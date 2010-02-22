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الولايات المتحدة: سنتخذ إجراءات حازمة ضد السلطات العسكرية بميانمار

بلينكن: نقف إلى جانب شعب بورما مع مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة

قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن؛ على تويتر مساء أمس الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة ضد السلطات التي تقمع بعنف معارضي الانقلاب العسكري في ميانمار، وذلك بعد مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص في مطلع الأسبوع، وفق رويترز.

وكتب بلينكن؛ في المنشور الذي جاء بعد 10 أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس ميانمار بالنيابة، وعديد من ضباط الجيش الآخرين، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب بورما مع مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطياً.

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الولايات المتحدة: سنتخذ إجراءات حازمة ضد السلطات العسكرية بميانمار
سبق

قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن؛ على تويتر مساء أمس الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة ضد السلطات التي تقمع بعنف معارضي الانقلاب العسكري في ميانمار، وذلك بعد مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص في مطلع الأسبوع، وفق رويترز.

وكتب بلينكن؛ في المنشور الذي جاء بعد 10 أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس ميانمار بالنيابة، وعديد من ضباط الجيش الآخرين، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب بورما مع مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطياً.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
09:21 AM

الولايات المتحدة: سنتخذ إجراءات حازمة ضد السلطات العسكرية بميانمار

بلينكن: نقف إلى جانب شعب بورما مع مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن؛ على تويتر مساء أمس الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة ضد السلطات التي تقمع بعنف معارضي الانقلاب العسكري في ميانمار، وذلك بعد مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص في مطلع الأسبوع، وفق رويترز.

وكتب بلينكن؛ في المنشور الذي جاء بعد 10 أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس ميانمار بالنيابة، وعديد من ضباط الجيش الآخرين، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب بورما مع مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطياً.

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