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بقيادة "كارينيو" .. الوحدة يواصل تحضيراته لمواجهة الشباب

تحت قيادة المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الوحدة الأوروجوياني كارينيو، يواصل الفريق المكي تحضيراته لمواجهة الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية الثلاثاء المقبل، في مستهل مشوار الفريقين، بعد عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى لاعبو الوحدة، على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مرانًا بدأ بمعايدة، قبل أن تنطلق التدريبات.

الوحدة الشباب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بقيادة "كارينيو" .. الوحدة يواصل تحضيراته لمواجهة الشباب
سبق

تحت قيادة المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الوحدة الأوروجوياني كارينيو، يواصل الفريق المكي تحضيراته لمواجهة الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية الثلاثاء المقبل، في مستهل مشوار الفريقين، بعد عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى لاعبو الوحدة، على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مرانًا بدأ بمعايدة، قبل أن تنطلق التدريبات.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
12:22 AM

بقيادة "كارينيو" .. الوحدة يواصل تحضيراته لمواجهة الشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تحت قيادة المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الوحدة الأوروجوياني كارينيو، يواصل الفريق المكي تحضيراته لمواجهة الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية الثلاثاء المقبل، في مستهل مشوار الفريقين، بعد عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى لاعبو الوحدة، على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مرانًا بدأ بمعايدة، قبل أن تنطلق التدريبات.

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