معلوم

وسائل إعلام فرنسية تقول إنه ناتج عن اختراق طائرة لحاجز الصوت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تناقلت وكالات الأنباء، قبل قليل، معلومات عن سماع دوي انفجار قوي قرب ضواحي العاصمة الفرنسية #باريس.

وفي الوقت الذي أكدت فيه وكالة "رويترز" أن مصدر الانفجار غير معلوم، نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام فرنسية، أن الدوي الذي سُمِع في باريس ناتج عن اختراق طائرة لحاجز الصوت.

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