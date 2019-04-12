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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

"منظمة عربية" تبحث مواصفات قياسية لدعم تصنيع المستلزمات الطبية

في إطار متابعتها لتداعيات انتشار كورونا وانعكاساته على القطاع الصناعي

قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بالتواصل مع عدد من أجهزة وهيئات التقييس العربية والدولية؛ بهدف توفير مواصفات قياسية يمكن الاعتماد عليها في إعداد وتحديث وتطوير المواصفات الوطنية للدول العربية بما يخدم التصنيع في هذه المجالات؛ في إطار متابعتها لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وانعكاساتها على القطاع الصناعي في الدول العربية.

وقال المدير العام للمنظمة المهندس عادل الصقر في تصريح صحفي اليوم من العاصمة المغربية: إن جائحة فيروس كورونا ستكون لها انعكاسات كبيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم؛ حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي ركودًا كبيرًا في أغلب قطاعاته، ومنها القطاعات الصناعية وخاصة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضاف أنه حان الوقت لإعطاء مزيد من الاهتمام لقطاع الصناعات التحويلية في المنطقة العربية، بقصد تحقيق الاكتفاء الذاتي بما يضمن توفير الاحتياجات الضرورية والاستراتيجية للمواطن العربي بنفس جودة مثيلاتها العالمية وبأسعار في متناول الجميع؛ للحد من التبعية الخارجية في ظل التغيرات والاضطرابات الاقتصادية العالمية المحتملة، في ظل ارتفاع حجم الطلب العالمي علي المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم بسبب تفشي هذا الوباء.

وأشار "الصقر" إلى أن المنظمة أعدت بهذا الخصوص ترجمة للمواصفات الأجنبية إلى اللغة العربية وأعدت أدلة استرشادية توضّح آلية تحميل نصوص هذه المواصفات؛ داعيًا إلى تضافر وتنسيق الجهود التي تتخذها الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية فيما بينها للتخلص من هذا الوباء في أسرع وقت ممكن، واحتواء آثاره الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منظمة عربية" تبحث مواصفات قياسية لدعم تصنيع المستلزمات الطبية
سبق

قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بالتواصل مع عدد من أجهزة وهيئات التقييس العربية والدولية؛ بهدف توفير مواصفات قياسية يمكن الاعتماد عليها في إعداد وتحديث وتطوير المواصفات الوطنية للدول العربية بما يخدم التصنيع في هذه المجالات؛ في إطار متابعتها لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وانعكاساتها على القطاع الصناعي في الدول العربية.

وقال المدير العام للمنظمة المهندس عادل الصقر في تصريح صحفي اليوم من العاصمة المغربية: إن جائحة فيروس كورونا ستكون لها انعكاسات كبيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم؛ حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي ركودًا كبيرًا في أغلب قطاعاته، ومنها القطاعات الصناعية وخاصة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضاف أنه حان الوقت لإعطاء مزيد من الاهتمام لقطاع الصناعات التحويلية في المنطقة العربية، بقصد تحقيق الاكتفاء الذاتي بما يضمن توفير الاحتياجات الضرورية والاستراتيجية للمواطن العربي بنفس جودة مثيلاتها العالمية وبأسعار في متناول الجميع؛ للحد من التبعية الخارجية في ظل التغيرات والاضطرابات الاقتصادية العالمية المحتملة، في ظل ارتفاع حجم الطلب العالمي علي المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم بسبب تفشي هذا الوباء.

وأشار "الصقر" إلى أن المنظمة أعدت بهذا الخصوص ترجمة للمواصفات الأجنبية إلى اللغة العربية وأعدت أدلة استرشادية توضّح آلية تحميل نصوص هذه المواصفات؛ داعيًا إلى تضافر وتنسيق الجهود التي تتخذها الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية فيما بينها للتخلص من هذا الوباء في أسرع وقت ممكن، واحتواء آثاره الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
02:51 PM

"منظمة عربية" تبحث مواصفات قياسية لدعم تصنيع المستلزمات الطبية

في إطار متابعتها لتداعيات انتشار كورونا وانعكاساته على القطاع الصناعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بالتواصل مع عدد من أجهزة وهيئات التقييس العربية والدولية؛ بهدف توفير مواصفات قياسية يمكن الاعتماد عليها في إعداد وتحديث وتطوير المواصفات الوطنية للدول العربية بما يخدم التصنيع في هذه المجالات؛ في إطار متابعتها لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وانعكاساتها على القطاع الصناعي في الدول العربية.

وقال المدير العام للمنظمة المهندس عادل الصقر في تصريح صحفي اليوم من العاصمة المغربية: إن جائحة فيروس كورونا ستكون لها انعكاسات كبيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم؛ حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي ركودًا كبيرًا في أغلب قطاعاته، ومنها القطاعات الصناعية وخاصة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضاف أنه حان الوقت لإعطاء مزيد من الاهتمام لقطاع الصناعات التحويلية في المنطقة العربية، بقصد تحقيق الاكتفاء الذاتي بما يضمن توفير الاحتياجات الضرورية والاستراتيجية للمواطن العربي بنفس جودة مثيلاتها العالمية وبأسعار في متناول الجميع؛ للحد من التبعية الخارجية في ظل التغيرات والاضطرابات الاقتصادية العالمية المحتملة، في ظل ارتفاع حجم الطلب العالمي علي المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم بسبب تفشي هذا الوباء.

وأشار "الصقر" إلى أن المنظمة أعدت بهذا الخصوص ترجمة للمواصفات الأجنبية إلى اللغة العربية وأعدت أدلة استرشادية توضّح آلية تحميل نصوص هذه المواصفات؛ داعيًا إلى تضافر وتنسيق الجهود التي تتخذها الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية فيما بينها للتخلص من هذا الوباء في أسرع وقت ممكن، واحتواء آثاره الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

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